#property description "L'indicateur met en lumière les bougies qui sont des "

#property description "plus hauts et des plus bas locaux. La longueur de l'intervalle pour trouver"

#property description "les valeurs extrêmes est disponible dans les paramètres d'entrée."

//--- paramètres de l'indicateur

#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 5

#property indicator_plots 1

//---- éléments dessinés

#property indicator_label1 "Extremums"

#property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES

#property indicator_color1 clrLightSteelBlue,clrRed,clrBlue

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- constantes prédéfinies

#define INDICATOR_EMPTY_VALUE 0.0

//--- paramètres d'entrée

input int InpNum=4; // Longueur d'une moitié d'intervalle

//--- buffers de l'indicateur

double ExtOpen[];

double ExtHigh[];

double ExtLow[];

double ExtClose[];

double ExtColor[];

//--- variables globales

int ExtStart=0; // indice de la première bougier qui n'est pas un extrême

int ExtCount=0; // nombre de non-extrêmes dans l'intervalle

//+------------------------------------------------------------------+

//| Remplissage des bougies non-extrêmes |

//+------------------------------------------------------------------+

void FillCandles(const double &open[],const double &high[],

const double &low[],const double &close[])

{

//--- remplit les bougies

ArrayCopy(ExtOpen,open,ExtStart,ExtStart,ExtCount);

ArrayCopy(ExtHigh,high,ExtStart,ExtStart,ExtCount);

ArrayCopy(ExtLow,low,ExtStart,ExtStart,ExtCount);

ArrayCopy(ExtClose,close,ExtStart,ExtStart,ExtCount);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction d'initialisation de l'indicateur personnalisé |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- mapping des buffers de l'indicateur

SetIndexBuffer(0,ExtOpen);

SetIndexBuffer(1,ExtHigh);

SetIndexBuffer(2,ExtLow);

SetIndexBuffer(3,ExtClose);

SetIndexBuffer(4,ExtColor,INDICATOR_COLOR_INDEX);

//--- spécifie la valeur, qui n'est pas affichée

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,INDICATOR_EMPTY_VALUE);

//--- spécifie les noms des buffers de l'indicateur pour les afficher dans la fenêtre des données

PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Open;High;Low;Close");

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction d'itération de l'indicateur personnalisé |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- définit l'indexation des timeseries

ArraySetAsSeries(open,false);

ArraySetAsSeries(high,false);

ArraySetAsSeries(low,false);

ArraySetAsSeries(close,false);

//--- variable du départ du calcul de la barre

int start=prev_calculated;

//--- le calcul n'est pas effectué pour les InpNum*2 premières barres

if(start==0)

{

start+=InpNum*2;

ExtStart=0;

ExtCount=0;

}

//--- si la barre vient juste de se former, vérifie l'extrême potentiel suivant

if(rates_total-start==1)

start--;

//--- indice de barre à vérifier pour l'extrême

int ext;

//--- boucle de calcul des valeurs de l'indicateur

for(int i=start;i<rates_total-1;i++)

{

//--- initialement sur une barre i sans dessin

ExtOpen[i]=0;

ExtHigh[i]=0;

ExtLow[i]=0;

ExtClose[i]=0;

//--- indice d'extrême pour vérification

ext=i-InpNum;

//--- vérifie le maximum local

if(IsMax(high,ext))

{

//--- met en avant la bougie d'extrême

ExtOpen[ext]=open[ext];

ExtHigh[ext]=high[ext];

ExtLow[ext]=low[ext];

ExtClose[ext]=close[ext];

ExtColor[ext]=1;

//--- met en avant les autres bougies jusqu'à l'extrême avec une couleur neutre

FillCandles(open,high,low,close);

//--- change les couleurs de la variable

ExtStart=ext+1;

ExtCount=0;

//--- passe à l'itération suivante

continue;

}

//--- vérifie le minimum local

if(IsMin(low,ext))

{

//--- met en avant la bougie d'extrême

ExtOpen[ext]=open[ext];

ExtHigh[ext]=high[ext];

ExtLow[ext]=low[ext];

ExtClose[ext]=close[ext];

ExtColor[ext]=2;

//--- met en avant les autres bougies jusqu'à l'extrême avec une couleur neutre

FillCandles(open,high,low,close);

//--- change les valeurs de la variable

ExtStart=ext+1;

ExtCount=0;

//--- passe à l'itération suivante

continue;

}

//--- augmente le nombre de non-extrêmes dans l'intervalle

ExtCount++;

}

//--- retourne la valeur de prev_calculated pour le prochain appel

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Vérifie si l'élément actuel du tableau est un plus haut local |

//+------------------------------------------------------------------+

bool IsMax(const double &price[],const int ind)

{

//--- variable de début de l'intervalle

int i=ind-InpNum;

//--- période de fin de l'intervalle

int finish=ind+InpNum+1;

//--- vérifie la première moitié de l'intervalle

for(;i<ind;i++)

{

if(price[ind]<=price[i])

return(false);

}

//--- vérifie la deuxième moitié de l'intervalle

for(i=ind+1;i<finish;i++)

{

if(price[ind]<=price[i])

return(false);

}

//--- c'est un extrême

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Vérifie si l'élément actuel du tableau est un plus bas local |

//+------------------------------------------------------------------+

bool IsMin(const double &price[],const int ind)

{

//--- variable de début de l'intervalle

int i=ind-InpNum;

//--- variable de fin de l'intervalle

int finish=ind+InpNum+1;

//--- vérifie la première moitié de l'intervalle

for(;i<ind;i++)

{

if(price[ind]>=price[i])

return(false);

}

//--- vérifie la deuxième moitié de l'intervalle

for(i=ind+1;i<finish;i++)

{

if(price[ind]>=price[i])

return(false);

}

//--- c'est un extrême

return(true);

}