|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Demo_FileWrite.mq5 |
//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
//--- montrons la fenêtre des paramètres d'entrée au lancement du script
#property script_show_inputs
//--- les paramètres pour la réception des données du terminal
input string InpSymbolName="EURUSD"; // la paire de devise
input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1; // le temps trame
input int InpFastEMAPeriod=12; // la période de la moyenne rapide
input int InpSlowEMAPeriod=26; // la période de la moyenne lente
input int InpSignalPeriod=9; // la période de la prise de moyenne de la différence
input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // le type du prix
input datetime InpDateStart=D'2012.01.01 00:00'; // la date de commencement du copiage des données
//--- les paramètres pour l'enregistrement des données au fichier
input string InpFileName="MACD.csv"; // le nom du fichier
input string InpDirectoryName="Data"; // le nom du répertoire
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
datetime date_finish; // la date de la fin du copiage des données
bool sign_buff[]; // le tableau des signaux (true - l'achat, false - la vente)
datetime time_buff[]; // le tableau du temps de l'arrivée des signaux
int sign_size=0; // la taille des tableaux des signaux
double macd_buff[]; // le tableau des valeurs de l'indicateur
datetime date_buff[]; // le tableau des dates de l'indicateur
int macd_size=0; // la taille des tableaux de l'indicateur
//--- le temps de la fin - courant
date_finish=TimeCurrent();
//--- recevrons le handle de l'indicateur MACD
ResetLastError();
int macd_handle=iMACD(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpFastEMAPeriod,InpSlowEMAPeriod,InpSignalPeriod,InpAppliedPrice);
if(macd_handle==INVALID_HANDLE)
{
//--- on n'a pas réussi de recevoir le hadle de l'indicateur
PrintFormat("L'erreur de la réception du handle de l'indicateur. Le code de l'erreur = %d",GetLastError());
return;
}
//--- on se trouve dans le cycle, pendant que l'indicateur ne compte pas toutes les valeurs
while(BarsCalculated(macd_handle)==-1)
Sleep(10); // le retard pour que l'indicateur puisse de calculer les valeurs
//---copions les valeurs de l'indicateur pour la période définie
ResetLastError();
if(CopyBuffer(macd_handle,0,InpDateStart,date_finish,macd_buff)==-1)
{
PrintFormat("On n'a pas réussi de copier les valeurs de l'indicateur. Le code de l'erreur = %d",GetLastError());
return;
}
//--- copions le temps correspondant pour les valeurs de l'indicateur
ResetLastError();
if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,date_buff)==-1)
{
PrintFormat("On n'a pas réussi de copier les valeurs du temps Le code de l'erreur = %d",GetLastError());
return;
}
//--- désallouons la mémoire occupée par l'indicateur
IndicatorRelease(macd_handle);
//---recevrons la taille du tampon
macd_size=ArraySize(macd_buff);
//--- analyserons les données et sauvegardons les signaux de l'indicateur aux tableaux
ArrayResize(sign_buff,macd_size-1);
ArrayResize(time_buff,macd_size-1);
for(int i=1;i<macd_size;i++)
{
//--- le signal à l'achat
if(macd_buff[i-1]<0 && macd_buff[i]>=0)
{
sign_buff[sign_size]=true;
time_buff[sign_size]=date_buff[i];
sign_size++;
}
//--- le signal à la vente
if(macd_buff[i-1]>0 && macd_buff[i]<=0)
{
sign_buff[sign_size]=false;
time_buff[sign_size]=date_buff[i];
sign_size++;
}
}
//--- ouvrirons le fichier pour l'enregistrement des valeurs de l'indicateur (s'il n'existe pas, il sera créé automatiquement)
ResetLastError();
int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_CSV);
if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
{
PrintFormat("Le fichier %s est ouvert pour l'enregistrement",InpFileName);
PrintFormat("La voie vers le fichier: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
//--- d'abord enregistrons la quantité de signaux
FileWrite(file_handle,sign_size);
//--- enregistrons le temps des signaux et leurs valeurs au fichier
for(int i=0;i<sign_size;i++)
FileWrite(file_handle,time_buff[i],sign_buff[i]);
//--- fermons le fichier
FileClose(file_handle);
PrintFormat("Les données sont enregistrés, le fichier %s est fermé",InpFileName);
}
else
PrintFormat("On n'a pas réussi d'ouvrir le fichier %s, Le code de l'erreur = %d",InpFileName,GetLastError());
}