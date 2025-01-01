DocumentationSections
Retourne la valeur de la propriété de type integer du signal sélectionné.

long  SignalBaseGetInteger(
   ENUM_SIGNAL_BASE_INTEGER     property_id,     // identifiant de la propriété
   );

Paramètres

property_id

[in]  Identifiant de la propriété du signal. La valeur peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_SIGNAL_BASE_INTEGER.

Valeur de Retour

La valeur de type integer de la propriété du signal sélectionné.