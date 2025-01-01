Référence MQL5Utilisation de bases de donnéesDatabaseFinalize
- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
DatabaseFinalize
Supprime une requête créée avec DatabasePrepare().
void DatabaseFinalize(
Paramètres
database
[in] Handle de la requête retourné par DatabasePrepare().
Valeur de Retour
Aucun.
Note
Si le handle est invalide, la fonction retourne l'erreur ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE. Vous pouvez vérifier l'erreur en appelant GetLastError().
