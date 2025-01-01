CLKernelFree

Supprime la fonction du lancement d' OpenCL.

void CLKernelFree(

int kernel

);

Paramètres

kernel_name

[in] Le handle de l'objet du kernel.

La valeur rendue

Non. En cas de l'erreur intérieure change la valeur _LastError. Pour recevoir l'information sur l'erreur, utilisez la fonction GetLastError().