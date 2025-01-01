EventSetMillisecondTimer

Indique au terminal de client que pour l'expert donné ou l'indicateur il est nécessaire de générer les événements dela minuterieavec la périodicité moins d'une seconde.

bool EventSetMillisecondTimer(

int milliseconds

);

Réglages

milliseconds

[in] Le nombre de millisecondes définissant la périodicité de l'apparition des événements de la minuterie.

La valeur rendue

Rend true en cas de l'exécution réussie, autrement rend false. Pour recevoir le codede l'erreur il faut appeler la fonction GetLastError().

Note

Cette fonction est destinée aux cas, quand il fautla minuterie d'une haute permission, c'est-à-dire il faut recevoir les événements de la minuterie plus souvent, qu'une fois par seconde. Si la minuterie simple avec une période plus de 1 seconde est assez pour vous, utilisezEventSetTimer().

Dans le cas total à la réduction de la période de la minuterie augmente le temps du test, puisque augmente le nombre d'appels du gestionnaire des événements de la minuterie. Au travail en mode du temps réel les événements de la minuterie sont générés non plus souvent que 1 fois à 10-16 millisecondes ce qui est dû aux contraintes matérielles.

D'habitude, cette fonction doit être appelée de la fonctionOnInit() ou dans le constructeurde la classe. Pour traiter les événements provenant de la minuterie, l'expert ou l'indicateur doit avoir la fonctionOnTimer().

Chaque expert et chaque indicateur travaille avec sa minuterie et reçoit les événements seulement de lui. A l'achèvement du travail du programme mql5 la minuterie est supprimée forcément, si elle était créé, mais n'était pas déconnectée par la fonction EventKillTimer().

Pour chaque programme peut être lancé pas plus d'une minuterie. Chaque programme MQL5 et chaque graphique a sa propre file d'attente d'événements, où sont ajoutés tous les nouveaux événements entrants. Si l'événementTimerse trouve déjà dans la file d'attente ou cet événement est en état du traitement, on ne met pas un nouvel événement Timer dans la file d'attente du programme mql5.