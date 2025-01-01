OnTesterPass

La fonction est appelée dans les EA lorsque l'évènement TesterPass se produit pour gérer l'arrivée d'un nouvel ensemble de données pendant l'optimisation d'un EA

void OnTesterPass(void);

Valeur de Retour

Aucune valeur de retour

Note

L'évènement TesterPass est généré automatiquement lors de la réception d'un frame pendant l'optimisation d'un EA dans le testeur de stratégie.

Un EA ayant les fonctions OnTesterDeInit() ou OnTesterPass() est automatiquement téléchargé sur un graphique séparé au lancement de l'optimisation. Il a le symbole et la période qui ont été spécifiés dans le testeur. La fonction permet de gérer les frames reçus des agents de test pendant l'optimisation. Le frame contenant les résultats de test devrait être envoyé de la fonction OnTester() en utilisant la fonction FrameAdd().

Gardez en tête que les frames d'optimisation envoyés par les agents de tests en utilisant la fonction FrameAdd() peuvent arriver en bloc et prennent du temps à être envoyés. Tous les frames, ainsi que les évènements TesterPass, peuvent donc arriver et être traités dans OnTesterPass() avant la fin de l'optimisation. Si vous souhaitez recevoir tous les frames liés dans OnTesterDeinit(), placez le bloc de code en utilisant la fonction FrameNext().

A la fin de l'optimisation de OnTesterDeinit(), il est possible de trier à nouveau tous les frames reçus en utilisant les fonctions FrameFirst()/FrameFilter et FrameNext().

Voir également

Test de stratégies de trading, Travailler avec les résultats d'optimisation, OnTesterInit, OnTesterDeinit, FrameFirst, FrameFilter, FrameNext, FrameInputs