- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
SymbolInfoTick
Retourne les prix actuels pour le symbole indiqué dans la variable de type MqlTick.
|
bool SymbolInfoTick(
Paramètres
symbol
[in] Le nom du symbole.
tick
[out] Lien vers la structure de type MqlTick où seront placés les prix courants et l'heure de la dernière mise à jour des prix.
Valeur de retour
Retourne true en cas de succès, false sinon.
Exemple :
|
#define SYMBOL_NAME "EURUSD"