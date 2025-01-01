void OnStart()

{

//--- qu'est-ce que est plus grande, la pomme ou la maison?

string s1="Apple";

string s2="home";



//--- comparerons en tenant compte du registre

int result1=StringCompare(s1,s2);

if(result1>0) PrintFormat("la comparaison en tenant compte du registre: %s > %s",s1,s2);

else

{

if(result1<0)PrintFormat("La comparaison en tenant compte du registre: %s < %s",s1,s2);

else PrintFormat("La comparaison en tenant compte du registre: %s = %s",s1,s2);

}



//--- comparerons sans tenant compte du registre

int result2=StringCompare(s1,s2,false);

if(result2>0) PrintFormat("La comparaison sans tenant compte du registre: %s > %s",s1,s2);

else

{

if(result2<0)PrintFormat("La comparaison sans tenant compte du registre: %s < %s",s1,s2);

else PrintFormat("La comparaison sans tenant compte du registre: %s = %s",s1,s2);

}

/* Résultat:

La comparaison en tenant compte du registre: Apple < home

La comparaison sans tenant compte du registre: Apple < home

*/

}