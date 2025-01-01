FrameNext
Lit la trame courant et déplace l'indicateur au suivant. Il y a 2 variantes de la fonction.
1. L'appel avec la réception d'une valeur numérique
|
bool FrameNext(
2. L'appel avec la réception de toutes les données de la trame
|
bool FrameNext(
Paramètres
pass
[out] Le numéro du passage à l'optimisation dans le testeur des stratégies.
name
[out] Le nom de l'identificateur.
id
[out] La valeur de l'identificateur.
value
[out] Une valeur numérique unique.
data
[out] Un tableau de n'importe quel type.
La valeur rendue
Rend true en cas du succès, autrement - false. Pour recevoir l'information sur l'erreur, il faut appeler la fonction GetLastError().
Note
A l'utilisation de la deuxième variante de l'appel il est nécessaire de traiter correctement les données reçues au tableaudata[].