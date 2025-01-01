DXDrawIndexed

Effectue le rendering des primitives graphiques décrites par le buffer d'index depuis DXBufferSet().

bool DXDrawIndexed(

int context,

uint start=0,

uint count=WHOLE_ARRAY

);

Paramètres

context

[in] Handle du contexte graphique créé avec DXContextCreate().

start

[in] Indice de la première primitive pour le rendu.

count

[in] Nombre de primitives pour le rendu.

Valeur de Retour

Retourne true en cas d'exécution réussie avec succès, sinon false. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError().

Note

Le type des primitives décrites par le buffer d'indices est défini avec DXPrimiveTopologySet().

Le buffer de sommets dans DXBufferSet() doit être défini au préalable pour effectuer le rendu des primitives.

Les shaders doivent également être définis avec DXShaderSet().