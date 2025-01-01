DocumentationSections
Définit la fin du fichier en train de la lecture.

bool  FileIsEnding(
   int  file_handle      // handle du fichier
   );

Paramètres

file_handle

[in]  Le descripteur de fichier rendu par la fonction FileOpen().

La valeur rendue

La fonction rend true dans le cas, si en train de la lecture ou du déplacement de l'indication de fichier atteindront la fin du fichier.

Note

Pour la définition de la fin du fichier, la fonction essaie de lire la chaîne suivante du fichier. Si elle n'existe pas, la fonction rend true, autrement rend false.

Exemple:

//--- affichons la fenêtre des paramètres d'entrée au lancement du script
#property script_show_inputs
//--- les paramètres d'entrée
input string InpFileName="file.txt";    // le nom du fichier
input string InpDirectoryName="Data";   // le nom du répertoire
input int    InpEncodingType=FILE_ANSI// ANSI=32 ou UNICODE=64
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- imprimons le chemin vers le dossier dans lequel on va travailler
   PrintFormat("Travaillons dans le dossier %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
//--- oblitérons la valeur de l'erreur
   ResetLastError();
//--- ouvrirons le fichier pour la lecture (si le fichier n'existe pas, une erreur sera produite)
   int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_TXT|InpEncodingType);
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      //---imprimons le contenu du fichier
      while(!FileIsEnding(file_handle))
         Print(FileReadString(file_handle));
      //--- fermons le fichier
      FileClose(file_handle);
     }
   else
      PrintFormat("L'erreur, le code = %d",GetLastError());
  }