SymbolInfoTick

Retourne les prix actuels pour le symbole indiqué dans la variable de type MqlTick.

bool SymbolInfoTick(

string symbol,

MqlTick& tick

);

Paramètres

symbol

[in] Le nom du symbole.

tick

[out] Lien vers la structure de type MqlTick où seront placés les prix courants et l'heure de la dernière mise à jour des prix.

Valeur de retour

Retourne true en cas de succès, false sinon.

Exemple :