Référence MQL5 Utilisation de DirectX DXContextGetColors 

DXContextGetColors

Retourne l'image de la taille et du décalage spécifiés pour un contexte graphique.

bool  DXContextGetColors(
   int    context,                       // handle du contexte graphique  
   uint&  image[],                       // tableau de pixels de l'image 
   int    image_width=WHOLE_ARRAY,       // largeur de l'image en pixels
   int    image_height=WHOLE_ARRAY,      // hauteur de l'image en pixels
   int    image_offset_x=0,              // décalage X
   int    image_offset_y=0               // décalage Y
   );

Paramètres

context

[in]  Handle du contexte graphique créé avec DXContextCreate().

image

[out]  Le tableau de image_width*image_height pixels au format ARGB.

image_width=WHOLE_ARRAY

[in]  Largeur de l'image en pixels.

image_height=WHOLE_ARRAY

[in]  Hauteur de l'image en pixels.

image_offset_x=0

[in]  Décalage X.

image_offset_y=0

[in]  Décalage Y.

Valeur de Retour

Retourne true en cas d'exécution réussie avec succès, sinon false. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError().