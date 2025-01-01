- Alert
TerminalClose
Envoie au terminal l'ordre sur l'achèvement du travail.
bool TerminalClose(
Paramètres
ret_code
[in] Le code de retour rendu par le procès du terminal de client à l'achèvement du travail.
La valeur rendue
Rend true en cas du succès, autrement false.
Note
La fonction TerminalClose() ne produit pas l'arrêt immédiat du travail du terminal, elle envoie simplement au terminal la commande sur l'achèvement.
Dans le code du conseiller qui a appelé TerminalClose(), on doit faire toutes les préparations pour l'achèvement immédiat du travail (par exemple, tous les fichiers auparavant ouverts doivent être fermés). Après l'appel de cette fonction va l'opérateur return.
Le paramètre ret_code permet d'indiquer le code de retour nécessaire pour l'analyse des raisons de la cessation du travail de programme du terminal à son lancement de la ligne d'instruction.
Exemple:
Voir aussi
L'exécution des programmes, Les erreurs de l'exécution, Les raisons de la déinitialisation