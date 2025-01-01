ObjectDelete

Supprime l'objet avec le nom indiqué du graphique indiqué.

bool ObjectDelete(

long chart_id,

string name

);

Paramètres

chart_id

[in] L'identificateur du graphique. 0 signifie le graphique courant.

name

[in] Le nom de l'objet supprimé.

Valeur de Retour

La fonction retourne true si la commande a été ajoutée avec succès dans la queue du graphique spécifié, ou sinon false.

Note

Un appel asynchrone est toujours effectué pour ObjectDelete(), c'est pourquoi la fonction ne retourne que le résultat de l'ajout de la commande dans la queue du graphique. Dans ce cas, true signifie que la commande a été placée dans queue avec succès, mais le rsultat de son exécution est inconnu.

Pour vérifier le résultat de l'exécution de la commande, vous pouvez utiliser la fonction ObjectFind() ou toute autre fonction qui accède aux propriétés de l'objet, telle que ObjectGetXXX. Vous devriez cependant conserver à l'esprit que ce genre de fonctions sont ajoutées à la fin de la queue de ce graphique, et qu'elles attendent le résultat de l'exécution (en raison de l'appel synchrone), et peuvent donc être consommatrices en terme de temps. Cette caractéristique doit être prise en compte lors de l'utilisation d'un grand nombre d'objets sur un graphique.

Lors du changement de nom d'un objet graphique, deux événements sont générés, qui peuvent être traité dans les experts ou dans les indicateurs avec la fonction OnChartEvent() :