GetTickCount

La fonction GetTickCount() rend la quantité des millisecondes qui ont passé depuis le début de système.

uint  GetTickCount();

La valeur rendue

La valeur du type uint.

Note

Le compteur est limité par la résolution systémique de minuteur. Puisque le temps se stocke comme l'entier sans signes, il déborde tous les  49.7 jours au travail continu de l'ordinateur.

Exemple:

#define MAX_SIZE 40
//+------------------------------------------------------------------+
/ / | le script pour mesurer le temps de calcul de 40 nombres de Fibonacci |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- rappelons la valeur initiale
   uint start=GetTickCount();
//--- la variable pour la réception du numéro suivant dans la suite de Fibonacci
   long fib=0;
//--- la boucle dans laquelle on calcule un certain nombre de numéros dans la suite de Fibonacci
   for(int i=0;i<MAX_SIZE;i++) fib=TestFibo(i);
//--- recevrons le temps dépensé en millisecondes
   uint time=GetTickCount()-start;
//--- déduisons au journal "Experts" le message
   PrintFormat("Le calcul %d des premiers nombres Fibonacci a pris %d ms",MAX_SIZE,time);
//--- le travail du script est terminé
   return;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| La fonction de la réception du nombre de Fibonacci selon son numéro d'ordre    |
//+------------------------------------------------------------------+
long TestFibo(long n)
  {
//--- le premier membre de la suite Fibonacci
   if(n<2) return(1);
//--- tous les membres suivants sont calculés par cette formule
   return(TestFibo(n-2)+TestFibo(n-1));
  }

Voir aussi

