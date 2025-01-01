DatabaseColumnsCount

Retourne le nombre de colonnes dans une requête.

int DatabaseColumnsCount(

int request

);

Paramètres

request

[in] Handle de la requête retourné par DatabasePrepare().

Valeur de Retour

Le nombre de colonnes ou -1 en cas d'erreur. Pour obtenir le code d'erreur, utilisez GetLastError(), les réponses possibles sont :

ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) — handle invalide de la requête.

Note

Il n'est pas utile d'appeler la fonction DatabaseRead() pour obtenir le nombre de colonnes d'une requête créée avec DatabasePrepare(). Pour les autres fonctions DatabaseColumnXXX(), DatabaseRead() doit être appelée au préalable.

Voir aussi

DatabasePrepare, DatabaseFinalize, DatabaseClose