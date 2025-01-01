- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
StringToInteger
Convertit une chaîne de caractères contenant la représentation symbolique d'un nombre, vers un nombre du type long (entier).
long StringToInteger(
Paramètres
value
[in] La chaîne de caractères, contenant le nombre.
Valeur de Retour
La valeur de type long.
Exemple :
//+------------------------------------------------------------------+
