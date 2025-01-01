//--- affichons la fenêtre des paramètres d'entrée au lancement du script

#property script_show_inputs

//--- les paramètres d'entrée

input string InpFileName="file.txt"; // le nom du fichier

input string InpDirectoryName="Data"; // le nom du répertoire

input int InpEncodingType=FILE_ANSI; // ANSI=32 ou UNICODE=64

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- imprimons le chemin vers le dossier dans lequel on va travailler

PrintFormat("Travaillons dans le dossier %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));

//--- oblitérons la valeur de l'erreur

ResetLastError();

//--- ouvrirons le fichier pour la lecture (si le fichier n'existe pas, une erreur sera produite)

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_TXT|InpEncodingType);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//---imprimons le contenu du fichier

while(!FileIsEnding(file_handle))

Print(FileReadString(file_handle));

//--- fermons le fichier

FileClose(file_handle);

}

else

PrintFormat("L'erreur, le code = %d",GetLastError());

}