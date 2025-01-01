Référence MQL5Signaux de TradingSignalBaseGetInteger
- SignalBaseGetDouble
- SignalBaseGetInteger
- SignalBaseGetString
- SignalBaseSelect
- SignalBaseTotal
- SignalInfoGetDouble
- SignalInfoGetInteger
- SignalInfoGetString
- SignalInfoSetDouble
- SignalInfoSetInteger
- SignalSubscribe
- SignalUnSubscribe
SignalBaseGetInteger
Retourne la valeur de la propriété de type integer du signal sélectionné.
|
long SignalBaseGetInteger(
Paramètres
property_id
[in] Identifiant de la propriété du signal. La valeur peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_SIGNAL_BASE_INTEGER.
Valeur de Retour
La valeur de type integer de la propriété du signal sélectionné.