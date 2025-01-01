MarketBookGet

Rend le tableau des structures du type MqlBookInfo, contenant les enregistrements du profondeur de marché du symbole indiqué.

bool MarketBookGet(

string symbol,

MqlBookInfo& book[]

);

Paramètres

symbol

[in] Le nom du symbole.

book[]

[out] La référence au tableau des enregistrements du profondeur de marché. Le tableau peut être d'avance distribué pour le nombre suffisant des enregistrements. Si le tableau dynamique n'était pas d'avance distribué dans la mémoire d'exploitation, le terminal de client distribuera ce tableau lui-même.

La valeur rendue

Rend true en cas du succès, autrement - false.

Note

Le profondeur de marché doit être préalablement ouvert par la fonction MarketBookAdd().

Exemple:

MqlBookInfo priceArray[];

bool getBook=MarketBookGet(NULL,priceArray);

if(getBook)

{

int size=ArraySize(priceArray);

Print("MarketBookInfo jusqu'au ",Symbol());

for(int i=0;i<size;i++)

{

Print(i+": ",priceArray[i].price

+" Volume = "+priceArray[i].volume,

" type = ",priceArray[i].type);

}

}

else

{

Print("On n'a pas réussi à recevoir le contenu du profondeur de marché selon le symbole ",Symbol());

}

Voir aussi

La structure du profondeur de marché, Les structures et les classes