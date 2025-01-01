input string InpKey = "ABCDEFG"; // Clé de cryptage



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string text="The quick brown fox jumps over the lazy dog";

uchar src[],dst[],key[];



//--- prépare la clé de cryptage

StringToCharArray(InpKey,key);

//--- prépare the la tableau source src[]

StringToCharArray(text,src);

//--- affiche les données source

PrintFormat("Initial data: size=%d, string='%s'",ArraySize(src),CharArrayToString(src));



//--- encrypte le tableau src[] avec la méthode DES avec la clé key[] sur 56 bits

int res=CryptEncode(CRYPT_DES,src,key,dst);



//--- vérifie le résultat du cryptage

if(res>0)

{

//--- affiche les données encryptées

PrintFormat("Encoded data: size=%d %s",res,ArrayToHex(dst));

//--- décrypte le tableau dst[] avec la méthode DES et la clé key[] sur 56 bits

res=CryptDecode(CRYPT_DES,dst,key,src);

//--- vérification du résultat

if(res>0)

{

//--- affiche les données décryptées

PrintFormat("Decoded data: size=%d, string='%s'",ArraySize(src),CharArrayToString(src));

}

else

Print("CryptDecode failed. Error: ",GetLastError());

}

else

Print("CryptEncode failed. Error: ",GetLastError());

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ArrayToHex |

//+------------------------------------------------------------------+

string ArrayToHex(uchar &arr[],int count=-1)

{

string res="";



//--- vérification de la taille

if(count<0 || count>ArraySize(arr))

count=ArraySize(arr);



//--- conversion en chaîne hexadécimale

for(int i=0; i<count; i++)

res+=StringFormat("%.2X",arr[i]);



return(res);

}