SignalBaseGetInteger

Retourne la valeur de la propriété de type integer du signal sélectionné.

long SignalBaseGetInteger(

ENUM_SIGNAL_BASE_INTEGER property_id,

);

Paramètres

property_id

[in] Identifiant de la propriété du signal. La valeur peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_SIGNAL_BASE_INTEGER.

Valeur de Retour

La valeur de type integer de la propriété du signal sélectionné.