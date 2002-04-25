- Direction d'Indexation dans les Tableaux, Buffers et Séries de Données
- Organisation de l'Accès aux Données
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
iBarShift
Recherche une barre par son heure. La fonction retourne l'indice de la barre correspondant à l'heure spécifiée.
int iBarShift(
Parameters
symbol
[in] Le nom du symbole de l'instrument financier. NULL signifie le symbole courant.
timeframe
[in] Période. Peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_TIMEFRAMES. PERIOD_CURRENT signifie la période actuelle du graphique.
time
[in] Valeur de la date/heure à rechercher.
exact=false
[in] Une valeur de retour, dans le cas où aucune barre n'est trouvée pour l'heure spécifiée. Si exact=false, iBarShift retourne l'indice de la barre la plus proche, dont l'heure d'ouverture est inférieure à l'heure spécifiée (time_open<time). Si une telle barre n'est pas trouvée (l'historique n'est pas disponible avant l'heure spécifiée), alors la fonction retourne -1. Si exact=true, iBarShift ne recherche pas la barre la plus proche mais retourne immédiatement -1.
Valeur de Retour
L'indice de la barre correspondant à la date/heure spécifiée. Si la barre correspondant à l'heure spécifiée n'est pas trouvée (il y a un trou dans l'historique), la fonction retourne -1 ou l'indice de la barre la plus proche (suivant le paramètre 'exact').
Exemple :
//+------------------------------------------------------------------+