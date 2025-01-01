#define MAX_SIZE 40

//+------------------------------------------------------------------+

/ / | le script pour mesurer le temps de calcul de 40 nombres de Fibonacci |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- rappelons la valeur initiale

uint start=GetTickCount();

//--- la variable pour la réception du numéro suivant dans la suite de Fibonacci

long fib=0;

//--- la boucle dans laquelle on calcule un certain nombre de numéros dans la suite de Fibonacci

for(int i=0;i<MAX_SIZE;i++) fib=TestFibo(i);

//--- recevrons le temps dépensé en millisecondes

uint time=GetTickCount()-start;

//--- déduisons au journal "Experts" le message

PrintFormat("Le calcul %d des premiers nombres Fibonacci a pris %d ms",MAX_SIZE,time);

//--- le travail du script est terminé

return;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| La fonction de la réception du nombre de Fibonacci selon son numéro d'ordre |

//+------------------------------------------------------------------+

long TestFibo(long n)

{

//--- le premier membre de la suite Fibonacci

if(n<2) return(1);

//--- tous les membres suivants sont calculés par cette formule

return(TestFibo(n-2)+TestFibo(n-1));

}