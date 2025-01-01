CalendarEventByCurrency
Retourne le tableau des descriptions de tous les évènements disponibles dans le calendrier pour une devise spécifiée.
int CalendarEventByCurrency(
const string currency,
MqlCalendarEvent& events[]
);
Paramètres
currency
[in] Nom du code de la devise du pays.
events[]
[out] Tableau d'éléments de type MqlCalendarEvent pour retourner les descriptions de tous les évènements pour une devise spécifiée.
Valeur de Retour
- 4001 — ERR_INTERNAL_ERROR (erreur générale d'exécution),
- 4004 — ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (pas assez de mémoire pour exécuter une requête),
- 5401 — ERR_CALENDAR_TIMEOUT (limite de temps de traitement de la requête atteinte),
- erreurs d'exécutions de ArrayResize()
Exemple :
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fonction de lancement du programme |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- déclaration du tableau pour récupérer les évèenements du calendrier économique
MqlCalendarEvent events[];
//--- obtient les évènements de la devise EU
int count = CalendarEventByCurrency("EUR",events);
Print("quantité = ", count);
//--- 10 évènements sont suffisants pour cet exemple
if(count>10)
ArrayResize(events,10);
//--- affiche les évènements dans le Journal
ArrayPrint(events);
}
/*
Résultat :
[id] [type] [id_pays] [unité] [importance] [url_source] [code_evenement] [nom]
[0] 999010001 0 999 0 2 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-non-monetary-policy-meeting" "ECB Non-monetary Policy Meeting"
[1] 999010002 0 999 0 2 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-monetary-policy-meeting-accounts" "ECB Monetary Policy Meeting Accounts"
[2] 999010003 0 999 0 3 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-monetary-policy-press-conference" "ECB Monetary Policy Press Conference"
[3] 999010004 0 999 0 3 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-president-draghi-speech" "ECB President Draghi Speech"
[4] 999010005 0 999 0 2 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-vice-president-vitor-constancio-speech" "ECB Vice President Constancio Speech"
[5] 999010006 1 999 1 3 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-deposit-rate-decision" "ECB Deposit Facility Rate Decision"
[6] 999010007 1 999 1 3 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-interest-rate-decision" "ECB Interest Rate Decision"
[7] 999010008 0 999 0 2 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-economic-bulletin" "ECB Economic Bulletin"
[8] 999010009 1 999 2 2 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "targeted-ltro" "ECB Targeted LTRO"
[9] 999010010 0 999 0 2 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-executive-board-member-praet-speech" "ECB Executive Board Member Praet Speech"
*/
