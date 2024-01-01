DocumentationSections
Référence MQL5Indicateurs TechniquesiIchimoku 

iIchimoku

Rend le handle de l'indicateur Ichimoku Kinko Hyo.

int  iIchimoku(
   string           symbol,            // nom du symbole
   ENUM_TIMEFRAMES  period,            // période
   int              tenkan_sen,        // période Tenkan-sen
   int              kijun_sen,         // période Kijun-sen
   int              senkou_span_b      // période Senkou Span B
   );

Paramètres

symbol

[in]  Le nom symbolique de l'instrument dont les données devraient être utilisées pour calculer l'indicateur. NULL signifie le symbole actuel.

period

[in]  La valeur de la période peut être une des valeurs de l'énumération ENUM_TIMEFRAMES, 0 signifit le temps trame courant.

tenkan_sen

[in] La période de la prise de moyenne Tenkan Sen.

kijun_sen

[in] La période de la prise de moyenne Kijun Sen.

senkou_span_b

[in]  La période de la prise de moyenne Senkou Span B.

La valeur rendue

Rend le handle de l'indicateur technique indiqué, en cas de l'échec rend INVALID_HANDLE. Pour la désallocation de la mémoire de l'ordinateur de l' indicateur non plus utilisé plus il y a la fonction IndicatorRelease(), auquelle est transmis le handle de cet indicateur.

Note

Les numéros des tampons: 0 - TENKANSEN_LINE, 1 - KIJUNSEN_LINE, 2 - SENKOUSPANA_LINE, 3 - SENKOUSPANB_LINE, 4 - CHIKOUSPAN_LINE.

Exemple:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                               Demo_iIchimoku.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property description "L'indicateur montre comment il faut recevoir les données"
#property description "des tampons d'indicateur pour l'indicateur technique iIchimoku."
#property description "Le symbole et le temps trame sur lequel l'indicateur est calculé,"
#property description "sont spécifiés par les paramètres symbol et period."
#property description "Le moyen de la création du handle est spécifié par le paramètre 'type' (le type de la fonction)."
#property description "Tous les autres paramètres comme dans Ichimoku Kinko Hyo standard."
 
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_plots   4
//--- la construction Tenkan_sen
#property indicator_label1  "Tenkan_sen"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- la construction Kijun_sen
#property indicator_label2  "Kijun_sen"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrBlue
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1
//--- la construction Senkou_Span
#property indicator_label3  "Senkou Span A;Senkou Span B" // dans Data Window deux champs seront montrés
#property indicator_type3   DRAW_FILLING
#property indicator_color3  clrSandyBrown, clrThistle
#property indicator_style3  STYLE_SOLID
#property indicator_width3  1
//--- la construction Chikou_Span
#property indicator_label4  "Chinkou_Span"
#property indicator_type4   DRAW_LINE
#property indicator_color4  clrLime
#property indicator_style4  STYLE_SOLID
#property indicator_width4  1
//+------------------------------------------------------------------+
//| L'énumération des moyens de la création du handle                |
//+------------------------------------------------------------------+
enum Creation
  {
   Call_iIchimoku,         // utiliser iIchimoku
   Call_IndicatorCreate    // utiliser IndicatorCreate
  };
//--- les paramètres d'entrée
input Creation             type=Call_iIchimoku;       // le type de la fonction 
input int                  tenkan_sen=9;              // la période Tenkan-sen
input int                  kijun_sen=26;              // la période Kijun-sen
input int                  senkou_span_b=52;          // la période Senkou Span B
input string               symbol=" ";                // le symbole 
input ENUM_TIMEFRAMES      period=PERIOD_CURRENT;     // le temps trame
//--- le tampon d'indicateur
double         Tenkan_sen_Buffer[];
double         Kijun_sen_Buffer[];
double         Senkou_Span_A_Buffer[];
double         Senkou_Span_B_Buffer[];
double         Chinkou_Span_Buffer[];
//--- la variable pour stocker le handle de l'indicateur iIchimoku
int    handle;
//--- la variable pour le stockage
string name=symbol;
//---le nom de l'indicateur sur le graphique
string short_name;
//--- stockerons le nombre de valeurs dans l'indicateur Ichimoku Kinko Hyo
int    bars_calculated=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- le rattachement des tableaux aux tampons d'indicateur
   SetIndexBuffer(0,Tenkan_sen_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,Kijun_sen_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,Senkou_Span_A_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(3,Senkou_Span_B_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(4,Chinkou_Span_Buffer,INDICATOR_DATA);
//--- spécifions les décalages pour le canal Senkou Span sur kijun_sen bars au futur
   PlotIndexSetInteger(2,PLOT_SHIFT,kijun_sen);
//---il ne faut pas spécifier le décalage pour la ligne Chikou Span, parce que les données Chinkou Span
//--- sont stockées dans l'indicateur iIchimoku déjà avec le décalage
//--- définissons avec le symbole sur lequel l'indicateur est construit
   name=symbol;
//--- supprimons les espaces de la gauche et de la droite
   StringTrimRight(name);
   StringTrimLeft(name);
//--- si la longueur de la chaîne name est nulle après cela
   if(StringLen(name)==0)
     {
      //--- prenons le symbole du graphique, où on a lancé l'indicateur
      name=_Symbol;
     }
//--- créons le handle de l'indicateur
   if(type==Call_iIchimoku)
      handle=iIchimoku(name,period,tenkan_sen,kijun_sen,senkou_span_b);
   else
     {
      //--- remplirons la structure par les valeurs des paramètres de l'indicateur
      MqlParam pars[3];
      //--- les périodes et les décalages des lignes de l'Alligator
      pars[0].type=TYPE_INT;
      pars[0].integer_value=tenkan_sen;
      pars[1].type=TYPE_INT;
      pars[1].integer_value=kijun_sen;
      pars[2].type=TYPE_INT;
      pars[2].integer_value=senkou_span_b;
      //--- créons le handle
      handle=IndicatorCreate(name,period,IND_ICHIMOKU,3,pars);
     }
//--- si on n'a pas réussi à créer le handle
   if(handle==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- informons sur l'échec et déduisons le numéro de l'erreur
      PrintFormat("On n'a pas réussi à créer le handle de l'indicateur iIchimoku pour la paire %s/%s, le code de l'erreur %d",
                  name,
                  EnumToString(period),
                  GetLastError());
      //--- le travail de l'indicateur est terminé avant terme
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- montrons sur quelle paire le symbole/temps trame a été calculé l'indicateur Ichimoku Kinko Hyo
   short_name=StringFormat("iIchimoku(%s/%s, %d, %d ,%d)",name,EnumToString(period),
                           tenkan_sen,kijun_sen,senkou_span_b);
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);
//--- l'exécution normale de l'initialisation de l'indicateur    
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//--- le nombre de valeurs copiées de l'indicateur iIchimoku
   int values_to_copy;
//--- apprenons le nombre de valeurs calculées dans l'indicateur
   int calculated=BarsCalculated(handle);
   if(calculated<=0)
     {
      PrintFormat("BarsCalculated() a rendu %d, le code de l'erreur %d",calculated,GetLastError());
      return(0);
     }
//--- si c'est un premier lancement des calculs de notre indicateur ou a changé le nombre de valeurs dans l'indicateur iIchimoku
//--- ou s'il est nécessaire de calculer l'indicateur pour deux ou plus de barres (cela signifie que quelque chose a changé dans l'histoire)
   if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)
     {
      //--- si le tableau Tenkan_sen_Buffer est plus grand, que les valeurs dans l'indicateur iIchimoku sur la paire symbol/period, copions pas tout 
      //--- autrement copions moins que la taille des tampons d'indicateur
      if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;
      else                       values_to_copy=calculated;
     }
   else
     {
      //--- signifie que notre indicateur est calculé non pour la première fois et dès le moment du dernier appel OnCalculate())
      //--- pour le calcul a été ajouté pas plus d'une barre
      values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;
     }
//--- remplissons les tableaux par les valeurs de l'indicateur Ichimoku Kinko Hyo
//--- si FillArraysFromBuffer a rendu false, signifie que les données ne sont pas prêts - terminons le travail
   if(!FillArraysFromBuffers(Tenkan_sen_Buffer,Kijun_sen_Buffer,Senkou_Span_A_Buffer,Senkou_Span_B_Buffer,Chinkou_Span_Buffer,
      kijun_sen,handle,values_to_copy)) return(0);
//--- formerons le message
   string comm=StringFormat("%s ==>  a été mise à jour des valeurs de l'indicateur %s: %d",
                            TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),
                            short_name,
                            values_to_copy);
//--- déduisons le message de service sur le graphique
   Comment(comm);
//--- retiendrons le nombre de valeurs dans l'indicateur Ichimoku Kinko Hyo
   bars_calculated=calculated;
//--- rendons la valeur prev_calculated pour un appel suivant
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Remplissons les tampons d'indicateur de l'indicateur iIchimoku   |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FillArraysFromBuffers(double &tenkan_sen_buffer[],     // le tampon d'indicateur de la ligne Tenkan-sen
                           double &kijun_sen_buffer[],      // le tampon d'indicateur de la ligne Kijun_sen
                           double &senkou_span_A_buffer[],  // le tampon d'indicateur de la ligne Senkou Span A
                           double &senkou_span_B_buffer[],  // le tampon d'indicateur de la ligne Senkou Span B
                           double &chinkou_span_buffer[],   // le tampon d'indicateur Chinkou Span
                           int senkou_span_shift,           // le décalage des lignes Senkou Span au futur
                           int ind_handle,                  // le handle de l'indicateur iIchimoku
                           int amount                       // le nombre de valeurs copiées
                           )
  {
//--- oblitérons le code de l'erreur
   ResetLastError();
//--- remplissons la partie du tableau Tenkan_sen_Buffer par les valeurs du tampon d'indicateur sous l'index 0
   if(CopyBuffer(ind_handle,0,0,amount,tenkan_sen_buffer)<0)
     {
      //--- si le copiage n'a pas réussi, annonçons le code de l'erreur
      PrintFormat("1.On n'a pas réussi à copier les données de l'indicateur iGator, le code de l'erreur %d",GetLastError());
      //--- terminerons avec le résultat nul - cela signifie que l'indicateur sera considéré comme non calculé
      return(false);
     }
 
//--- remplissons la partie du tableau Kijun_sen_Buffer par les valeurs du tampon d'indicateur sous l'index 1
   if(CopyBuffer(ind_handle,1,0,amount,kijun_sen_buffer)<0)
     {
      //--- si le copiage n'a pas réussi, annonçons le code de l'erreur
      PrintFormat("2..On n'a pas réussi à copier les données de l'indicateur iGator, le code de l'erreur %d",GetLastError());
      //--- terminerons avec le résultat nul - cela signifie que l'indicateur sera considéré comme non calculé
      return(false);
     }
 
//--- remplissons la partie du tableau Chinkou_Span_Buffer par les valeurs du tampon d'indicateur sous l'index 2
//--- à senkou_span_shift>0 la ligne est décalée au futur sur senkou_span_shift bars
   if(CopyBuffer(ind_handle,2,-senkou_span_shift,amount,senkou_span_A_buffer)<0)
     {
      //--- si le copiage n'a pas réussi, annonçons le code de l'erreur
      PrintFormat("3.On n'a pas réussi à copier les données de l'indicateur iGator, le code de l'erreur %d",GetLastError());
      //--- terminerons avec le résultat nul - cela signifie que l'indicateur sera considéré comme non calculé
      return(false);
     }
 
//--- remplissons la partie du tableau Senkou_Span_A_Buffer par les valeurs du tampon d'indicateur sous l'index 3
//--- à senkou_span_shift>0 la ligne est décalée au futur sur senkou_span_shift bars
   if(CopyBuffer(ind_handle,3,-senkou_span_shift,amount,senkou_span_B_buffer)<0)
     {
      //--- si le copiage n'a pas réussi, annonçons le code de l'erreur
      PrintFormat("4.On n'a pas réussi à copier les données de l'indicateur iGator, le code de l'erreur %d",GetLastError());
      //--- terminerons avec le résultat nul - cela signifie que l'indicateur sera considéré comme non calculé
      return(false);
     }
 
//--- remplissons la partie du tableau Senkou_Span_B_Buffer par les valeurs du tampon d'indicateur sous l'index 4
//--- il ne faut pas prendre en considération le décalage pendant le copiage Chinkou Span, parce que les données Chinkou Span
//--- sont stockées dans l'indicateur iIchimoku déjà avec le décalage  
   if(CopyBuffer(ind_handle,4,0,amount,chinkou_span_buffer)<0)
     {
      //--- si le copiage n'a pas réussi, annonçons le code de l'erreur
      PrintFormat("5.On n'a pas réussi à copier les données de l'indicateur iGator, le code de l'erreur %d",GetLastError());
      //--- terminerons avec le résultat nul - cela signifie que l'indicateur sera considéré comme non calculé
      return(false);
     }
//--- tout a réussi
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Indicator deinitialization function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   if(handle!=INVALID_HANDLE)
      IndicatorRelease(handle);
//--- effaçons le graphique à la suppression de l'indicateur
   Comment("");
  }