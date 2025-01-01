FrameNext

Lit la trame courant et déplace l'indicateur au suivant. Il y a 2 variantes de la fonction.

1. L'appel avec la réception d'une valeur numérique

bool FrameNext(

ulong& pass,

string& name,

long& id,

double& value

);

2. L'appel avec la réception de toutes les données de la trame

bool FrameNext(

ulong& pass,

string& name,

long& id,

double& value,

void& data[]

);

Paramètres

pass

[out] Le numéro du passage à l'optimisation dans le testeur des stratégies.

name

[out] Le nom de l'identificateur.

id

[out] La valeur de l'identificateur.

value

[out] Une valeur numérique unique.

data

[out] Un tableau de n'importe quel type.

La valeur rendue

Rend true en cas du succès, autrement - false. Pour recevoir l'information sur l'erreur, il faut appeler la fonction GetLastError().

Note

A l'utilisation de la deuxième variante de l'appel il est nécessaire de traiter correctement les données reçues au tableaudata[].