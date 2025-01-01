- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileIsEnding
Définit la fin du fichier en train de la lecture.
|
bool FileIsEnding(
Paramètres
file_handle
[in] Le descripteur de fichier rendu par la fonction FileOpen().
La valeur rendue
La fonction rend true dans le cas, si en train de la lecture ou du déplacement de l'indication de fichier atteindront la fin du fichier.
Note
Pour la définition de la fin du fichier, la fonction essaie de lire la chaîne suivante du fichier. Si elle n'existe pas, la fonction rend true, autrement rend false.
Exemple:
|
//--- affichons la fenêtre des paramètres d'entrée au lancement du script