- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
CryptDecode
Effectue la transformation inverse des données du tableau, transformées par CryptEncode().
int CryptEncode(
Paramètres
method
[in] Méthode de transformation des données. Peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_CRYPT_METHOD.
data[]
[in] Tableau source.
key[]
[in] Clé.
result[]
[out] Tableau destination.
Valeur de Retour
Nombre d'octets dans le tableau de destination ou 0 en cas d'erreur. Pour obtenir des informations sur l'erreur, appelez la fonction GetLastError().
Exemple :
input string InpKey = "ABCDEFG"; // Clé de cryptage
