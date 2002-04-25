//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de démarrage du script |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- La date est un dimanche

datetime time=D'2002.04.25 12:00';

string symbol="GBPUSD";

ENUM_TIMEFRAMES tf=PERIOD_H1;

bool exact=false;

//--- S'il n'y a pas de barre à l'heure spécifiée, iBarShift retournera l'indice de la barre la plus proche

int bar_index=iBarShift(symbol,tf,time,exact);

//--- Vérification du code d'erreur après l'appel à iBarShift()

int error=GetLastError();

if(error!=0)

{

PrintFormat("iBarShift(): GetLastError=%d - La date demandée %s "+

"pour %s %s n'est pas trouvée dans l'historique disponible",

error,TimeToString(time),symbol,EnumToString(tf));

return;

}

//--- La fonction iBarShift() a été exécutée avec succès, retourne un résultat pour exact=false

PrintFormat("1. %s %s %s(%s): l'indice de la barre est %d (exact=%s)",

symbol,EnumToString(tf),TimeToString(time),

DayOfWeek(time),bar_index,string(exact));

datetime bar_time=iTime(symbol,tf,bar_index);

PrintFormat("L'heure de la barre #%d est %s (%s)",

bar_index,TimeToString(bar_time),DayOfWeek(bar_time));

//--- Demande l'indice de la barre à la date spécifiée : s'il n'y a pas de barre, -1 est retourné

exact=true;

bar_index=iBarShift(symbol,tf,time,exact);

//--- La fonction iBarShift() a été exécutée avec succès, retourne un résultat pour exact=true

PrintFormat("2. %s %s %s (%s):l'indice de la barre est %d (exact=%s)",

symbol,EnumToString(tf),TimeToString(time)

,DayOfWeek(time),bar_index,string(exact));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retourne le nom du jour de la semaine |

//+------------------------------------------------------------------+

string DayOfWeek(const datetime time)

{

MqlDateTime dt;

string day="";

TimeToStruct(time,dt);

switch(dt.day_of_week)

{

case 0: day=EnumToString(DIMANCHE);

break;

case 1: day=EnumToString(LUNDI);

break;

case 2: day=EnumToString(MARDI);

break;

case 3: day=EnumToString(MERCREDI);

break;

case 4: day=EnumToString(JEUDI);

break;

case 5: day=EnumToString(VENDREDI);

break;

default:day=EnumToString(SAMEDI);

break;

}

//---

return day;

}

//+------------------------------------------------------------------+

/* Résultat de l'exécution

1. GBPUSD PERIOD_H1 2018.06.10 12:00(SUNDAY): l'indice de la barre est 64 (exact=false)

L'heure de la barre #64 est 2018.06.08 23:00 (FRIDAY)

2. GBPUSD PERIOD_H1 2018.06.10 12:00 (SUNDAY): l'indice de la barre est -1 (exact=true)

*/