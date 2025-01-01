- StringAdd
StringCompare
Compare deux chaînes et retourne le résultat de la comparaison comme un entier.
|
int StringCompare(
Paramètres
string1
[in] Une première chaîne.
string2
[in] Une deuxième chaîne.
case_sensitive=true
[in] Le mode du compte du registre des lettres. Si la valeur est true, c'est "A">"a". Si la valeur est false, c'est "A"="a". Par défaut la valeur du paramètre est true.
La valeur rendue
- -1 (moins un), si string1<string2
- 0 (le zéro), si string1=string2
- 1 (un), si string1>string2
Note
Les chaînes sont comparées caractère par caractère, les caractères sont comparés en ordre alphabétique avec la page de code actuelle.
Exemple:
|
void OnStart()
