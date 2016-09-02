Bars

Retourne le nombre de barres dans l'historique pour le symbole et la période spécifiés. Il existe 2 variantes d'appel à la fonction.

Demande toutes les barres de l'historique

int Bars(

string symbol_name,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe

);

Demande les barres de l'historique pour l'intervalle de temps donné

int Bars(

string symbol_name,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

datetime start_time,

datetime stop_time

);

Parameters

symbol_name

[in] Nom du symbole.

timeframe

[in] Période.

start_time

[in] Heure de la barre correspondant au premier élément.

stop_time

[in] Heure de la barre correspondant au dernier élément.

Valeur de Retour

Si les paramètres start_time et stop_time sont définis, la fonction retourne le nombre de barres dans l'intervalle spécifié, sinon elle retourne le nombre total de barres.

Note

Si les données des timeseries avec les paramètres spécifiés ne sont pas formés dans le terminal au moment de l'appel à la fonction Bars(), ou que les données des timeseries ne sont pas synchronisées avec le serveur de trades au moment de l'appel à la fonction, la fonction retourne 0.

Lors de la demande du nombre de barre dans un intervalle de temps spécifié, seules sont considérées les barres dont l'heure d'ouverture est dans l'intervalle. Par exemple, si le jour courant de la semaine est un samedi et que la requête est faite pour le nombre de barres W1 avec start_time=Last_Tuesday et stop_time=Last_Friday, la fonction retournera 0, puisque l'heure d'ouverture de la période W1 est toujours le dimanche et qu'aucune barre W1 ne tombe dans l'intervalle spécifié.

Exemple d'appel pour obtenir le nombre total de barres dans l'historique :

int bars=Bars(_Symbol,_Period);

if(bars>0)

{

Print("Nombre de barres dans l'historique du terminal pour le symbole et la période à ce moment = ",bars);

}

else // aucune barre n'est disponible

{

//--- les données du symbole ne sont peut être pas synchronisées avec les données du serveur

bool synchronized=false;

//--- compteur de boucle

int attempts=0;

// effectue 5 tentatives pour attendre la synchronisation

while(attempts<5)

{

if(SeriesInfoInteger(Symbol(),0,SERIES_SYNCHRONIZED))

{

//--- synchronisation terminée, sortie

synchronized=true;

break;

}

//--- augmente le compteur

attempts++;

//--- attends 10 millisecondes jusqu'à la prochaine itération

Sleep(10);

}

//--- sort de la boucle après la synchronisation

if(synchronized)

{

Print("Nombre de barres dans l'historique du terminal pour le symbole et la période à ce moment = ",bars);

Print("La première date dans l'historique du terminal pour le symbole et la période à ce moment = ",

(datetime)SeriesInfoInteger(Symbol(),0,SERIES_FIRSTDATE));

Print("La première date dans l'historique pour le symbole sur le serveur = ",

(datetime)SeriesInfoInteger(Symbol(),0,SERIES_SERVER_FIRSTDATE));

}

//--- la synchronisation des données ne s'est pas produite

else

{

Print("Echec de l'obtention du nombre de barres pour ",_Symbol);

}

}

Exemple d'appel pour obtenir le nombre de barres dans l'intervalle spécifié :

int n;

datetime date1 = D'2016.09.02 23:55'; // Vendredi

datetime date2 = D'2016.09.05 00:00'; // Lundi

datetime date3 = D'2016.09.08 00:00'; // Jeudi

//---

n=Bars(_Symbol,PERIOD_H1,D'2016.09.02 02:05',D'2016.09.02 10:55');

Print("Nombre de barres : ",n); // Sortie : "Nombre de barres : 8", la barre H2 est prise en compte dans le calcul, alors que H11 ne l'est pas

n=Bars(_Symbol,PERIOD_D1,date1,date2);

Print("Nombre de barres : ",n); // Sortie : "Nombre de barres : 1", puisque l'heure d'ouverture d'une barre D1 (lundi) tombe dans l'intervalle

n=Bars(_Symbol,PERIOD_W1,date2,date3);

Print("Nombre de barres : ",n); // Sortie : "Nombre de barres : 0", puisqu'aucune heure d'ouverture d'une barre W1 ne tombe dans l'intervalle spécifié

