La date et le temps
Le groupe des fonctions assurant le travail avec les données du type datetime (un nombre entier qui représente le nombre de secondes, passées dès 0 heures du 1 janvier 1970).
Pour organiser les compteurs et la minuterie à haute résolution il faut utiliser la fonction GetTickCount () qui donne la valeur en millisecondes.
|
Fonction
|
Action
|
Rend le dernier temps connu du serveur (le temps de l'arrivée de la dernière cotation) dans le format datetime
|
Rend le temps calculé courant du serveur commercial
|
Rend le temps local informatique dans le format datetime
|
Rend le temps GMT au format datetime en tenant compte du passage sur l'heure d'hiver ou d'été par le temps local de l'ordinateur, sur lequel le terminal de client a été lancé
|
Rend le signe du passage sur l'heure d'été/l'hiver
|
Rend la différence actuelle entre le temps GMT et le temps local de l'ordinateur en secondes en tenant compte du passage sur l'heure d'hiver ou d'été
|
Produit la conversion de la valeur du type datetime à la variable du type de la structure MqlDateTime
|
Produit la conversion de la valeur du type de la structure MqlDateTime à la variable du type datetime