DocumentationSections
Référence MQL5Signaux de TradingSignalBaseSelect 

SignalBaseSelect

Sélectionne un signal à partir des signaux disponibles dans le terminal pour travailler avec.

bool  SignalBaseSelect(
   int     index     // indice du signal
   );

Paramètres

index

[in]  Indice du signal dans la base des signaux de trading.

Valeur de Retour

Retourne vrai en cas de succès, sinon retourne faux. Pour en savoir plus au sujet de l'erreur, appeller la fonction GetLastError().

Exemple :

void OnStart()
  {
//--- récupère le nombre total de signaux dans le terminal
   int total=SignalBaseTotal();
//--- traitement de tous les signaux
   for(int i=0;i<total;i++)
     {
      //--- sélection du signal par l'index
      if(SignalBaseSelect(i))
        {
         //--- obtention des propriétés du signal
         long   id    =SignalBaseGetInteger(SIGNAL_BASE_ID);          // id du signal
         long   pips  =SignalBaseGetInteger(SIGNAL_BASE_PIPS);        // profit en pips
         long   subscr=SignalBaseGetInteger(SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS); // nombre d'abonnés
         string name  =SignalBaseGetString(SIGNAL_BASE_NAME);         // nom du signal
         double price =SignalBaseGetDouble(SIGNAL_BASE_PRICE);        // prix du signal
         string curr  =SignalBaseGetString(SIGNAL_BASE_CURRENCY);     // devise du signal
         //--- affiche tous les signaux rentables gratuits avec les abonnés
         if(price==0.0 && pips>0 && subscr>0)
            PrintFormat("id=%d, name=\"%s\", currency=%s, pips=%d, subscribers=%d",id,name,curr,pips,subscr);
        }
      else PrintFormat("Erreur dans l'appel du SignalBaseSelect. Error code=%d",GetLastError());
     }
  }