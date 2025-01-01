DocumentationSections
Référence MQL5Fonctions de ConversionStringToInteger 

StringToInteger

Convertit une chaîne de caractères contenant la représentation symbolique d'un nombre, vers un nombre du type long (entier).

long  StringToInteger(
   string  value      // chaîne
   );

Paramètres

value

[in]  La chaîne de caractères, contenant le nombre.

Valeur de Retour

La valeur de type long.

 

Exemple :

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---chaîne à convertir
   string str = "12345.54321";
//--- convertit la chaîne d'entrée sous forme de nombre en une variable de type long
   long converted=StringToInteger(str);
//--- affiche le numéro obtenu dans le journal avec la partie fractionnaire coupée
   PrintFormat("The string '%s' is converted to the integer number %I64d"strconverted);
   /*
  résultat :
   The string '12345.54321is converted to the integer number 12345
   */
  }

Voir aussi

IntegerToString, Les types matériels (double, float), La conformation des types