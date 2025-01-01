DatabaseRead

Se déplace sur l'enregistrement suivant des résultats de la requête.

bool DatabaseRead(

int request

);

Paramètres

request

[in] Handle de la requête retourné par DatabasePrepare().

Valeur de Retour

Retourne true en cas de succès, sinon false. Pour obtenir le code d'erreur, utilisez GetLastError(), les réponses possibles sont :

ERR_INVALID_PARAMETER (4003) — aucun nom de table spécifié (chaîne vide ou NULL) ;

ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040) — erreur de conversion de la requête en UTF-8 ;

ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) — erreur interne de la base de données ;

ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) — handle invalide de la base de données ;

ERR_DATABASE_EXECUTE (5124) — erreur d'exécution de la requête ;

ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) — aucune table n'existe (ceci n'est pas une erreur, mais une fin normale).

Voir aussi

DatabasePrepare, DatabaseReadBind