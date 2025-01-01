- Styles d'Indicateurs dans les Exemples
Spécifie la valeur de la propriété correspondante de l'indicateur. La propriété de l'indicateur doit être du type string. Il y a 2 variantes de la fonction.
L'appel avec l'indication de l'identificateur de la propriété.
L'appel avec l'indication de l'identificateur et le modificateur de la propriété.
bool IndicatorSetString(
Paramètres
prop_id
[in] L'identificateur de la propriété de l'indicateur. La valeur peut être une des valeurs de l'énumération ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_STRING.
prop_modifier
[in] Le modificateur de la propriété indiquée. Seulement les propriétés des niveaux demandent le modificateur.
prop_value
[in] La valeur de la propriété.
La valeur rendue
En cas de l'exécution réussie rend true, dans le cas contraire rend false.
Note
Le numérotage des propriétés (des modificateurs) à l'utilisation de la directive #property commence par 1 (une unité), pendant que la fonction utilise le numérotage par 0 (un zéro). Si le numéro du niveau était spécifié incorrectementl'affichage de l'indicateur peut se distinguer de celui qui est supposé.
Par exemple pour spécifier la description du premier niveau horizontal utilisez l'indice nul:
- IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT, 0, "First Level") - on utilise l'indice 0 pour spécifier la tâche de la description de texte du premier niveau.
L'exemple: l'indicateur qui établie les signatures vers les niveaux horizontaux de l'indicateur.
#property indicator_separate_window
