OrderSelect
Sélectionne un ordre pour pouvoir l'utiliser. Retourne si la fonction s'est terminé avec succès. Sinon retourne false. Pour plus de détails sur l'erreur, appelez GetLastError().
bool OrderSelect(
Paramètres
ticket
[in] Ticket de l'ordre.
Valeur de Retour
Valeur de type bool.
Note
Ne confondez pas les ordres en attente en cours avec les positions, qui sont également affichées dans l'onglet Trading de la fenêtre Boîte à Outils.
Pour le "netting" des positions (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING et ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE), seule une position peut exister pour un même symbole à tout moment. Cette position est le résultat d'une ou plusieurs transactions. Ne confondez pas les positions avec les ordres en attente valides, qui sont également affichés dans l'onglet Trading de la fenêtre Boîte à Outils.
Si les positions individuelles sont autorisées (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), plusieurs positions peuvent être ouvertes pour un même symbole.
La fonction OrderSelect() copie les données d'une position dans l'environnement du programme et les appels ultérieurs à OrderGetDouble(), OrderGetInteger() et OrderGetString() retournent les données copiées auparavant. Cela signifie que l'ordre lui-même peut ne plus exister (ou que son prix d'ouverture, son Stop Loss, son Take Profit ou son expiration a changé), mais que les données de cet ordres sont toujours accessibles. Pour être sûr d'utiliser les données à jour d'un ordre, il est recommandé d'appeler OrderSelect() juste avant son utilisation.
Exemple :
#define EXPERT_MAGIC 123456
Voir également
OrderGetInteger(), OrderGetDouble(), OrderGetString(), OrderCalcProfit(), OrderGetTicket(), Propriétés d'un Ordre