|
//+------------------------------------------------------------------+
//| SocketExample.mq5 |
//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "Ajoute une adresse à la liste des adresses autorisées dans les paramètres du terminal pour faire fonctionner l'exemple"
#property script_show_inputs
input string Address="www.mql5.com";
input int Port =80;
bool ExtTLS =false;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Envoi une commande au serveur |
//+------------------------------------------------------------------+
bool HTTPSend(int socket,string request)
{
char req[];
int len=StringToCharArray(request,req)-1;
if(len<0)
return(false);
//--- si la connexion TLS sécurisée est utilisée via le port 443
if(ExtTLS)
return(SocketTlsSend(socket,req,len)==len);
//--- si la connexion TCP standard est utilisée
return(SocketSend(socket,req,len)==len);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Lit la réponse du serveur |
//+------------------------------------------------------------------+
bool HTTPRecv(int socket,uint timeout)
{
char rsp[];
string result;
uint timeout_check=GetTickCount()+timeout;
//--- lit les données des sockets tant qu'il y en a et juqu'au timeout
do
{
uint len=SocketIsReadable(socket);
if(len)
{
int rsp_len;
//--- différentes commandes de lecture suivant que la connexion est sécurisée ou pas
if(ExtTLS)
rsp_len=SocketTlsRead(socket,rsp,len);
else
rsp_len=SocketRead(socket,rsp,len,timeout);
//--- analyse la réponse
if(rsp_len>0)
{
result+=CharArrayToString(rsp,0,rsp_len);
//--- n'affiche que l'en-tete de la réponse
int header_end=StringFind(result,"\r\n\r\n");
if(header_end>0)
{
Print("En-tete de la réponse HTTP reçue :");
Print(StringSubstr(result,0,header_end));
return(true);
}
}
}
}
while(GetTickCount()<timeout_check && !IsStopped());
return(false);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
int socket=SocketCreate();
//--- vérifie le handle
if(socket!=INVALID_HANDLE)
{
//--- connexion si tout est ok
if(SocketConnect(socket,Address,Port,1000))
{
Print("Connexion établie avec ",Address,":",Port);
string subject,issuer,serial,thumbprint;
datetime expiration;
//--- si la connexion est sécurisée par un certificat, affiche ses données
if(SocketTlsCertificate(socket,subject,issuer,serial,thumbprint,expiration))
{
Print("Certificat TLS :");
Print(" Propriétaire : ",subject);
Print(" Emetteur : ",issuer);
Print(" Numéro : ",serial);
Print(" Print : ",thumbprint);
Print(" Expiration : ",expiration);
ExtTLS=true;
}
//--- envoi une requete GET au serveur
if(HTTPSend(socket,"GET / HTTP/1.1\r\nHost: www.mql5.com\r\nUser-Agent: MT5\r\n\r\n"))
{
Print("Requête GET envoyée");
//--- lit la réponse
if(!HTTPRecv(socket,1000))
Print("Echec d'obtention d'une réponse, erreur ",GetLastError());
}
else
Print("Echec d'envoi de la requete GET, erreur ",GetLastError());
}
else
{
Print("Connexion à ",Address,":",Port," échouée, erreur ",GetLastError());
}
//--- ferme la socket après son utilisation
SocketClose(socket);
}
else
Print("Echec de création de la socket, erreur ",GetLastError());
}
//+------------------------------------------------------------------+