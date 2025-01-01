DXContextGetColors

Retourne l'image de la taille et du décalage spécifiés pour un contexte graphique.

bool DXContextGetColors(

int context,

uint& image[],

int image_width=WHOLE_ARRAY,

int image_height=WHOLE_ARRAY,

int image_offset_x=0,

int image_offset_y=0

);

Paramètres

context

[in] Handle du contexte graphique créé avec DXContextCreate().

image

[out] Le tableau de image_width*image_height pixels au format ARGB.

image_width=WHOLE_ARRAY

[in] Largeur de l'image en pixels.

image_height=WHOLE_ARRAY

[in] Hauteur de l'image en pixels.

image_offset_x=0

[in] Décalage X.

image_offset_y=0

[in] Décalage Y.

Valeur de Retour

Retourne true en cas d'exécution réussie avec succès, sinon false. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError().