- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
GetTickCount
La fonction GetTickCount() rend la quantité des millisecondes qui ont passé depuis le début de système.
|
uint GetTickCount();
La valeur rendue
La valeur du type uint.
Note
Le compteur est limité par la résolution systémique de minuteur. Puisque le temps se stocke comme l'entier sans signes, il déborde tous les 49.7 jours au travail continu de l'ordinateur.
Exemple:
|
#define MAX_SIZE 40
Voir aussi
Date et heure, EventSetMillisecondTimer, GetTickCount64, GetMicrosecondCount