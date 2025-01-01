DocumentationSections
DatabaseTableExists

Vérifie la présence d'une table dans la base de données.

bool  DatabaseTableExists(
   int     database,      // handle de la base de données retourné par DatabaseOpen
   string  table          // nom de la table
   );

Paramètres

database

[in]  Handle de la base de données retourné par DatabaseOpen().

table

[in]  Nom de la table.

Valeur de Retour

Retourne true en cas de succès, sinon false. Pour obtenir le code d'erreur, utilisez GetLastError(), les réponses possibles sont :

  • ERR_INVALID_PARAMETER (4003)               —  aucun nom de table spécifié (chaîne vide ou NULL) ;
  • ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040)  — erreur de conversion de la requête en UTF-8 ;
  • ERR_DATABASE_INTERNAL (5120)              — erreur interne de la base de données ;
  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121)   — handle invalide de la base de données ;
  • ERR_DATABASE_EXECUTE (5124)               —  erreur d'exécution de la requête ;
  • ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126)    — aucune table n'existe (ceci n'est pas une erreur, mais une fin normale).

