//+------------------------------------------------------------------+

//| OnTrade_Sample.mq5 |

//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



input int days=7; // profondeur de l'historique de trading en jours

//--- définit les limites de l'historique de trading au niveau global

datetime start; // date de début de l'historique de trading dans le cache

datetime end; // date de fin de l'historique de trading dans le cache

//--- compteurs globaux

int orders; // nombre d'ordres actifs

int positions; // nombre de positions ouvertes

int deals; // nombre de transactions dans le cache de l'historique des trades

int history_orders; // nombre d'ordres dans le cache de l'historique de trading

bool started=false; // flag de pertinence du compteur



//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction d'initialisation de l'expert |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//---

end=TimeCurrent();

start=end-days*PeriodSeconds(PERIOD_D1);

PrintFormat("Limites du chargement de l'historique à charger : début - %s, fin - %s",

TimeToString(start),TimeToString(end));

InitCounters();

//---

retourne(0);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| initialisation de la position, de l'ordre et du compteur |

//+------------------------------------------------------------------+

void InitCounters()

{

ResetLastError();

//--- chargement de l'historique

bool selected=HistorySelect(start,end);

if(!selected)

{

PrintFormat("%s. Echec du chargement de l'historique de %s à %s vers le cache. Code d'erreur : %d",

__FUNCTION__,TimeToString(start),TimeToString(end),GetLastError());

return;

}

//--- récupère la valeur courante

orders=OrdersTotal();

positions=PositionsTotal();

deals=HistoryDealsTotal();

history_orders=HistoryOrdersTotal();

started=true;

Print("Les compteurs des ordres, des positions et des transactions ont été initialisés avec succès");

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de tick de l'Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

if(started) SimpleTradeProcessor();

else InitCounters();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| appelé lorsqu'un évènement Trade arrive |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTrade()

{

if(started) SimpleTradeProcessor();

else InitCounters();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ex de traitement des changements dans le trade et l'historique |

//+------------------------------------------------------------------+

void SimpleTradeProcessor()

{

end=TimeCurrent();

ResetLastError();

//--- téléchargement de l'historique de trading dans l'intervalle spécifié dans le cache du programme

bool selected=HistorySelect(start,end);

if(!selected)

{

PrintFormat("%s. Echec du chargement de l'historique de %s à %s vers le cache. Code d'erreur : %d",

__FUNCTION__,TimeToString(start),TimeToString(end),GetLastError());

return;

}

//--- récupère les valeurs courantes

int curr_orders=OrdersTotal();

int curr_positions=PositionsTotal();

int curr_deals=HistoryDealsTotal();

int curr_history_orders=HistoryOrdersTotal();

//--- vérifie si le nombre d'ordres actifs a été changé

if(curr_orders!=orders)

{

//--- le nombre d'ordres actifs a changé

PrintFormat("Le nombre d'ordres a changé. La valeur précédente était %d, la valeur actuelle est %d",

orders,curr_orders);

//--- mets à jour la valeur

orders=curr_orders;

}

//--- changements du nombre de positions ouvertes

if(curr_positions!=positions)

{

//--- le nombre de positions ouvertes a changé

PrintFormat("Le nombre de positions a changé. La valeur précédente était %d, la valeur actuelle est %d",

positions,curr_positions);

//--- mets à jour la valeur

positions=curr_positions;

}

//--- changements du nombre de transactions dans le cache de l'historique des trades

if(curr_deals!=deals)

{

//--- le nombre de transactions dans le cache de l'historique de trading a changé

PrintFormat("Le nombre de transactions a changé. La valeur précédente était %d, la valeur actuelle est %d",

deals,curr_deals);

//--- mets à jour la valeur

deals=curr_deals;

}

//--- changements dans le nombre d'ordres dans le cache de l'historique

if(curr_history_orders!=history_orders)

{

//--- le nombre d'ordres dans le cache de l'historique a été changé

PrintFormat("Le nombre d'ordres dans l'historique a été changé. La valeur précédente était %d, la valeur actuelle est %d",

history_orders,curr_history_orders);

//--- mets à jour la valeur

history_orders=curr_history_orders;

}

//--- vérification s'il est nécessaire de changer les limites de l'historique de trades à demander dans le cache

CheckStartDateInTradeHistory();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| changement de la date de début pour demander l'historique |

//+------------------------------------------------------------------+

void CheckStartDateInTradeHistory()

{

//--- intervalle initial, si nous commencions dès maintenant

datetime curr_start=TimeCurrent()-days*PeriodSeconds(PERIOD_D1);

//--- on s'assure que la limite de début de l'historique de trading n'a pas disparu

//--- plus d'un jour par rapport à la date prévue

if(curr_start-start>PeriodSeconds(PERIOD_D1))

{

//--- corrige la date de début de l'historique à charger dans le cache

start=curr_start;

PrintFormat("Nouvelle limite de début de l'historique à charger : début => %s",

TimeToString(start));

//--- recharge maintenant l'historique de trading pour l'intervalle mis à jour

HistorySelect(start,end);

//--- corrige les compteurs de transactions et d'ordres dans l'historique pour les comparaisons futures

history_orders=HistoryOrdersTotal();

deals=HistoryDealsTotal();

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

/* Exemple de sortie :

Limites du chargement de l'historique à charger : début - 2018.07.16 18:11, fin - 2018.07.23 18:11

Les compteurs des ordres, des positions et des transactions ont été initialisés avec succès

Le nombre d'ordres dans l'historique a été changé. Valeur précédente 0, valeur actuelle 1

Le nombre d'ordres dans l'historique a été changé. Valeur précédente 1, valeur actuelle 0

Le nombre de positions dans l'historique a été changé. Valeur précédente 0, valeur actuelle 1

Le nombre de transactions a changé. Valeur précédente 0, valeur actuelle 1

Le nombre d'ordres dans l'historique a été changé. Valeur précédente 0, valeur actuelle 1

*/