- CalendarCountryById
- CalendarEventById
- CalendarValueById
- CalendarCountries
- CalendarEventByCountry
- CalendarEventByCurrency
- CalendarValueHistoryByEvent
- CalendarValueHistory
- CalendarValueLastByEvent
- CalendarValueLast
Fonctions du calendrier économique
Cette section décrit les fonctions utilisées pour travailler avec le calendrier économique disponible directement dans la plateforme MetaTrader. Le calendrier économique est une encyclopédie toute faite présentant des indicateurs macroéconomiques, leurs dates de publication et leur importance. Les valeurs pertinentes des indicateurs macroéconomiques sont envoyées à la plateforme MetaTrader dès le moment de la publication et sont affichées sur un graphique sous forme de balises vous permettant de suivre de manière visuelle les indicateurs requis par pays, par devise et par importance.
Toutes les fonctions permettant de travailler avec le calendrier économique utilisent lheure du serveur de trading(TimeTradeServer). Cela signifie que l'heure dans la structure MqlCalendarValue et l'heure donnée dans les fonctions CalendarValueHistoryByEvent/CalendarValueHistory sont définies dans le fuseau horaire du serveur de trading, et non pas selon l'heure locale de l'utilisateur.
Les fonctions du calendrier économique permettent d'effectuer une analyse automatique des évènements selon leur propre critère d'importance pour les pays et devises correspondantes.
Fonction
Action
Retourne la description d'un pays par son identifiant
Retourne la description d'un évènement par son identifiant
Retourne la description de la valeur d'un évènement par son identifiant
Retourne le tableau des noms des pays disponibles dans le calendrier
Retourne le tableau des descriptions de tous les évènements disponibles dans le calendrier pour un code de pays spécifié
Retourne le tableau des descriptions de tous les évènements disponibles dans le calendrier pour une devise spécifiée
Retourne le tableau des valeurs pour tous les évènements dans un intervalle de temps spécifié pour un identifiant d'évènement
Retourne le tableau des valeurs pour tous les évènements dans un intervalle de temps spécifié avec la possibilité de trier par pays et/ou devise
Retourne le tableau des valeurs d'un évènement par son identifiant depuis le statut de la base de données du calendrier avec un change_id spécifié
Retourne le tableau des valeurs de tous les évènements, avec la possibilité de trier par pays et/devise depuis le statut de la base de données du calendrier avec un change_id spécifié