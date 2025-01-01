FileIsEnding

Définit la fin du fichier en train de la lecture.

bool FileIsEnding(

int file_handle

);

Paramètres

file_handle

[in] Le descripteur de fichier rendu par la fonction FileOpen().

La valeur rendue

La fonction rend true dans le cas, si en train de la lecture ou du déplacement de l'indication de fichier atteindront la fin du fichier.

Note

Pour la définition de la fin du fichier, la fonction essaie de lire la chaîne suivante du fichier. Si elle n'existe pas, la fonction rend true, autrement rend false.

Exemple: