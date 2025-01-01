DocumentationSections
Référence MQL5Date et Heure 

La date et le temps

Le groupe des fonctions assurant le travail avec les données du type datetime (un nombre entier qui représente le nombre de secondes, passées dès 0 heures du 1 janvier 1970).

Pour organiser les compteurs et la minuterie à haute résolution il faut utiliser la fonction GetTickCount () qui donne la valeur en millisecondes.

Fonction

Action

TimeCurrent

Rend le dernier temps connu du serveur (le temps de l'arrivée de la dernière cotation) dans le format datetime

TimeTradeServer

Rend le temps calculé courant du serveur commercial

TimeLocal

Rend le temps local informatique dans le format datetime

TimeGMT

Rend le temps GMT au format datetime en tenant compte du passage sur  l'heure d'hiver ou d'été par le temps local de l'ordinateur, sur lequel le terminal de client a été lancé

TimeDaylightSavings

Rend le signe du passage sur l'heure d'été/l'hiver

TimeGMTOffset

Rend la différence actuelle entre le temps GMT et le temps local de l'ordinateur en secondes en tenant compte du passage sur l'heure d'hiver ou d'été

TimeToStruct

Produit la conversion de la valeur du type datetime à la variable du type de la structure MqlDateTime

StructToTime

Produit la conversion de la valeur du type de la structure MqlDateTime à la variable du type datetime