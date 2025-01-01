DocumentationSections
Référence MQL5Signaux de Trading 

Ceci est le groupe de fonctions destinés à la gestion des signaux de trading. Les fonctions permettent de :

  • obtenir des informations sur les signaux de trading disponibles pour la copie,
  • obtenir et définir les paramètres de copie du signal,
  • s'abonner et se désabonner de la copie du signal en utilisant les fonctions de MQL5.

Fonction

Action

SignalBaseGetDouble

Retourne la valeur de la propriété de type double du signal sélectionné

SignalBaseGetInteger

Retourne la valeur de la propriété de type integer du signal sélectionné

SignalBaseGetString

Retourne la valeur de la propriété de type chaîne de caractères du signal sélectionné.

SignalBaseSelect

Sélectionne un signal à partir des signaux disponibles dans le terminal pour travailler par la suite avec ce signal

SignalBaseTotal

Retourne le nombre total de signaux disponibles dans le terminal

SignalInfoGetDouble

Retourne la valeur de la propriété de type double des paramètres de copie du signal

SignalInfoGetInteger

Retourne la valeur de la propriété de type integer des paramètres de copie du signal

SignalInfoGetString

Retourne la valeur de la propriété de type chaîne de carctères des paramètres de copie du signal.

SignalInfoSetDouble

Définit la valeur de la propriété de type double des paramètres de copie du signal

SignalInfoSetInteger

Définit la valeur de la propriété de type integer des paramètres de copie du signal

SignalSubscribe

Souscrit au signal de trading

SignalUnsubscribe

Annule l'abonnement