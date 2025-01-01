- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLGetDeviceInfo
Reçoit la propriété du dispositif du pilote informatique OpenCL.
|
bool CLGetDeviceInfo(
Paramètres
handle
[in] Le numéro du dispositif OpenCL ou le handle OpenCL, créé par la fonctionCLContextCreate().
property_id
[in] L'identificateur de la propriété, dont il est nécessaire de recevoir sur le dispositif OpenCL. Peut être une des valeurs prédéterminées énuméréesau tableau plus bas.
data[]
[out] Le tableau pour la réception des données sur la propriété demandée.
size
[out] La taille des données reçues dans le tableaudata[].
La valeur rendue
En cas de l'exécution successive rend true, autrement rend false. Pour recevoir l'information sur l'erreur, utilisez la fonction GetLastError().
Note
Pour les tableaux unidimentionnels le numéro de l'élément, par qui commence la lecture des données pour l'inscription au tampon OpenCL, est calculé en prenant en compte le drapeau AS_SERIES.
La liste des identificateurs admissibles des propriétés OpenCL du dispositif
On peut trouver la description exacte de la propriété et sa destination sur le site officiel OpenCL.
|
Identificateur
|
La valeur
|
CL_DEVICE_TYPE
|
0x1000
|
CL_DEVICE_VENDOR_ID
|
0x1001
|
CL_DEVICE_MAX_COMPUTE_UNITS
|
0x1002
|
CL_DEVICE_MAX_WORK_ITEM_DIMENSIONS
|
0x1003
|
CL_DEVICE_MAX_WORK_GROUP_SIZE
|
0x1004
|
CL_DEVICE_MAX_WORK_ITEM_SIZES
|
0x1005
|
CL_DEVICE_PREFERRED_VECTOR_WIDTH_CHAR
|
0x1006
|
CL_DEVICE_PREFERRED_VECTOR_WIDTH_SHORT
|
0x1007
|
CL_DEVICE_PREFERRED_VECTOR_WIDTH_INT
|
0x1008
|
CL_DEVICE_PREFERRED_VECTOR_WIDTH_LONG
|
0x1009
|
CL_DEVICE_PREFERRED_VECTOR_WIDTH_FLOAT
|
0x100A
|
CL_DEVICE_PREFERRED_VECTOR_WIDTH_DOUBLE
|
0x100B
|
CL_DEVICE_MAX_CLOCK_FREQUENCY
|
0x100C
|
CL_DEVICE_ADDRESS_BITS
|
0x100D
|
CL_DEVICE_MAX_READ_IMAGE_ARGS
|
0x100E
|
CL_DEVICE_MAX_WRITE_IMAGE_ARGS
|
0x100F
|
CL_DEVICE_MAX_MEM_ALLOC_SIZE
|
0x1010
|
CL_DEVICE_IMAGE2D_MAX_WIDTH
|
0x1011
|
CL_DEVICE_IMAGE2D_MAX_HEIGHT
|
0x1012
|
CL_DEVICE_IMAGE3D_MAX_WIDTH
|
0x1013
|
CL_DEVICE_IMAGE3D_MAX_HEIGHT
|
0x1014
|
CL_DEVICE_IMAGE3D_MAX_DEPTH
|
0x1015
|
CL_DEVICE_IMAGE_SUPPORT
|
0x1016
|
CL_DEVICE_MAX_PARAMETER_SIZE
|
0x1017
|
CL_DEVICE_MAX_SAMPLERS
|
0x1018
|
CL_DEVICE_MEM_BASE_ADDR_ALIGN
|
0x1019
|
CL_DEVICE_MIN_DATA_TYPE_ALIGN_SIZE
|
0x101A
|
CL_DEVICE_SINGLE_FP_CONFIG
|
0x101B
|
CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_CACHE_TYPE
|
0x101C
|
CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_CACHELINE_SIZE
|
0x101D
|
CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_CACHE_SIZE
|
0x101E
|
CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_SIZE
|
0x101F
|
CL_DEVICE_MAX_CONSTANT_BUFFER_SIZE
|
0x1020
|
CL_DEVICE_MAX_CONSTANT_ARGS
|
0x1021
|
CL_DEVICE_LOCAL_MEM_TYPE
|
0x1022
|
CL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZE
|
0x1023
|
CL_DEVICE_ERROR_CORRECTION_SUPPORT
|
0x1024
|
CL_DEVICE_PROFILING_TIMER_RESOLUTION
|
0x1025
|
CL_DEVICE_ENDIAN_LITTLE
|
0x1026
|
CL_DEVICE_AVAILABLE
|
0x1027
|
CL_DEVICE_COMPILER_AVAILABLE
|
0x1028
|
CL_DEVICE_EXECUTION_CAPABILITIES
|
0x1029
|
CL_DEVICE_QUEUE_PROPERTIES
|
0x102A
|
CL_DEVICE_NAME
|
0x102B
|
CL_DEVICE_VENDOR
|
0x102C
|
CL_DRIVER_VERSION
|
0x102D
|
CL_DEVICE_PROFILE
|
0x102E
|
CL_DEVICE_VERSION
|
0x102F
|
CL_DEVICE_EXTENSIONS
|
0x1030
|
CL_DEVICE_PLATFORM
|
0x1031
|
CL_DEVICE_DOUBLE_FP_CONFIG
|
0x1032
|
CL_DEVICE_PREFERRED_VECTOR_WIDTH_HALF
|
0x1034
|
CL_DEVICE_HOST_UNIFIED_MEMORY
|
0x1035
|
CL_DEVICE_NATIVE_VECTOR_WIDTH_CHAR
|
0x1036
|
CL_DEVICE_NATIVE_VECTOR_WIDTH_SHORT
|
0x1037
|
CL_DEVICE_NATIVE_VECTOR_WIDTH_INT
|
0x1038
|
CL_DEVICE_NATIVE_VECTOR_WIDTH_LONG
|
0x1039
|
CL_DEVICE_NATIVE_VECTOR_WIDTH_FLOAT
|
0x103A
|
CL_DEVICE_NATIVE_VECTOR_WIDTH_DOUBLE
|
0x103B
|
CL_DEVICE_NATIVE_VECTOR_WIDTH_HALF
|
0x103C
|
CL_DEVICE_OPENCL_C_VERSION
|
0x103D
|
CL_DEVICE_LINKER_AVAILABLE
|
0x103E
|
CL_DEVICE_BUILT_IN_KERNELS
|
0x103F
|
CL_DEVICE_IMAGE_MAX_BUFFER_SIZE
|
0x1040
|
CL_DEVICE_IMAGE_MAX_ARRAY_SIZE
|
0x1041
|
CL_DEVICE_PARENT_DEVICE
|
0x1042
|
CL_DEVICE_PARTITION_MAX_SUB_DEVICES
|
0x1043
|
CL_DEVICE_PARTITION_PROPERTIES
|
0x1044
|
CL_DEVICE_PARTITION_AFFINITY_DOMAIN
|
0x1045
|
CL_DEVICE_PARTITION_TYPE
|
0x1046
|
CL_DEVICE_REFERENCE_COUNT
|
0x1047
|
CL_DEVICE_PREFERRED_INTEROP_USER_SYNC
|
0x1048
|
CL_DEVICE_PRINTF_BUFFER_SIZE
|
0x1049
|
CL_DEVICE_IMAGE_PITCH_ALIGNMENT
|
0x104A
|
CL_DEVICE_IMAGE_BASE_ADDRESS_ALIGNMENT
|
0x104B
