CalendarEventByCurrency

Retourne le tableau des descriptions de tous les évènements disponibles dans le calendrier pour une devise spécifiée.

int CalendarEventByCurrency(

const string currency,

MqlCalendarEvent& events[]

);

Paramètres

currency

[in] Nom du code de la devise du pays.

events[]

[out] Tableau d'éléments de type MqlCalendarEvent pour retourner les descriptions de tous les évènements pour une devise spécifiée.

Valeur de Retour

Nombre de descriptions retournées. Pour obtenir des informations sur une erreur, appelez la fonction GetLastError(). Erreurs possibles :

4001 — ERR_INTERNAL_ERROR (erreur générale d'exécution),

4004 — ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (pas assez de mémoire pour exécuter une requête),

5401 — ERR_CALENDAR_TIMEOUT (limite de temps de traitement de la requête atteinte),

erreurs d'exécutions de ArrayResize()

Exemple :

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de lancement du programme |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- déclaration du tableau pour récupérer les évèenements du calendrier économique

MqlCalendarEvent events[];

//--- obtient les évènements de la devise EU

int count = CalendarEventByCurrency("EUR",events);

Print("quantité = ", count);

//--- 10 évènements sont suffisants pour cet exemple

if(count>10)

ArrayResize(events,10);

//--- affiche les évènements dans le Journal

ArrayPrint(events);

}

/*

Résultat :

[id] [type] [id_pays] [unité] [importance] [url_source] [code_evenement] [nom]

[0] 999010001 0 999 0 2 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-non-monetary-policy-meeting" "ECB Non-monetary Policy Meeting"

[1] 999010002 0 999 0 2 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-monetary-policy-meeting-accounts" "ECB Monetary Policy Meeting Accounts"

[2] 999010003 0 999 0 3 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-monetary-policy-press-conference" "ECB Monetary Policy Press Conference"

[3] 999010004 0 999 0 3 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-president-draghi-speech" "ECB President Draghi Speech"

[4] 999010005 0 999 0 2 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-vice-president-vitor-constancio-speech" "ECB Vice President Constancio Speech"

[5] 999010006 1 999 1 3 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-deposit-rate-decision" "ECB Deposit Facility Rate Decision"

[6] 999010007 1 999 1 3 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-interest-rate-decision" "ECB Interest Rate Decision"

[7] 999010008 0 999 0 2 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-economic-bulletin" "ECB Economic Bulletin"

[8] 999010009 1 999 2 2 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "targeted-ltro" "ECB Targeted LTRO"

[9] 999010010 0 999 0 2 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-executive-board-member-praet-speech" "ECB Executive Board Member Praet Speech"

*/

Voir aussi

CalendarEventById, CalendarEventByCountry