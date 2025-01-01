- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXContextGetColors
Retourne l'image de la taille et du décalage spécifiés pour un contexte graphique.
bool DXContextGetColors(
Paramètres
context
[in] Handle du contexte graphique créé avec DXContextCreate().
image
[out] Le tableau de image_width*image_height pixels au format ARGB.
image_width=WHOLE_ARRAY
[in] Largeur de l'image en pixels.
image_height=WHOLE_ARRAY
[in] Hauteur de l'image en pixels.
image_offset_x=0
[in] Décalage X.
image_offset_y=0
[in] Décalage Y.
Valeur de Retour
Retourne true en cas d'exécution réussie avec succès, sinon false. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError().