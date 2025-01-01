DocumentationSections
Lit la trame courant et déplace l'indicateur au suivant. Il y a 2 variantes de la fonction.

1. L'appel avec la réception d'une valeur numérique

bool  FrameNext(
   ulong&   pass,      // le numéro du passage dans l'optimisation, sur lequel la trame a été ajoutée
   string&  name,      // nom public / label
   long&    id,        // id public
   double&  value      // valeur
   );

2. L'appel avec la réception de toutes les données de la trame

bool  FrameNext(
   ulong&   pass,      // le numéro du passage dans l'optimisation, sur lequel la trame a été ajoutée
   string&  name,      // nom public / label
   long&    id,        // id public
   double&  value,     // valeur
   void&    data[]     // le tableau de n'importe quel type
   );

Paramètres

pass

[out]  Le numéro du passage à l'optimisation dans le testeur des stratégies.

name

[out]  Le nom de l'identificateur.

id

[out]  La valeur de l'identificateur.

value

[out]  Une valeur numérique unique.

data

[out]  Un tableau de n'importe quel type.

La valeur rendue

Rend true en cas du succès, autrement - false. Pour recevoir l'information sur l'erreur, il faut appeler la fonction GetLastError().

Note

A l'utilisation de la deuxième variante de l'appel il est nécessaire de traiter correctement les données reçues au tableaudata[].