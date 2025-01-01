DocumentationSections
Ferme le fichier auparavant ouvert par la fonction FileOpen().

void  FileClose(
   int  file_handle      // handle du fichier
   );

Paramètres

file_handle

[in]  Le descripteur de fichier rendue par la fonction FileOpen().

La valeur rendue

Il n'y a pas de valeur rendue.

Exemple:

//--- affichons la fenêtre des paramètres d'entrée au lancement du script
#property script_show_inputs
//--- les paramètres d'entrée
input string InpFileName="file.txt";    // le nom du fichier
input string InpDirectoryName="Data";   // le nom du répertoire
input int    InpEncodingType=FILE_ANSI// ANSI=32 ou UNICODE=64
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- imprimons le chemin vers le dossier dans lequel on va travailler
   PrintFormat("Travaillons dans le dossier %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
//--- oblitérons la valeur de l'erreur
   ResetLastError();
//--- ouvrirons le fichier pour la lecture (si le fichier n'existe pas, une erreur sera produite)
   int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_TXT|InpEncodingType);
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      //---imprimons le contenu du fichier
      while(!FileIsEnding(file_handle))
         Print(FileReadString(file_handle));
      //--- fermons le fichier
      FileClose(file_handle);
     }
   else
      PrintFormat("L'erreur, le code = %d",GetLastError());
  }