//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de démarrage du script |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- ouvre la boîte de dialogue de sélection des fichiers avec l'extension DAT

string selected_files[];

if(!FileSelectDialog("Sélectionner les fichiers à télécharger", NULL,

"Fichiers Data (*.dat)|*.dat|Tous les fichiers (*.*)|*.*",

FSD_ALLOW_MULTISELECT, selected_files, "tester.dat")>0)

{

Print("Aucun fichier sélectionné. Sortie");

return;

}

//--- récupère la taille de tous les fichiers

ulong filesize[];

int filehandle[];

int files=ArraySize(selected_files);

ArrayResize(filesize, files);

ZeroMemory(filesize);

ArrayResize(filehandle, files);

double total_size=0;

for(int i=0; i<files; i++)

{

filehandle[i]=FileOpen(selected_files[i], FILE_READ|FILE_BIN);

if(filehandle[i]!=INVALID_HANDLE)

{

filesize[i]=FileSize(filehandle[i]);

//PrintFormat("%d, %s handle=%d %d bytes", i, selected_files[i], filehandle[i], filesize[i]);

total_size+=(double)filesize[i];

}

}

//--- vérifie la taille globale des fichiers

if(total_size==0)

{

PrintFormat("La taille totale des fichiers est 0. Sortie");

return;

}



//--- crée ou ouvre la base de données dans le dossier commun du terminal

string filename="dat_files.sqlite";

int db=DatabaseOpen(filename, DATABASE_OPEN_READWRITE | DATABASE_OPEN_CREATE);

if(db==INVALID_HANDLE)

{

Print("DB: échec de l'ouverture de ", filename, avec le code ", GetLastError());

return;

}

else

Print("Base de données :", filename, " ouvert avec succès");

//--- si la table FILES existe, la supprime

if(DatabaseTableExists(db, "FILES"))

{

//--- supprime la table

if(!DatabaseExecute(db, "DROP TABLE FILES"))

{

Print("Impossible de supprimer la table FILES avec le code ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

}

//--- crée la table FILES

if(!DatabaseExecute(db, "CREATE TABLE FILES("

"NAME TEXT NOT NULL,"

"SIZE INT NOT NULL,"

"PERCENT_SIZE REAL NOT NULL,"

"DATA BLOB NOT NULL);"))

{

Print("DB: impossible de créer la table FILES avec le code", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

//--- affiche la liste de tous les champs de la table FILES

if(DatabasePrint(db, "PRAGMA TABLE_INFO(FILES)", 0)<0)

{

PrintFormat("DatabasePrint(\"PRAGMA TABLE_INFO(FILES)\") a échoué, code d'erreur=%d à la ligne %d ", GetLastError(), __LINE__);

DatabaseClose(db);

return;

}



//--- créer une requête paramétrée pour ajouter des fichiers dans la table FILES

string sql="INSERT INTO FILES (NAME,SIZE,PERCENT_SIZE,DATA)"

" VALUES (?1,?2,?3,?4);"; // paramètres de la requête

int request=DatabasePrepare(db, sql);

if(request==INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("DatabasePrepare() a échoué avec le code=%d", GetLastError());

Print("Requête SQL : ", sql);

DatabaseClose(db);

return;

}



//--- parcourt tous les fichiers et les ajoute à la table FILES

bool request_error=false;

DatabaseTransactionBegin(db);

int count=0;

uint size;

for(int i=0; i<files; i++)

{

if(filehandle[i]!=INVALID_HANDLE)

{

char data[];

size=FileReadArray(filehandle[i], data);

if(size==0)

{

PrintFormat("FileReadArray(%s) a échoué avec le code %d", selected_files[i], GetLastError());

continue;

}



count++;

//--- définit les valeurs des paramètres avant d'ajouter le fichier à la table

if(!DatabaseBind(request, 0, selected_files[i]))

{

PrintFormat("DatabaseBind() a échoué à la ligne %d avec le code=%d", __LINE__, GetLastError());

request_error=true;

break;

}

if(!DatabaseBind(request, 1, size))

{

PrintFormat("DatabaseBind() a échoué à la ligne %d avec le code=%d", __LINE__, GetLastError());

request_error=true;

break;

}

if(!DatabaseBind(request, 2, double(size)*100./total_size))

{

PrintFormat("DatabaseBind() a échoué à la ligne %d avec le code=%d", __LINE__, GetLastError());

request_error=true;

break;

}

if(!DatabaseBindArray(request, 3, data))

{

PrintFormat("DatabaseBind() a échoué à la ligne %d avec le code=%d", __LINE__, GetLastError());

request_error=true;

break;

}

//--- exécute une requête d'insertion de l'entrée et recherche l'erreur

if(!DatabaseRead(request)&&(GetLastError()!=ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA))

{

PrintFormat("DatabaseRead() a échoué avec le code=%d", GetLastError());

DatabaseFinalize(request);

request_error=true;

break;

}

else

PrintFormat("%d. %s: %d bytes", count, selected_files[i],size);

//--- réinitialise la requpete avant la prochaine mise à jour des paramètres

if(!DatabaseReset(request))

{

PrintFormat("DatabaseReset() a échoué avec le code=%d", GetLastError());

DatabaseFinalize(request);

request_error=true;

break;

}

}

}

//--- statuts des transactions

if(request_error)

{

PrintFormat("Table FILES : échec de l'ajout de %d fichiers", count);

DatabaseTransactionRollback(db);

DatabaseClose(db);

return;

}

else

{

DatabaseTransactionCommit(db);

PrintFormat("Table FILES : %d fichiers ajoutés", count);

}



//--- ferme le fichier de base de données et information

DatabaseClose(db);

PrintFormat("Base de données : %s créée et fermée", filename);

}