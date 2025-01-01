DocumentationSections
DatabaseFinalize

Supprime une requête créée avec DatabasePrepare().

void  DatabaseFinalize(
   int  request      // handle de la requête retourné par DatabasePrepare
   );

Paramètres

database

[in]  Handle de la requête retourné par DatabasePrepare().

Valeur de Retour

Aucun.

Note

Si le handle est invalide, la fonction retourne l'erreur ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE. Vous pouvez vérifier l'erreur en appelant GetLastError().

Voir aussi

DatabasePrepare, DatabaseExecute