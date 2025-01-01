- SignalBaseGetDouble
- SignalBaseGetInteger
- SignalBaseGetString
- SignalBaseSelect
- SignalBaseTotal
- SignalInfoGetDouble
- SignalInfoGetInteger
- SignalInfoGetString
- SignalInfoSetDouble
- SignalInfoSetInteger
- SignalSubscribe
- SignalUnSubscribe
SignalBaseSelect
Sélectionne un signal à partir des signaux disponibles dans le terminal pour travailler avec.
|
bool SignalBaseSelect(
Paramètres
index
[in] Indice du signal dans la base des signaux de trading.
Valeur de Retour
Retourne vrai en cas de succès, sinon retourne faux. Pour en savoir plus au sujet de l'erreur, appeller la fonction GetLastError().
Exemple :
|
void OnStart()