#property description "Expert Advisor qui envoie des demandes de trades "

" en utilisant la fonction OrderSendAsync().\r

"

#property description "La gestion des évènements de trading gérés avec"

" les fonctions OnTrade() et OnTradeTransaction() est affichée\r

"

#property description "Les paramètres de l'Expert Advisor permet de définir le Magic Number"

" (identifiant unique) "

#property description "et le mode d'affichage des messages dans le journal des Experts. Tous les détails sont affichés par défaut.\r

"

//--- paramètres d'entrée

input int MagicNumber=1234567; // Identifiant de l'Expert Advisor

input bool DescriptionModeFull=true; // Mode de sortie détaillée

//--- variable à utiliser dans l'appel à HistorySelect()

datetime history_start;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction d'initialisation de l'expert |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- vérifie si le trading automatique est autorisé

if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED))

{

Alert("Le trading automatique dans le terminal est désactivé, l'Expert Advisor sera enlevé.");

ExpertRemove();

return(-1);

}

//--- impossible de trader sur un compte réel

if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE)==ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL)

{

Alert("L'Expert Advisor ne peut pas trader sur un compte réel !");

ExpertRemove();

return(-2);

}

//--- vérifie s'il est possible de trader sur ce compte (par exemple, le trading est impossible lorsque le mot de passe investisseur est utilisé)

if(!AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED))

{

Alert("Le trading sur ce compte est désactivé");

ExpertRemove();

return(-3);

}

//--- sauvegarde l'heure de lancement de l'Expert Advisor pour récupérer l'historique de trading

history_start=TimeCurrent();

//---

CreateBuySellButtons();

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de dé-initialisation de l'Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- supprime tous les objets graphiques

ObjectDelete(0,"Buy");

ObjectDelete(0,"Sell");

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction TradeTransaction |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction &trans,

const MqlTradeRequest &request,

const MqlTradeResult &result)

{

//--- en-tête nommé d'après la fonction de gestion de l'évènement de trading

Print("=> ",__FUNCTION__," à ",TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));

//--- récupère le type de transaction sous la forme d'une valeur d'énumération

ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE type=trans.type;

//--- si la transaction est le réstulat de la gestion de la demande

if(type==TRADE_TRANSACTION_REQUEST)

{

//--- affiche le nom de la transaction

Print(EnumToString(type));

//--- affiche ensuite la description de la requête traitée

Print("------------RequestDescription\r

",

RequestDescription(request,DescriptionModeFull));

//--- et affiche la description du résultat de la requête

Print("------------ ResultDescription\r

",

TradeResultDescription(result,DescriptionModeFull));

}

else // affiche la description complète de la transaction pour les transactions d'un autre type

{

Print("------------ TransactionDescription\r

",

TransactionDescription(trans,DescriptionModeFull));

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction Trade |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTrade()

{

//--- membres statiques pour stocket l'état du compte de trading

static int prev_positions=0,prev_orders=0,prev_deals=0,prev_history_orders=0;

//--- récupère l'historique de trading

bool update=HistorySelect(history_start,TimeCurrent());

PrintFormat("HistorySelect(%s , %s) = %s",

TimeToString(history_start),TimeToString(TimeCurrent()),(string)update);

//--- en-tête nommé d'après la fonction de gestion de l'évènement de trading

Print("=> ",__FUNCTION__," à ",TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));

//--- affiche le nom de la fonction et le nombre d'ordre au moment de l'appel

int curr_positions=PositionsTotal();

int curr_orders=OrdersTotal();

int curr_deals=HistoryOrdersTotal();

int curr_history_orders=HistoryDealsTotal();

//--- affiche le nombre d'ordres, de positions, de transactions ainsi que les changements entre parenthèses

PrintFormat("PositionsTotal() = %d (%+d)",

curr_positions,(curr_positions-prev_positions));

PrintFormat("OrdersTotal() = %d (%+d)",

curr_orders,curr_orders-prev_orders);

PrintFormat("HistoryOrdersTotal() = %d (%+d)",

curr_deals,curr_deals-prev_deals);

PrintFormat("HistoryDealsTotal() = %d (%+d)",

curr_history_orders,curr_history_orders-prev_history_orders);

//--- insère une séparation pour aider à la lecture du journal

Print("");

//--- sauvegarde le statut du compte

prev_positions=curr_positions;

prev_orders=curr_orders;

prev_deals=curr_deals;

prev_history_orders=curr_history_orders;

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction ChartEvent |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

//--- gère l'évènement CHARTEVENT_CLICK ("Clic sur le graphique")

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)

{

Print("=> ",__FUNCTION__,": sparam = ",sparam);

//--- volume minimum pour une transaction

double volume_min=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);

//--- si le bouton "Buy" est utilisé, alors achat

if(sparam=="Buy")

{

PrintFormat("Buy %s %G lot",_Symbol,volume_min);

BuyAsync(volume_min);

//--- relâche le bouton

ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_STATE,false);

}

//--- si le bouton "Sell" est utilisé, alors vente

if(sparam=="Sell")

{

PrintFormat("Sell %s %G lot",_Symbol,volume_min);

SellAsync(volume_min);

//--- relâche le bouton

ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_STATE,false);

}

ChartRedraw();

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retourne la description textuelle d'une transaction |

//+------------------------------------------------------------------+

string TransactionDescription(const MqlTradeTransaction &trans,

const bool detailed=true)

{

//--- prépare une chaîne de caractère pour le retour de la fonction

string desc=EnumToString(trans.type)+"\r

";

//--- toutes les données possibles sont ajoutées dans le mode détaillé

if(detailed)

{

desc+="Symbole : "+trans.symbol+"\r

";

desc+="Ticket de la transaction : "+(string)trans.deal+"\r

";

desc+="Type de la transaction : "+EnumToString(trans.deal_type)+"\r

";

desc+="Ticket de l'ordre : "+(string)trans.order+"\r

";

desc+="Type de l'ordre : "+EnumToString(trans.order_type)+"\r

";

desc+="Etat de l'ordre : "+EnumToString(trans.order_state)+"\r

";

desc+="Type d'heure de l'ordre : "+EnumToString(trans.time_type)+"\r

";

desc+="Expiration de l'ordre : "+TimeToString(trans.time_expiration)+"\r

";

desc+="Prix : "+StringFormat("%G",trans.price)+"\r

";

desc+="Prix de déclenchement : "+StringFormat("%G",trans.price_trigger)+"\r

";

desc+="Stop Loss : "+StringFormat("%G",trans.price_sl)+"\r

";

desc+="Take Profit : "+StringFormat("%G",trans.price_tp)+"\r

";

desc+="Volume : "+StringFormat("%G",trans.volume)+"\r

";

}

//--- retourne la chaîne de caractères

return desc;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retourne la description textuelle de la demande de trade |

//+------------------------------------------------------------------+

string RequestDescription(const MqlTradeRequest &request,

const bool detailed=true)

{

//--- prépare une chaîne de caractère pour le retour de la fonction

string desc=EnumToString(request.action)+"\r

";

//--- ajoute toutes les données disponibles en mode détaillé

if(detailed)

{

desc+="Symbole : "+request.symbol+"\r

";

desc+="Magic Number : "+StringFormat("%d",request.magic)+"\r

";

desc+="Ticket de l'ordre : "+(string)request.order+"\r

";

desc+="Type de l'ordre : "+EnumToString(request.type)+"\r

";

desc+="Remplissage de l'ordre : "+EnumToString(request.type_filling)+"\r

";

desc+="Type d'heure de l'ordre : "+EnumToString(request.type_time)+"\r

";

desc+="Expiration de l'ordre : "+TimeToString(request.expiration)+"\r

";

desc+="Prix : "+StringFormat("%G",request.price)+"\r

";

desc+="Points de déviation : "+StringFormat("%G",request.deviation)+"\r

";

desc+="Stop Loss : "+StringFormat("%G",request.sl)+"\r

";

desc+="Take Profit : "+StringFormat("%G",request.tp)+"\r

";

desc+="Stop Limit : "+StringFormat("%G",request.stoplimit)+"\r

";

desc+="Volume : "+StringFormat("%G",request.volume)+"\r

";

desc+="Commentaire : "+request.comment+"\r

";

}

//--- retourne la chaîne de caractères

return desc;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retourne la description du résultat du traitement de la demande |

//+------------------------------------------------------------------+

string TradeResultDescription(const MqlTradeResult &result,

const bool detailed=true)

{

//--- prépare une chaîne de caractère pour le retour de la fonction

string desc="Retcode "+(string)result.retcode+"\r

";

//--- ajoute toutes les données disponibles en mode détaillé

if(detailed)

{

desc+="Identifiant de la demande : "+StringFormat("%d",result.request_id)+"\r

";

desc+="Ticket de l'ordre : "+(string)result.order+"\r

";

desc+="Ticket de la transaction : "+(string)result.deal+"\r

";

desc+="Volume : "+StringFormat("%G",result.volume)+"\r

";

desc+="Prix : "+StringFormat("%G",result.price)+"\r

";

desc+="Ask : "+StringFormat("%G",result.ask)+"\r

";

desc+="Bid : "+StringFormat("%G",result.bid)+"\r

";

desc+="Commentaire : "+result.comment+"\r

";

}

//--- retourne la chaîne de caractères

return desc;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Crée 2 boutons pour acheter et vendre |

//+------------------------------------------------------------------+

void CreateBuySellButtons()

{

//--- vérifie l'objet nommé "Buy"

if(ObjectFind(0,"Buy")>=0)

{

//--- si l'objet trouvé n'est pas un bouton, le supprime

if(ObjectGetInteger(0,"Buy",OBJPROP_TYPE)!=OBJ_BUTTON)

ObjectDelete(0,"Buy");

}

else

ObjectCreate(0,"Buy",OBJ_BUTTON,0,0,0); // crée le bouton "Buy"

//--- configure le bouton "Buy"

ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);

ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XDISTANCE,100);

ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YDISTANCE,50);

ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XSIZE,70);

ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YSIZE,30);

ObjectSetString(0,"Buy",OBJPROP_TEXT,"Buy");

ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_COLOR,clrRed);

//--- vérifie la présence de l'objet nommé "Sell"

if(ObjectFind(0,"Sell")>=0)

{

//--- si l'objet trouvé n'est pas un bouton, le supprime

if(ObjectGetInteger(0,"Sell",OBJPROP_TYPE)!=OBJ_BUTTON)

ObjectDelete(0,"Sell");

}

else

ObjectCreate(0,"Sell",OBJ_BUTTON,0,0,0); // crée le bouton "Sell"

//--- configure le bouton "Sell"

ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);

ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_XDISTANCE,100);

ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_YDISTANCE,100);

ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_XSIZE,70);

ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_YSIZE,30);

ObjectSetString(0,"Sell",OBJPROP_TEXT,"Sell");

ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_COLOR,clrBlue);

//--- force la mise à jour du graphique pour afficher les boutons immédiatement

ChartRedraw();

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Achat avec la fonction asynchrone OrderSendAsync() |

//+------------------------------------------------------------------+

void BuyAsync(double volume)

{

//--- prépare la requête

MqlTradeRequest req={};

req.action =TRADE_ACTION_DEAL;

req.symbol =_Symbol;

req.magic =MagicNumber;

req.volume =0.1;

req.type =ORDER_TYPE_BUY;

req.price =SymbolInfoDouble(req.symbol,SYMBOL_ASK);

req.deviation =10;

req.comment ="Achat avec OrderSendAsync()";

MqlTradeResult res={};

if(!OrderSendAsync(req,res))

{

Print(__FUNCTION__," : erreur ",GetLastError(),", retcode = ",res.retcode);

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Vente avec la fonction asynchrone OrderSendAsync() |

//+------------------------------------------------------------------+

void SellAsync(double volume)

{

//--- prépare la requête

MqlTradeRequest req={};

req.action =TRADE_ACTION_DEAL;

req.symbol =_Symbol;

req.magic =MagicNumber;

req.volume =0.1;

req.type =ORDER_TYPE_SELL;

req.price =SymbolInfoDouble(req.symbol,SYMBOL_BID);

req.deviation =10;

req.comment ="Vente avec OrderSendAsync()";

MqlTradeResult res={};

if(!OrderSendAsync(req,res))

{

Print(__FUNCTION__," : erreur ",GetLastError(),", retcode = ",res.retcode);

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+