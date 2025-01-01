- Alert
Imprime un certain message au journal des experts. Les paramètres peuvent avoir n'importe quel type.
|
void Print(
Paramètres
...
[in] N'importe quelles valeurs divisées par les virgules.La quantité de paramètres ne peut pas excéder 64.
Note
On ne peut pas transmettre les tableaux à la fonction Print(). Les tableaux doivent être déduits par les éléments.
Les données de type double sont déduites à près de 16 chiffres décimaux après le point, de plus les données peuvent être déduites au format traditionnel ou dans le format scientifique — suivant quelle inscription sera plus compacte. Les données du type float sont déduites avec 5 chiffres décimaux après le point. Pour la sortie des nombres réels avec une autre exactitude ou dans le format spécifié il est nécessaire d'utiliser la fonction PrintFormat().
Les données du type bool sont déduites en forme des chaînes "true" et "false". Les dates sont déduites comme YYYY.MM.DD HH:MI:SS. Pour la sortie de la date dans un autre format il est nécessaire d'utiliser la fonction TimeToString(). Les données du type color sont déduites en forme de la chaîne R,G,B, ou en forme du nom de la couleur, si cette couleur assiste dans l'ensemble des couleurs.
При работе в тестере стратегий в режиме оптимизации функция Print() не выполняется.
Exemple:
|
void OnStart()
