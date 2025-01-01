DocumentationSections
StringCompare 

StringCompare

Compare deux chaînes et retourne le résultat de la comparaison comme un entier.

int  StringCompare(
   const string&  string1,                 // une première chaîne à comparer
   const string&  string2,                 // une deuxième chaîne à comparer
   bool           case_sensitive=true      // le mode du compte du registre des lettres à la comparaison
   );

Paramètres

string1

[in]  Une première chaîne.

string2

[in]  Une deuxième chaîne.

case_sensitive=true

[in]  Le mode du compte du registre des lettres. Si la valeur est true, c'est "A">"a". Si la valeur est false, c'est "A"="a". Par défaut la valeur du paramètre est true.

La valeur rendue

  • -1 (moins un), si string1<string2
  • 0 (le zéro), si string1=string2
  • 1 (un), si string1>string2

Note

Les chaînes sont comparées caractère par caractère, les caractères sont comparés en ordre alphabétique avec la page de code actuelle.

Exemple:

void OnStart()
  {
//--- qu'est-ce que est plus grande, la pomme ou la maison?
   string s1="Apple";
   string s2="home";
 
//--- comparerons en tenant compte du registre  
   int result1=StringCompare(s1,s2);
   if(result1>0) PrintFormat("la comparaison en tenant compte du registre: %s > %s",s1,s2);
   else
     {
      if(result1<0)PrintFormat("La comparaison en tenant compte du registre: %s < %s",s1,s2);
      else PrintFormat("La comparaison en tenant compte du registre: %s = %s",s1,s2);
     }
 
//--- comparerons sans tenant compte du registre 
   int result2=StringCompare(s1,s2,false);
   if(result2>0) PrintFormat("La comparaison sans tenant compte du registre: %s > %s",s1,s2);
   else
     {
      if(result2<0)PrintFormat("La comparaison sans tenant compte du registre: %s < %s",s1,s2);
      else PrintFormat("La comparaison sans tenant compte du registre: %s = %s",s1,s2);
     }
/* Résultat:
    La comparaison en tenant compte du registre: Apple < home
    La comparaison sans tenant compte du registre: Apple < home
*/
  }

Voir aussi

Type string, CharToString(), ShortToString(), StringToCharArray(), StringToShortArray(), StringGetCharacter(), Utilisation de la page de code