Fonctions du calendrier économique

Cette section décrit les fonctions utilisées pour travailler avec le calendrier économique disponible directement dans la plateforme MetaTrader. Le calendrier économique est une encyclopédie toute faite présentant des indicateurs macroéconomiques, leurs dates de publication et leur importance. Les valeurs pertinentes des indicateurs macroéconomiques sont envoyées à la plateforme MetaTrader dès le moment de la publication et sont affichées sur un graphique sous forme de balises vous permettant de suivre de manière visuelle les indicateurs requis par pays, par devise et par importance.

Toutes les fonctions permettant de travailler avec le calendrier économique utilisent lheure du serveur de trading(TimeTradeServer). Cela signifie que l'heure dans la structure MqlCalendarValue et l'heure donnée dans les fonctions CalendarValueHistoryByEvent/CalendarValueHistory sont définies dans le fuseau horaire du serveur de trading, et non pas selon l'heure locale de l'utilisateur.

Les fonctions du calendrier économique permettent d'effectuer une analyse automatique des évènements selon leur propre critère d'importance pour les pays et devises correspondantes.