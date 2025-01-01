- SignalBaseGetDouble
- SignalBaseGetInteger
- SignalBaseGetString
- SignalBaseSelect
- SignalBaseTotal
- SignalInfoGetDouble
- SignalInfoGetInteger
- SignalInfoGetString
- SignalInfoSetDouble
- SignalInfoSetInteger
- SignalSubscribe
- SignalUnSubscribe
Signaux de Trading
Ceci est le groupe de fonctions destinés à la gestion des signaux de trading. Les fonctions permettent de :
- obtenir des informations sur les signaux de trading disponibles pour la copie,
- obtenir et définir les paramètres de copie du signal,
- s'abonner et se désabonner de la copie du signal en utilisant les fonctions de MQL5.
Fonction
Action
Retourne la valeur de la propriété de type double du signal sélectionné
Retourne la valeur de la propriété de type integer du signal sélectionné
Retourne la valeur de la propriété de type chaîne de caractères du signal sélectionné.
Sélectionne un signal à partir des signaux disponibles dans le terminal pour travailler par la suite avec ce signal
Retourne le nombre total de signaux disponibles dans le terminal
Retourne la valeur de la propriété de type double des paramètres de copie du signal
Retourne la valeur de la propriété de type integer des paramètres de copie du signal
Retourne la valeur de la propriété de type chaîne de carctères des paramètres de copie du signal.
Définit la valeur de la propriété de type double des paramètres de copie du signal
Définit la valeur de la propriété de type integer des paramètres de copie du signal
Souscrit au signal de trading
Annule l'abonnement