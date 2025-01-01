IndicatorSetString

Spécifie la valeur de la propriété correspondante de l'indicateur. La propriété de l'indicateur doit être du type string. Il y a 2 variantes de la fonction.

L'appel avec l'indication de l'identificateur de la propriété.

L'appel avec l'indication de l'identificateur et le modificateur de la propriété.

bool IndicatorSetString(

int prop_id,

int prop_modifier,

string prop_value

)

Paramètres

prop_id

[in] L'identificateur de la propriété de l'indicateur. La valeur peut être une des valeurs de l'énumération ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_STRING.

prop_modifier

[in] Le modificateur de la propriété indiquée. Seulement les propriétés des niveaux demandent le modificateur.

prop_value

[in] La valeur de la propriété.

La valeur rendue

En cas de l'exécution réussie rend true, dans le cas contraire rend false.

Note

Le numérotage des propriétés (des modificateurs) à l'utilisation de la directive #property commence par 1 (une unité), pendant que la fonction utilise le numérotage par 0 (un zéro). Si le numéro du niveau était spécifié incorrectementl'affichage de l'indicateur peut se distinguer de celui qui est supposé.

Par exemple pour spécifier la description du premier niveau horizontal utilisez l'indice nul:

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT, 0 , "First Level") - on utilise l'indice 0 pour spécifier la tâche de la description de texte du premier niveau.

L'exemple: l'indicateur qui établie les signatures vers les niveaux horizontaux de l'indicateur.

#property indicator_separate_window

#property indicator_minimum 0

#property indicator_maximum 100

//--- spécifions la démonstration de trois niveaux horizontaux dans la fenêtre séparée de l'indicateur

#property indicator_level1 30

#property indicator_level2 50

#property indicator_level3 70

//---établissons la couleur des niveaux horizontaux

#property indicator_levelcolor clrRed

//--- établissons le style des niveaux horizontaux

#property indicator_levelstyle STYLE_SOLID

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- spécifions les descriptions des niveaux horizontaux

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,0,"First Level (index 0)");

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,1,"Second Level (index 1)");

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,2,"Third Level (index 2)");

//---spécifions le nom court de l'indicateur

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"IndicatorSetString() Demo");

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//---



//--- return value of prev_calculated for next call

return(rates_total);

}

Voir aussi

Propriétés des indicateurs d'utilisateurs, Propriétés des programmes (#property)