- Direction d'Indexation dans les Tableaux, Buffers et Séries de Données
- Organisation de l'Accès aux Données
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
Bars
Retourne le nombre de barres dans l'historique pour le symbole et la période spécifiés. Il existe 2 variantes d'appel à la fonction.
Demande toutes les barres de l'historique
int Bars(
Demande les barres de l'historique pour l'intervalle de temps donné
int Bars(
Parameters
symbol_name
[in] Nom du symbole.
timeframe
[in] Période.
start_time
[in] Heure de la barre correspondant au premier élément.
stop_time
[in] Heure de la barre correspondant au dernier élément.
Valeur de Retour
Si les paramètres start_time et stop_time sont définis, la fonction retourne le nombre de barres dans l'intervalle spécifié, sinon elle retourne le nombre total de barres.
Note
Si les données des timeseries avec les paramètres spécifiés ne sont pas formés dans le terminal au moment de l'appel à la fonction Bars(), ou que les données des timeseries ne sont pas synchronisées avec le serveur de trades au moment de l'appel à la fonction, la fonction retourne 0.
Lors de la demande du nombre de barre dans un intervalle de temps spécifié, seules sont considérées les barres dont l'heure d'ouverture est dans l'intervalle. Par exemple, si le jour courant de la semaine est un samedi et que la requête est faite pour le nombre de barres W1 avec start_time=Last_Tuesday et stop_time=Last_Friday, la fonction retournera 0, puisque l'heure d'ouverture de la période W1 est toujours le dimanche et qu'aucune barre W1 ne tombe dans l'intervalle spécifié.
Exemple d'appel pour obtenir le nombre total de barres dans l'historique :
int bars=Bars(_Symbol,_Period);
Exemple d'appel pour obtenir le nombre de barres dans l'intervalle spécifié :
int n;
