//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileWrite.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- montrons la fenêtre des paramètres d'entrée au lancement du script

#property script_show_inputs

//--- les paramètres pour la réception des données du terminal

input string InpSymbolName="EURUSD"; // la paire de devise

input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1; // le temps trame

input int InpFastEMAPeriod=12; // la période de la moyenne rapide

input int InpSlowEMAPeriod=26; // la période de la moyenne lente

input int InpSignalPeriod=9; // la période de la prise de moyenne de la différence

input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // le type du prix

input datetime InpDateStart=D'2012.01.01 00:00'; // la date de commencement du copiage des données

//--- les paramètres pour l'enregistrement des données au fichier

input string InpFileName="MACD.csv"; // le nom du fichier

input string InpDirectoryName="Data"; // le nom du répertoire

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

datetime date_finish; // la date de la fin du copiage des données

bool sign_buff[]; // le tableau des signaux (true - l'achat, false - la vente)

datetime time_buff[]; // le tableau du temps de l'arrivée des signaux

int sign_size=0; // la taille des tableaux des signaux

double macd_buff[]; // le tableau des valeurs de l'indicateur

datetime date_buff[]; // le tableau des dates de l'indicateur

int macd_size=0; // la taille des tableaux de l'indicateur

//--- le temps de la fin - courant

date_finish=TimeCurrent();

//--- recevrons le handle de l'indicateur MACD

ResetLastError();

int macd_handle=iMACD(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpFastEMAPeriod,InpSlowEMAPeriod,InpSignalPeriod,InpAppliedPrice);

if(macd_handle==INVALID_HANDLE)

{

//--- on n'a pas réussi de recevoir le hadle de l'indicateur

PrintFormat("L'erreur de la réception du handle de l'indicateur. Le code de l'erreur = %d",GetLastError());

return;

}

//--- on se trouve dans le cycle, pendant que l'indicateur ne compte pas toutes les valeurs

while(BarsCalculated(macd_handle)==-1)

Sleep(10); // le retard pour que l'indicateur puisse de calculer les valeurs

//---copions les valeurs de l'indicateur pour la période définie

ResetLastError();

if(CopyBuffer(macd_handle,0,InpDateStart,date_finish,macd_buff)==-1)

{

PrintFormat("On n'a pas réussi de copier les valeurs de l'indicateur. Le code de l'erreur = %d",GetLastError());

return;

}

//--- copions le temps correspondant pour les valeurs de l'indicateur

ResetLastError();

if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,date_buff)==-1)

{

PrintFormat("On n'a pas réussi de copier les valeurs du temps Le code de l'erreur = %d",GetLastError());

return;

}

//--- désallouons la mémoire occupée par l'indicateur

IndicatorRelease(macd_handle);

//---recevrons la taille du tampon

macd_size=ArraySize(macd_buff);

//--- analyserons les données et sauvegardons les signaux de l'indicateur aux tableaux

ArrayResize(sign_buff,macd_size-1);

ArrayResize(time_buff,macd_size-1);

for(int i=1;i<macd_size;i++)

{

//--- le signal à l'achat

if(macd_buff[i-1]<0 && macd_buff[i]>=0)

{

sign_buff[sign_size]=true;

time_buff[sign_size]=date_buff[i];

sign_size++;

}

//--- le signal à la vente

if(macd_buff[i-1]>0 && macd_buff[i]<=0)

{

sign_buff[sign_size]=false;

time_buff[sign_size]=date_buff[i];

sign_size++;

}

}

//--- ouvrirons le fichier pour l'enregistrement des valeurs de l'indicateur (s'il n'existe pas, il sera créé automatiquement)

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_CSV);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("Le fichier %s est ouvert pour l'enregistrement",InpFileName);

PrintFormat("La voie vers le fichier: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));

//--- d'abord enregistrons la quantité de signaux

FileWrite(file_handle,sign_size);

//--- enregistrons le temps des signaux et leurs valeurs au fichier

for(int i=0;i<sign_size;i++)

FileWrite(file_handle,time_buff[i],sign_buff[i]);

//--- fermons le fichier

FileClose(file_handle);

PrintFormat("Les données sont enregistrés, le fichier %s est fermé",InpFileName);

}

else

PrintFormat("On n'a pas réussi d'ouvrir le fichier %s, Le code de l'erreur = %d",InpFileName,GetLastError());

}