CLGetDeviceInfo

Reçoit la propriété du dispositif du pilote informatique OpenCL.

bool  CLGetDeviceInfo(
   int     handle,          // le handle du dispositif OpenCL
   int     property_id,     // l'identificateur de la propriété demandée 
   uchar&  data[],          // le tableau pour la réception des données
   uint&   size             // le décalage dans le tableau dans les éléments, par défaut 0
   );

Paramètres

handle

[in]  Le numéro du dispositif OpenCL ou le handle OpenCL, créé par la fonctionCLContextCreate().

property_id

[in]  L'identificateur de la propriété, dont il est nécessaire de recevoir sur le dispositif OpenCL. Peut être une des valeurs prédéterminées énuméréesau tableau plus bas.

data[]

[out]  Le tableau pour la réception des données sur la propriété demandée.

size

[out] La taille des données reçues dans le tableaudata[].

La valeur rendue

En cas de l'exécution successive rend true, autrement rend false. Pour recevoir l'information sur l'erreur, utilisez la fonction GetLastError().

Note

Pour les tableaux unidimentionnels le numéro de l'élément, par qui commence la lecture des données pour l'inscription au tampon OpenCL, est calculé en prenant en compte le drapeau AS_SERIES.

La liste des identificateurs admissibles des propriétés OpenCL du dispositif

On peut trouver la description exacte de la propriété et sa destination sur le site officiel OpenCL.

Identificateur

La valeur

CL_DEVICE_TYPE

0x1000

CL_DEVICE_VENDOR_ID

0x1001

CL_DEVICE_MAX_COMPUTE_UNITS

0x1002

CL_DEVICE_MAX_WORK_ITEM_DIMENSIONS

0x1003

CL_DEVICE_MAX_WORK_GROUP_SIZE

0x1004

CL_DEVICE_MAX_WORK_ITEM_SIZES

0x1005

CL_DEVICE_PREFERRED_VECTOR_WIDTH_CHAR

0x1006

CL_DEVICE_PREFERRED_VECTOR_WIDTH_SHORT

0x1007

CL_DEVICE_PREFERRED_VECTOR_WIDTH_INT

0x1008

CL_DEVICE_PREFERRED_VECTOR_WIDTH_LONG

0x1009

CL_DEVICE_PREFERRED_VECTOR_WIDTH_FLOAT

0x100A

CL_DEVICE_PREFERRED_VECTOR_WIDTH_DOUBLE

0x100B

CL_DEVICE_MAX_CLOCK_FREQUENCY

0x100C

CL_DEVICE_ADDRESS_BITS

0x100D

CL_DEVICE_MAX_READ_IMAGE_ARGS

0x100E

CL_DEVICE_MAX_WRITE_IMAGE_ARGS

0x100F

CL_DEVICE_MAX_MEM_ALLOC_SIZE

0x1010

CL_DEVICE_IMAGE2D_MAX_WIDTH

0x1011

CL_DEVICE_IMAGE2D_MAX_HEIGHT

0x1012

CL_DEVICE_IMAGE3D_MAX_WIDTH

0x1013

CL_DEVICE_IMAGE3D_MAX_HEIGHT

0x1014

CL_DEVICE_IMAGE3D_MAX_DEPTH

0x1015

CL_DEVICE_IMAGE_SUPPORT

0x1016

CL_DEVICE_MAX_PARAMETER_SIZE

0x1017

CL_DEVICE_MAX_SAMPLERS

0x1018

CL_DEVICE_MEM_BASE_ADDR_ALIGN

0x1019

CL_DEVICE_MIN_DATA_TYPE_ALIGN_SIZE

0x101A

CL_DEVICE_SINGLE_FP_CONFIG

0x101B

CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_CACHE_TYPE

0x101C

CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_CACHELINE_SIZE

0x101D

CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_CACHE_SIZE

0x101E

CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_SIZE

0x101F

CL_DEVICE_MAX_CONSTANT_BUFFER_SIZE

0x1020

CL_DEVICE_MAX_CONSTANT_ARGS

0x1021

CL_DEVICE_LOCAL_MEM_TYPE

0x1022

CL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZE

0x1023

CL_DEVICE_ERROR_CORRECTION_SUPPORT

0x1024

CL_DEVICE_PROFILING_TIMER_RESOLUTION

0x1025

CL_DEVICE_ENDIAN_LITTLE

0x1026

CL_DEVICE_AVAILABLE

0x1027

CL_DEVICE_COMPILER_AVAILABLE

0x1028

CL_DEVICE_EXECUTION_CAPABILITIES

0x1029

CL_DEVICE_QUEUE_PROPERTIES

0x102A

CL_DEVICE_NAME

0x102B

CL_DEVICE_VENDOR

0x102C

CL_DRIVER_VERSION

0x102D

CL_DEVICE_PROFILE

0x102E

CL_DEVICE_VERSION

0x102F

CL_DEVICE_EXTENSIONS

0x1030

CL_DEVICE_PLATFORM

0x1031

CL_DEVICE_DOUBLE_FP_CONFIG

0x1032

CL_DEVICE_PREFERRED_VECTOR_WIDTH_HALF

0x1034

CL_DEVICE_HOST_UNIFIED_MEMORY

0x1035

CL_DEVICE_NATIVE_VECTOR_WIDTH_CHAR

0x1036

CL_DEVICE_NATIVE_VECTOR_WIDTH_SHORT

0x1037

CL_DEVICE_NATIVE_VECTOR_WIDTH_INT

0x1038

CL_DEVICE_NATIVE_VECTOR_WIDTH_LONG

0x1039

CL_DEVICE_NATIVE_VECTOR_WIDTH_FLOAT

0x103A

CL_DEVICE_NATIVE_VECTOR_WIDTH_DOUBLE

0x103B

CL_DEVICE_NATIVE_VECTOR_WIDTH_HALF

0x103C

CL_DEVICE_OPENCL_C_VERSION

0x103D

CL_DEVICE_LINKER_AVAILABLE

0x103E

CL_DEVICE_BUILT_IN_KERNELS

0x103F

CL_DEVICE_IMAGE_MAX_BUFFER_SIZE

0x1040

CL_DEVICE_IMAGE_MAX_ARRAY_SIZE

0x1041

CL_DEVICE_PARENT_DEVICE

0x1042

CL_DEVICE_PARTITION_MAX_SUB_DEVICES

0x1043

CL_DEVICE_PARTITION_PROPERTIES

0x1044

CL_DEVICE_PARTITION_AFFINITY_DOMAIN

0x1045

CL_DEVICE_PARTITION_TYPE

0x1046

CL_DEVICE_REFERENCE_COUNT

0x1047

CL_DEVICE_PREFERRED_INTEROP_USER_SYNC

0x1048

CL_DEVICE_PRINTF_BUFFER_SIZE

0x1049

CL_DEVICE_IMAGE_PITCH_ALIGNMENT

0x104A

CL_DEVICE_IMAGE_BASE_ADDRESS_ALIGNMENT

0x104B

Exemple:

void OnStart()
  {
//--- 
   int dCount= CLGetInfoInteger(0,CL_DEVICE_COUNT);
   for(int i = 0; i<dCount; i++)
     {
      int clCtx=CLContextCreate(i);
      if(clCtx == -1)
         Print("ERROR in CLContextCreate");
      string device;
      CLGetInfoString(clCtx,CL_DEVICE_NAME,device);
      Print(i,": ",device);
      uchar data[1024];
      uint size;
      CLGetDeviceInfo(clCtx,CL_DEVICE_VENDOR,data,size);
      Print("size = ",size);
      string str=CharArrayToString(data);
      Print(str);
     }
  }
//--- l'exemple de la sortie au journal "Experts"
//  2013.07.24 10:50:48     opencl (EURUSD,H1)      2: Advanced Micro Devices, Inc.
//  2013.07.24 10:50:48     opencl (EURUSD,H1)      size = 32
//  2013.07.24 10:50:48     opencl (EURUSD,H1)      Tahiti
//  2013.07.24 10:50:48     opencl (EURUSD,H1)      Intel(R) Corporation
//  2013.07.24 10:50:48     opencl (EURUSD,H1)      size = 21
//  2013.07.24 10:50:48     opencl (EURUSD,H1)      1:        Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz
//  2013.07.24 10:50:48     opencl (EURUSD,H1)      NVIDIA Corporation
//  2013.07.24 10:50:48     opencl (EURUSD,H1)      size = 19
//  2013.07.24 10:50:48     opencl (EURUSD,H1)      0: GeForce GTX 580