- Styles d'Indicateurs dans les Exemples
- Lien entre les Propriétés d'un Indicateur et les Fonctions
- SetIndexBuffer
- IndicatorSetDouble
- IndicatorSetInteger
- IndicatorSetString
- PlotIndexSetDouble
- PlotIndexSetInteger
- PlotIndexSetString
- PlotIndexGetInteger
Spécifie la valeur de la propriété correspondante de la ligne correspondante de l'indicateur. La propriété de l'indicateur doit être du type int, color, bool ou char. Il y a 2 variantes de la fonction.
L'appel avec l'indication de l'identificateur de la propriété.
|
int PlotIndexGetInteger(
L'appel avec l'indication de l'identificateur et le modificateur de la propriété.
|
int PlotIndexGetInteger(
Paramètres
plot_index
[in] L'index de la construction graphique
prop_id
[in] L'identificateur de la propriété de l'indicateur. La valeur peut être une des valeurs de l'énumération ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER.
prop_modifier
[in] Le modificateur de la propriété indiquée. Seulement les propriétés des index des couleurs demandent le modificateur.
Note
La fonction est destinée à l'extrait des ajustements du dessin de la ligne correspondante de l'indicateur. La fonction travaille avec la fonction PlotIndexSetInteger pour le copiage des propriétés du dessin d'une ligne à l'autre.
Exemple: l'indicateur qui colorie des bougies selon le jour de la semaine. Les couleurs pour chaque jour sont spécifiés d'une manière de programme.
|
#property indicator_separate_window