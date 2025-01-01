PlotIndexGetInteger

Spécifie la valeur de la propriété correspondante de la ligne correspondante de l'indicateur. La propriété de l'indicateur doit être du type int, color, bool ou char. Il y a 2 variantes de la fonction.

L'appel avec l'indication de l'identificateur de la propriété.

int PlotIndexGetInteger(

int plot_index,

int prop_id,

);

L'appel avec l'indication de l'identificateur et le modificateur de la propriété.

int PlotIndexGetInteger(

int plot_index,

int prop_id,

int prop_modifier

)

Paramètres

plot_index

[in] L'index de la construction graphique

prop_id

[in] L'identificateur de la propriété de l'indicateur. La valeur peut être une des valeurs de l'énumération ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER.

prop_modifier

[in] Le modificateur de la propriété indiquée. Seulement les propriétés des index des couleurs demandent le modificateur.

Note

La fonction est destinée à l'extrait des ajustements du dessin de la ligne correspondante de l'indicateur. La fonction travaille avec la fonction PlotIndexSetInteger pour le copiage des propriétés du dessin d'une ligne à l'autre.

Exemple: l'indicateur qui colorie des bougies selon le jour de la semaine. Les couleurs pour chaque jour sont spécifiés d'une manière de programme.