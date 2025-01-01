DocumentationSections
OrderSendAsync

La fonction OrderSendAsync() est utilisée pour effectuer des opérations de trading de façon asynchrone sans attendre une réponse du serveur de trades à une demande envoyée. La fonction est conçue pour le trading à haute fréquence, quand selon les termes de l'algorithme de trading il n'est pas acceptable d'attendre une réponse du serveur.

bool  OrderSendAsync(
   MqlTradeRequest&  request,      // structure de la demande
   MqlTradeResult&   result        // structure de la réponse
   );

Parameters

request

[in]  Un pointeur vers une structure de type MqlTradeRequest qui décrit l'action de trading du client.

result

[in,out]  Un pointeur vers une structure de type MqlTradeResult qui décrit le résultat d'une opération de trading en cas d'exécution réussie de la fonction (si true est retourné).

Valeur de Retour

Retourne true si la demande est envoyée au serveur de trades. Si la demande n'est pas envoyée, retourne false. Si la demande est envoyée, le code de réponse dans la variable result contient la valeur TRADE_RETCODE_PLACED (code 10008) — "ordre placé". Une exécution réussie ne signifie que l'envoi, mais ne donne aucune garantie que la demande a atteint le serveur de trades et a été acceptée. Lors du traitement de la demande reçue, un serveur de trades envoie une réponse au terminal client notifiant un changement dans l'état actuel des positions, des ordres et des transactions, qui amène à la génération de l'évènement Trade.

Le résultat de l'exécution de la demande de trade sur un serveur envoyée par la fonction OrderSendAsync() peut être suivi avec la fonction OnTradeTransaction. Il est à noter que la fonction OnTradeTransaction sera appelée plusieurs fois lors de l'exécution d'une demande de trade.

Par exemple, lors de l'envoi d'un ordre d'achat, il est pris en compte par le gestionnaire, un ordre d'achat correspondant est créé pour le compte, l'ordre est ensuite exécuté et supprimé de la liste des ordres ouverts, puis il est ajouté à l'historique des ordres, une transaction correspondante est ajoutée à l'hisorique et une nouvelle position est créée. La fonction OnTradeTransaction sera appelée pour chacun de ces évènements. Pour obtenir ces données, les paramètres de la fonction doivent être analysés :

  • trans - ce paramètre prend une structure MqlTradeTransaction décrivant une transaction de trading appliquée à un compte de trading ;
  • request - ce paramètre prend une structure MqlTradeRequest décrivant la demande de trade ayant résulté en une transaction de trade ;
  • result - ce paramètre prend une structure MqlTradeResult décrivant le résultat de l'exécution de la demande de trade.

Note

En termes d'objectifs et de paramètres, la fonction est similaire à OrderSend(), mais contrairement à elle, elle est asynchrone, c'est à dire qu'elle ne bloque pas l'exécution du programme en attendant le résultat de l'exécution de la fonction. Vous pouvez comparer le taux d'opérations de trades de ces 2 fonctions en utilisant l'Expert Advisor exemple.

Exemple :

#property description "Expert Advisor qui envoie des demandes de trades "
                      " en utilisant la fonction OrderSendAsync().\r\n"
#property description "La gestion des évènements de trading gérés avec"
                      " les fonctions OnTrade() et OnTradeTransaction() est affichée\r\n"
#property description "Les paramètres de l'Expert Advisor permet de définir le Magic Number"
                      " (identifiant unique) "
#property description "et le mode d'affichage des messages dans le journal des Experts. Tous les détails sont affichés par défaut.\r\n"
//--- paramètres d'entrée
input int  MagicNumber=1234567;      // Identifiant de l'Expert Advisor
input bool DescriptionModeFull=true// Mode de sortie détaillée
//--- variable à utiliser dans l'appel à HistorySelect()
datetime history_start;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fonction d'initialisation de l'expert                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- vérifie si le trading automatique est autorisé
   if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED))
     {
      Alert("Le trading automatique dans le terminal est désactivé, l'Expert Advisor sera enlevé.");
      ExpertRemove();
      return(-1);
     }
//--- impossible de trader sur un compte réel
   if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE)==ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL)
     {
      Alert("L'Expert Advisor ne peut pas trader sur un compte réel !");
      ExpertRemove();
      return(-2);
     }
//--- vérifie s'il est possible de trader sur ce compte (par exemple, le trading est impossible lorsque le mot de passe investisseur est utilisé)
   if(!AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED))
     {
      Alert("Le trading sur ce compte est désactivé");
      ExpertRemove();
      return(-3);
     }
//--- sauvegarde l'heure de lancement de l'Expert Advisor pour récupérer l'historique de trading
   history_start=TimeCurrent();
//---
   CreateBuySellButtons();
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fonction de dé-initialisation de l'Expert                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- supprime tous les objets graphiques
   ObjectDelete(0,"Buy");
   ObjectDelete(0,"Sell");
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fonction TradeTransaction                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction &trans,
                        const MqlTradeRequest &request,
                        const MqlTradeResult &result)
  {
//--- en-tête nommé d'après la fonction de gestion de l'évènement de trading
   Print("=> ",__FUNCTION__," à ",TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));
//--- récupère le type de transaction sous la forme d'une valeur d'énumération
   ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE type=trans.type;
//--- si la transaction est le réstulat de la gestion de la demande
   if(type==TRADE_TRANSACTION_REQUEST)
     {
      //--- affiche le nom de la transaction
      Print(EnumToString(type));
      //--- affiche ensuite la description de la requête traitée
      Print("------------RequestDescription\r\n",
            RequestDescription(request,DescriptionModeFull));
      //--- et affiche la description du résultat de la requête
      Print("------------ ResultDescription\r\n",
            TradeResultDescription(result,DescriptionModeFull));
     }
   else // affiche la description complète de la transaction pour les transactions d'un autre type
     {
      Print("------------ TransactionDescription\r\n",
            TransactionDescription(trans,DescriptionModeFull));
     }
//---     
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fonction Trade                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTrade()
  {
//--- membres statiques pour stocket l'état du compte de trading
   static int prev_positions=0,prev_orders=0,prev_deals=0,prev_history_orders=0;
//--- récupère l'historique de trading
   bool update=HistorySelect(history_start,TimeCurrent());
   PrintFormat("HistorySelect(%s , %s) = %s",
               TimeToString(history_start),TimeToString(TimeCurrent()),(string)update);
//--- en-tête nommé d'après la fonction de gestion de l'évènement de trading
   Print("=> ",__FUNCTION__," à ",TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));
//--- affiche le nom de la fonction et le nombre d'ordre au moment de l'appel
   int curr_positions=PositionsTotal();
   int curr_orders=OrdersTotal();
   int curr_deals=HistoryOrdersTotal();
   int curr_history_orders=HistoryDealsTotal();
//--- affiche le nombre d'ordres, de positions, de transactions ainsi que les changements entre parenthèses
   PrintFormat("PositionsTotal() = %d (%+d)",
               curr_positions,(curr_positions-prev_positions));
   PrintFormat("OrdersTotal() = %d (%+d)",
               curr_orders,curr_orders-prev_orders);
   PrintFormat("HistoryOrdersTotal() = %d (%+d)",
               curr_deals,curr_deals-prev_deals);
   PrintFormat("HistoryDealsTotal() = %d (%+d)",
               curr_history_orders,curr_history_orders-prev_history_orders);
//--- insère une séparation pour aider à la lecture du journal
   Print("");
//--- sauvegarde le statut du compte
   prev_positions=curr_positions;
   prev_orders=curr_orders;
   prev_deals=curr_deals;
   prev_history_orders=curr_history_orders;
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fonction ChartEvent                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,
                  const long &lparam,
                  const double &dparam,
                  const string &sparam)
  {
//--- gère l'évènement CHARTEVENT_CLICK ("Clic sur le graphique")
   if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)
     {
      Print("=> ",__FUNCTION__,": sparam = ",sparam);
      //--- volume minimum pour une transaction
      double volume_min=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);
      //--- si le bouton "Buy" est utilisé, alors achat
      if(sparam=="Buy")
        {
         PrintFormat("Buy %s %G lot",_Symbol,volume_min);
         BuyAsync(volume_min);
         //--- relâche le bouton
         ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_STATE,false);
        }
      //--- si le bouton "Sell" est utilisé, alors vente
      if(sparam=="Sell")
        {
         PrintFormat("Sell %s %G lot",_Symbol,volume_min);
         SellAsync(volume_min);
         //--- relâche le bouton
         ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_STATE,false);
        }
      ChartRedraw();
     }
//---         
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Retourne la description textuelle d'une transaction              |
//+------------------------------------------------------------------+
string TransactionDescription(const MqlTradeTransaction &trans,
                              const bool detailed=true)
  {
//--- prépare une chaîne de caractère pour le retour de la fonction
   string desc=EnumToString(trans.type)+"\r\n";
//--- toutes les données possibles sont ajoutées dans le mode détaillé
   if(detailed)
     {
      desc+="Symbole : "+trans.symbol+"\r\n";
      desc+="Ticket de la transaction : "+(string)trans.deal+"\r\n";
      desc+="Type de la transaction : "+EnumToString(trans.deal_type)+"\r\n";
      desc+="Ticket de l'ordre : "+(string)trans.order+"\r\n";
      desc+="Type de l'ordre : "+EnumToString(trans.order_type)+"\r\n";
      desc+="Etat de l'ordre : "+EnumToString(trans.order_state)+"\r\n";
      desc+="Type d'heure de l'ordre : "+EnumToString(trans.time_type)+"\r\n";
      desc+="Expiration de l'ordre : "+TimeToString(trans.time_expiration)+"\r\n";
      desc+="Prix : "+StringFormat("%G",trans.price)+"\r\n";
      desc+="Prix de déclenchement : "+StringFormat("%G",trans.price_trigger)+"\r\n";
      desc+="Stop Loss : "+StringFormat("%G",trans.price_sl)+"\r\n";
      desc+="Take Profit : "+StringFormat("%G",trans.price_tp)+"\r\n";
      desc+="Volume : "+StringFormat("%G",trans.volume)+"\r\n";
     }
//--- retourne la chaîne de caractères
   return desc;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Retourne la description textuelle de la demande de trade         |
//+------------------------------------------------------------------+
string RequestDescription(const MqlTradeRequest &request,
                          const bool detailed=true)
  {
//--- prépare une chaîne de caractère pour le retour de la fonction
   string desc=EnumToString(request.action)+"\r\n";
//--- ajoute toutes les données disponibles en mode détaillé
   if(detailed)
     {
      desc+="Symbole : "+request.symbol+"\r\n";
      desc+="Magic Number : "+StringFormat("%d",request.magic)+"\r\n";
      desc+="Ticket de l'ordre : "+(string)request.order+"\r\n";
      desc+="Type de l'ordre : "+EnumToString(request.type)+"\r\n";
      desc+="Remplissage de l'ordre : "+EnumToString(request.type_filling)+"\r\n";
      desc+="Type d'heure de l'ordre : "+EnumToString(request.type_time)+"\r\n";
      desc+="Expiration de l'ordre : "+TimeToString(request.expiration)+"\r\n";
      desc+="Prix : "+StringFormat("%G",request.price)+"\r\n";
      desc+="Points de déviation : "+StringFormat("%G",request.deviation)+"\r\n";
      desc+="Stop Loss : "+StringFormat("%G",request.sl)+"\r\n";
      desc+="Take Profit : "+StringFormat("%G",request.tp)+"\r\n";
      desc+="Stop Limit : "+StringFormat("%G",request.stoplimit)+"\r\n";
      desc+="Volume : "+StringFormat("%G",request.volume)+"\r\n";
      desc+="Commentaire : "+request.comment+"\r\n";
     }
//--- retourne la chaîne de caractères
   return desc;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Retourne la description du résultat du traitement de la demande  |
//+------------------------------------------------------------------+
string TradeResultDescription(const MqlTradeResult &result,
                              const bool detailed=true)
  {
//--- prépare une chaîne de caractère pour le retour de la fonction
   string desc="Retcode "+(string)result.retcode+"\r\n";
//--- ajoute toutes les données disponibles en mode détaillé
   if(detailed)
     {
      desc+="Identifiant de la demande : "+StringFormat("%d",result.request_id)+"\r\n";
      desc+="Ticket de l'ordre : "+(string)result.order+"\r\n";
      desc+="Ticket de la transaction : "+(string)result.deal+"\r\n";
      desc+="Volume : "+StringFormat("%G",result.volume)+"\r\n";
      desc+="Prix : "+StringFormat("%G",result.price)+"\r\n";
      desc+="Ask : "+StringFormat("%G",result.ask)+"\r\n";
      desc+="Bid : "+StringFormat("%G",result.bid)+"\r\n";
      desc+="Commentaire : "+result.comment+"\r\n";
     }
//--- retourne la chaîne de caractères
   return desc;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Crée 2 boutons pour acheter et vendre                            |
//+------------------------------------------------------------------+
void CreateBuySellButtons()
  {
//--- vérifie l'objet nommé "Buy"
   if(ObjectFind(0,"Buy")>=0)
     {
      //--- si l'objet trouvé n'est pas un bouton, le supprime
      if(ObjectGetInteger(0,"Buy",OBJPROP_TYPE)!=OBJ_BUTTON)
         ObjectDelete(0,"Buy");
     }
   else
      ObjectCreate(0,"Buy",OBJ_BUTTON,0,0,0); // crée le bouton "Buy"
//--- configure le bouton "Buy"
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XDISTANCE,100);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YDISTANCE,50);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XSIZE,70);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YSIZE,30);
   ObjectSetString(0,"Buy",OBJPROP_TEXT,"Buy");
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_COLOR,clrRed);
//--- vérifie la présence de l'objet nommé "Sell"
   if(ObjectFind(0,"Sell")>=0)
     {
      //--- si l'objet trouvé n'est pas un bouton, le supprime
      if(ObjectGetInteger(0,"Sell",OBJPROP_TYPE)!=OBJ_BUTTON)
         ObjectDelete(0,"Sell");
     }
   else
      ObjectCreate(0,"Sell",OBJ_BUTTON,0,0,0); // crée le bouton "Sell"
//--- configure le bouton "Sell"
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_XDISTANCE,100);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_YDISTANCE,100);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_XSIZE,70);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_YSIZE,30);
   ObjectSetString(0,"Sell",OBJPROP_TEXT,"Sell");
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_COLOR,clrBlue);
//--- force la mise à jour du graphique pour afficher les boutons immédiatement
   ChartRedraw();
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Achat avec la fonction asynchrone OrderSendAsync()               |
//+------------------------------------------------------------------+
void BuyAsync(double volume)
  {
//--- prépare la requête
   MqlTradeRequest req={};
   req.action      =TRADE_ACTION_DEAL;
   req.symbol      =_Symbol;
   req.magic       =MagicNumber;
   req.volume      =0.1;
   req.type        =ORDER_TYPE_BUY;
   req.price       =SymbolInfoDouble(req.symbol,SYMBOL_ASK);
   req.deviation   =10;
   req.comment     ="Achat avec OrderSendAsync()";
   MqlTradeResult  res={};
   if(!OrderSendAsync(req,res))
     {
      Print(__FUNCTION__," : erreur ",GetLastError(),", retcode = ",res.retcode);
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Vente avec la fonction asynchrone OrderSendAsync()               |
//+------------------------------------------------------------------+
void SellAsync(double volume)
  {
//--- prépare la requête
   MqlTradeRequest req={};
   req.action      =TRADE_ACTION_DEAL;
   req.symbol      =_Symbol;
   req.magic       =MagicNumber;
   req.volume      =0.1;
   req.type        =ORDER_TYPE_SELL;
   req.price       =SymbolInfoDouble(req.symbol,SYMBOL_BID);
   req.deviation   =10;
   req.comment     ="Vente avec OrderSendAsync()";
   MqlTradeResult  res={};
   if(!OrderSendAsync(req,res))
     {
      Print(__FUNCTION__," : erreur ",GetLastError(),", retcode = ",res.retcode);
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Exemple des messages dans le journal "Experts" :

 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnChartEvent: sparam = Sell
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Sell EURUSD 0.01 lot
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTradeTransaction à 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   TRADE_TRANSACTION_REQUEST
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   ------------RequestDescription
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   TRADE_ACTION_DEAL
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Symbole : EURUSD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Magic Number : 1234567
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Ticket de l'ordre : 16361998
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Type de l'ordre : ORDER_TYPE_SELL
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Remplissage de l'ordre : ORDER_FILLING_FOK
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Type d'heure de l'ordre : ORDER_TIME_GTC
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Expiration de l'ordre : 1970.01.01 00:00
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Prix : 1.29313
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Points de déviation : 10
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Stop Loss : 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Take Profit : 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Stop Limit : 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Volume : 0.1
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Commentaire : Vente avec OrderSendAsync()
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   ------------ ResultDescription
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Retcode 10009
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Identifiant de la requête : 2
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Ticket de l'ordre : 16361998
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Ticket de la transaction : 15048668
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Volume : 0.1
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Prix : 1.29313
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Ask : 1.29319
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Bid : 1.29313
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Commentaire : 
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistorySelect( 09:34 , 09:52) = true
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTrade à 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   PositionsTotal() = 1 (+1)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   OrdersTotal() = 0 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryOrdersTotal() = 2 (+2)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryDealsTotal() = 2 (+2)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTradeTransaction à 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   ------------ TransactionDescription
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Symbole : EURUSD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Ticket de la transaction : 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Type de la transaction : DEAL_TYPE_BUY
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Ticket de l'ordre : 16361998
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Type de l'ordre : ORDER_TYPE_SELL
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Etat de l'ordre : ORDER_STATE_STARTED
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Type d'heure de l'ordre : ORDER_TIME_GTC
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Expiration de l'ordre : 1970.01.01 00:00
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Prix : 1.29313
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Prix de déclenchement : 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Stop Loss : 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Take Profit : 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Volume : 0.1
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTradeTransaction à 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   ------------ TransactionDescription
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Symbole : EURUSD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Ticket de la transaction : 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Type de la transaction : DEAL_TYPE_BUY
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Ticket de l'ordre : 16361998
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Type de l'ordre : ORDER_TYPE_SELL
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Etat de l'ordre : ORDER_STATE_STARTED
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Type d'heure de l'ordre : ORDER_TIME_GTC
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Expiration de l'ordre : 1970.01.01 00:00
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Prix : 1.29313
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Prix de déclenchement : 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Stop Loss : 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Take Profit : 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Volume : 0.1
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistorySelect( 09:34 , 09:52) = true
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTrade à 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   PositionsTotal() = 1 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   OrdersTotal() = 0 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryOrdersTotal() = 2 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryDealsTotal() = 2 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTradeTransaction à 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   ------------ TransactionDescription
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Symbole : EURUSD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Ticket de la transaction : 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Type de la transaction : DEAL_TYPE_BUY
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Ticket de l'ordre : 16361998
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Type de l'ordre : ORDER_TYPE_SELL
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Etat de l'ordre : ORDER_STATE_FILLED
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Type d'heure de l'ordre : ORDER_TIME_GTC
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Expiration de l'ordre : 1970.01.01 00:00
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Prix : 1.29313
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Prix de déclenchement : 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Stop Loss : 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Take Profit : 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Volume : 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistorySelect( 09:34 , 09:52) = true
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTrade à 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   PositionsTotal() = 1 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   OrdersTotal() = 0 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryOrdersTotal() = 2 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryDealsTotal() = 2 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTradeTransaction à 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   ------------ TransactionDescription
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Symbole : EURUSD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Ticket de la transaction : 15048668
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Type de la transaction : DEAL_TYPE_SELL
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Ticket de l'ordre : 16361998
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Type de l'ordre : ORDER_TYPE_BUY
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Etat de l'ordre : ORDER_STATE_STARTED
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Type d'heure de l'ordre : ORDER_TIME_GTC
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Expiration de l'ordre : 1970.01.01 00:00
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Prix : 1.29313
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Prix de déclenchement : 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Stop Loss : 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Take Profit : 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Volume : 0.1
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistorySelect( 09:34 , 09:52) = true
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTrade à 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   PositionsTotal() = 1 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   OrdersTotal() = 0 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryOrdersTotal() = 2 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryDealsTotal() = 2 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   