- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
MarketBookGet
Rend le tableau des structures du type MqlBookInfo, contenant les enregistrements du profondeur de marché du symbole indiqué.
|
bool MarketBookGet(
Paramètres
symbol
[in] Le nom du symbole.
book[]
[out] La référence au tableau des enregistrements du profondeur de marché. Le tableau peut être d'avance distribué pour le nombre suffisant des enregistrements. Si le tableau dynamique n'était pas d'avance distribué dans la mémoire d'exploitation, le terminal de client distribuera ce tableau lui-même.
La valeur rendue
Rend true en cas du succès, autrement - false.
Note
Le profondeur de marché doit être préalablement ouvert par la fonction MarketBookAdd().
Exemple:
|
MqlBookInfo priceArray[];
Voir aussi
La structure du profondeur de marché, Les structures et les classes