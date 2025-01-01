//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- déclare les paramètres de la ressource graphique

string rc_name="Resource";

uint rc_width=100;

uint rc_height=100;

uint rc_data[];

uint rc_size=rc_width*rc_height;



ResetLastError();

//--- définit la taille du tableau de pixels

if(ArrayResize(rc_data,rc_size)!=rc_size)

{

Print("ArrayResize() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- remplit le tableau de pixels avec une couleur transparente et crée une ressource graphique basée sur celle-ci

ArrayInitialize(rc_data,0x00FFFFFF);

if(!ResourceCreate(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))

{

Print("ResourceCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

Print("Size of created recource array: ",rc_data.Size());



//--- vérifie la ressource graphique créée.

//--- récupère l'heure et le prix de la barre actuelle

MqlTick tick={};

if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))

{

Print("SymbolInfoTick() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- crée l'objet Bitmap en utilisant les coordonnées du dernier prix et de l'heure du tick

string obj_name="Bitmap";

if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP,0,tick.time,tick.bid))

{

Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- définit la largeur et la hauteur de l'objet bitmap créé égales à la largeur et à la hauteur de la ressource graphique.

//--- définit le point d'ancrage de l'objet en son centre.

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XSIZE,rc_width);

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YSIZE,rc_height);

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);

//--- spécifie la ressource graphique créée précédemment pour l'objet bitmap en tant que fichier image

//--- Dans ce cas, afin d'indiquer le nom de la ressource graphique utilisée, il faut ajouter "::" avant son nom

ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"::"+rc_name);



//--- définit la couleur DodgerBlue avec une transparence de 200

uint clr=ColorToARGB(clrDodgerBlue,200);

//--- remplit tout le tableau de pixels de la ressource graphique avec la couleur définie

ArrayInitialize(rc_data,clr);

//--- met à jour les données de la ressource graphique

Update(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,true);



//--- attente de 3 secondes avant de lire les données de la ressource graphique

Print("Wait 3 seconds before ResourceReadImage()");

Sleep(3000);

//--- lit l'image de la ressource dans un nouveau tableau de pixels

uint rc_data_copy[];

uint w=0,h=0;

ResetLastError();

if(!ResourceReadImage("::"+rc_name,rc_data_copy,w,h))

{

Print("ResourceReadImage() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}



//--- définit la couleur OrangeRed avec une transparence de 200

clr=ColorToARGB(clrOrangeRed,200);

//--- remplit tout le tableau de pixels de la ressource graphique avec la couleur définie et crée une nouvelle ressource graphique basée sur celle-ci

ArrayInitialize(rc_data_copy,clr);

if(!ResourceCreate(rc_name+"Copy",rc_data_copy,rc_width,rc_height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))

{

Print("New ResourceCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

Print("Size of created new recource array: ",rc_data_copy.Size());



//--- créer l'objet "Étiquette graphique" en utilisant les coordonnées du prix et de l'heure du dernier tick

string obj_name2="BitmapLabel";

if(!ObjectCreate(0,obj_name2,OBJ_BITMAP_LABEL,0,0,0))

{

Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- récupère les coordonnées de l'écran en utilisant le prix et l'heure précédemment reçus

int x=0,y=0;

if(!ChartTimePriceToXY(0,0,tick.time,tick.bid,x,y))

{

Print("New ChartTimePriceToXY() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- définit la largeur et la hauteur de l'objet d'étiquette graphique créé égales à la largeur et à la hauteur de la ressource graphique.

//--- définit le point d'ancrage de l'objet en son centre.

ObjectSetInteger(0,obj_name2,OBJPROP_XSIZE,rc_width);

ObjectSetInteger(0,obj_name2,OBJPROP_YSIZE,rc_height);

ObjectSetInteger(0,obj_name2,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_LEFT_UPPER);

ObjectSetInteger(0,obj_name2,OBJPROP_XDISTANCE,x);

ObjectSetInteger(0,obj_name2,OBJPROP_YDISTANCE,y);

//--- définit la ressource graphique copiée en tant que fichier image pour l'objet d'étiquette graphique

//--- dans ce cas, afin d'indiquer le nom de la ressource graphique utilisée, il faut ajouter "::" avant son nom

ObjectSetString(0,obj_name2,OBJPROP_BMPFILE,"::"+rc_name+"Copy");



//--- change la couleur du nouvel objet étiquette graphique

Print("Wait 3 seconds before changing color to GreenYellow");

Sleep(3000);

//--- définit la couleur GreenYellow avec une transparence de 200

clr=ColorToARGB(clrGreenYellow,200);

//--- remplit tout le tableau de pixels de la nouvelle ressource graphique avec la couleur définie

ArrayInitialize(rc_data_copy,clr);

//--- met à jour les données de la ressource graphique

Update(rc_name+"Copy",rc_data_copy,rc_width,rc_height,true);



//--- attente de trois secondes et suppression des ressources et des deux objets

Print("Wait 3 seconds before deleting both objects");

Sleep(3000);

Print("Deleting Resource and all Bitmap objects");

ResourceFree("::"+rc_name);

ResourceFree("::"+rc_name+"Copy");

ObjectDelete(0,obj_name);

ObjectDelete(0,obj_name2);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Met à jour les données des ressources graphiques |

//+------------------------------------------------------------------+

void Update(const string res_name,const uint &pixel_data[],const uint width,const uint height,const bool redraw)

{

//--- laisser si aucune dimension n'est passée

if(width==0 || height==0)

return;

//--- met à jour les données des ressources et redessine le graphique

if(ResourceCreate(res_name,pixel_data,width,height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) && redraw)

ChartRedraw();

}