SymbolInfoTick

Retourne les prix actuels pour le symbole indiqué dans la variable de type MqlTick.

bool  SymbolInfoTick(
   string    symbol,     // symbole
   MqlTick&  tick        // référence sur la structure
   );

Paramètres

symbol

[in] Le nom du symbole.

tick

[out]  Lien vers la structure de type MqlTick où seront placés les prix courants et l'heure de la dernière mise à jour des prix.

Valeur de retour

Retourne true en cas de succès, false sinon.

Exemple :

#define SYMBOL_NAME "EURUSD"
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- déclare un tableau avec le type de structure MqlTick de dimension 1
   MqlTick tick[1]={};
   
//--- récupère les derniers prix pour le symbole SYMBOL_NAME dans la structure MqlTick
   if(!SymbolInfoTick(SYMBOL_NAMEtick[0]))
     {
      Print("SymbolInfoTick() failed. Error "GetLastError());
      return;
     }
 
//--- envoie dans le journal les données obtenues
   PrintFormat("Latest price data for the '%s' symbol:"SYMBOL_NAME);
   ArrayPrint(tick);
   /*
   résultat :
   Latest price data for the 'EURUSDsymbol:
                    [time]   [bid]   [ask] [last] [volume]    [time_msc] [flags] [volume_real]
   [02024.05.17 23:58:54 1.08685 1.08695 0.0000        0 1715990334319       6       0.00000
   */
  }