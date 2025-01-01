DocumentationSections
Référence MQL5Fonctions sur les TableauxArrayCopy 

ArrayCopy

Copie un tableau dans un autre.

int  ArrayCopy(
   void&        dst_array[],         // tableau de destination
   const void&  src_array[],         // tableau source
   int          dst_start=0,         // indice de début d'écriture dans le tableau destination
   int          src_start=0,         // premier indice du tableau source
   int          count=WHOLE_ARRAY    // nombre d'éléments
   );

Paramètres

dst_array[]

[out]  Tableau de destination

src_array[]

[in]  Tableau source

dst_start=0

[in]  Indice de début dans le tableau de destination. Pa défaut, l'indice de début est 0.

src_start=0

[in]  Indice de début pour le tableau source. Pa défaut, l'indice de début est 0.

count=WHOLE_ARRAY

[in]  Nombre d'éléments devant être copiés. Par défaut, le tableau est copié en entier (count=WHOLE_ARRAY).

Valeur de Retour

Retourne le nombre d'éléments copiés.

Note

Si count<0 ou count>src_size-src_start, toute la partie restante du tableau est copiée. Les tableaux sont copiés de la gauche vers la droite. Pour les tableaux de type séries, la position de départ est correctement ajustée pour copier de la gauche vers la droite.

Si les tableaux sont de types différentes, la fonction essaye pendant la copie de transformer chaque élément du tableau source dans le type du tableau de destination. Un tableau de chaînes de caractères ne peut être copié que dans un autre tableau de chaînes de caractères. Un tableau de classes et de structures contenant des objets nécessitant une initialisation n'est pas copié. Un tableau de structures ne peut être copié que dans un tableau du même type.

Pour les tableaux dynamiques avec une indexation comme les timeseries, la taille du tableau de destination est automatiquement augmentée jusqu'au nombre de données copiées (si ce dernier est supérieur à la taille du tableau). La taille du tableau de destination n'est pas diminuée automatiquement.

Exemple :

#property description "L'indicateur met en lumière les bougies qui sont des "
#property description "plus hauts et des plus bas locaux. La longueur de l'intervalle pour trouver"
#property description "les valeurs extrêmes est disponible dans les paramètres d'entrée."
//--- paramètres de l'indicateur
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_plots   1
//---- éléments dessinés
#property indicator_label1  "Extremums"
#property indicator_type1   DRAW_COLOR_CANDLES
#property indicator_color1  clrLightSteelBlue,clrRed,clrBlue
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- constantes prédéfinies
#define INDICATOR_EMPTY_VALUE 0.0
//--- paramètres d'entrée
input int InpNum=4; // Longueur d'une moitié d'intervalle
//--- buffers de l'indicateur
double ExtOpen[];
double ExtHigh[];
double ExtLow[];
double ExtClose[];
double ExtColor[];
//--- variables globales
int    ExtStart=0; // indice de la première bougier qui n'est pas un extrême
int    ExtCount=0; // nombre de non-extrêmes dans l'intervalle
//+------------------------------------------------------------------+
//| Remplissage des bougies non-extrêmes                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void FillCandles(const double &open[],const double &high[],
                 const double &low[],const double &close[])
  {
//--- remplit les bougies
   ArrayCopy(ExtOpen,open,ExtStart,ExtStart,ExtCount);
   ArrayCopy(ExtHigh,high,ExtStart,ExtStart,ExtCount);
   ArrayCopy(ExtLow,low,ExtStart,ExtStart,ExtCount);
   ArrayCopy(ExtClose,close,ExtStart,ExtStart,ExtCount);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fonction d'initialisation de l'indicateur personnalisé           |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- mapping des buffers de l'indicateur
   SetIndexBuffer(0,ExtOpen);
   SetIndexBuffer(1,ExtHigh);
   SetIndexBuffer(2,ExtLow);
   SetIndexBuffer(3,ExtClose);
   SetIndexBuffer(4,ExtColor,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//--- spécifie la valeur, qui n'est pas affichée
   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,INDICATOR_EMPTY_VALUE);
//--- spécifie les noms des buffers de l'indicateur pour les afficher dans la fenêtre des données
   PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Open;High;Low;Close");
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fonction d'itération de l'indicateur personnalisé                |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//--- définit l'indexation des timeseries
   ArraySetAsSeries(open,false);
   ArraySetAsSeries(high,false);
   ArraySetAsSeries(low,false);
   ArraySetAsSeries(close,false);
//--- variable du départ du calcul de la barre
   int start=prev_calculated;
//--- le calcul n'est pas effectué pour les InpNum*2 premières barres
   if(start==0)
     {
      start+=InpNum*2;
      ExtStart=0;
      ExtCount=0;
     }
//--- si la barre vient juste de se former, vérifie l'extrême potentiel suivant
   if(rates_total-start==1)
      start--;
//--- indice de barre à vérifier pour l'extrême
   int ext;
//--- boucle de calcul des valeurs de l'indicateur
   for(int i=start;i<rates_total-1;i++)
     {
      //--- initialement sur une barre i sans dessin
      ExtOpen[i]=0;
      ExtHigh[i]=0;
      ExtLow[i]=0;
      ExtClose[i]=0;
      //--- indice d'extrême pour vérification
      ext=i-InpNum;
      //--- vérifie le maximum local
      if(IsMax(high,ext))
        {
         //--- met en avant la bougie d'extrême
         ExtOpen[ext]=open[ext];
         ExtHigh[ext]=high[ext];
         ExtLow[ext]=low[ext];
         ExtClose[ext]=close[ext];
         ExtColor[ext]=1;
         //--- met en avant les autres bougies jusqu'à l'extrême avec une couleur neutre
         FillCandles(open,high,low,close);
         //--- change les couleurs de la variable
         ExtStart=ext+1;
         ExtCount=0;
         //--- passe à l'itération suivante
         continue;
        }
      //--- vérifie le minimum local
      if(IsMin(low,ext))
        {
         //--- met en avant la bougie d'extrême
         ExtOpen[ext]=open[ext];
         ExtHigh[ext]=high[ext];
         ExtLow[ext]=low[ext];
         ExtClose[ext]=close[ext];
         ExtColor[ext]=2;
         //--- met en avant les autres bougies jusqu'à l'extrême avec une couleur neutre
         FillCandles(open,high,low,close);
         //--- change les valeurs de la variable
         ExtStart=ext+1;
         ExtCount=0;
         //--- passe à l'itération suivante
         continue;
        }
      //--- augmente le nombre de non-extrêmes dans l'intervalle
      ExtCount++;
     }
//--- retourne la valeur de prev_calculated pour le prochain appel
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Vérifie si l'élément actuel du tableau est un plus haut local    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsMax(const double &price[],const int ind)
  {
//--- variable de début de l'intervalle
   int i=ind-InpNum;
//--- période de fin de l'intervalle
   int finish=ind+InpNum+1;
//--- vérifie la première moitié de l'intervalle
   for(;i<ind;i++)
     {
      if(price[ind]<=price[i])
         return(false);
     }
//--- vérifie la deuxième moitié de l'intervalle
   for(i=ind+1;i<finish;i++)
     {
      if(price[ind]<=price[i])
         return(false);
     }
//--- c'est un extrême
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Vérifie si l'élément actuel du tableau est un plus bas local     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsMin(const double &price[],const int ind)
  {
//--- variable de début de l'intervalle
   int i=ind-InpNum;
//--- variable de fin de l'intervalle
   int finish=ind+InpNum+1;
//--- vérifie la première moitié de l'intervalle
   for(;i<ind;i++)
     {
      if(price[ind]>=price[i])
         return(false);
     }
//--- vérifie la deuxième moitié de l'intervalle
   for(i=ind+1;i<finish;i++)
     {
      if(price[ind]>=price[i])
         return(false);
     }
//--- c'est un extrême
   return(true);
  }