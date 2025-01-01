Référence MQL5Utilisation de bases de donnéesDatabaseRead
- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
DatabaseRead
Se déplace sur l'enregistrement suivant des résultats de la requête.
|
bool DatabaseRead(
Paramètres
request
[in] Handle de la requête retourné par DatabasePrepare().
Valeur de Retour
Retourne true en cas de succès, sinon false. Pour obtenir le code d'erreur, utilisez GetLastError(), les réponses possibles sont :
- ERR_INVALID_PARAMETER (4003) — aucun nom de table spécifié (chaîne vide ou NULL) ;
- ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040) — erreur de conversion de la requête en UTF-8 ;
- ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) — erreur interne de la base de données ;
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) — handle invalide de la base de données ;
- ERR_DATABASE_EXECUTE (5124) — erreur d'exécution de la requête ;
- ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) — aucune table n'existe (ceci n'est pas une erreur, mais une fin normale).
