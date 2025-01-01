- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
DatabaseReadBind
Se déplace sur l'enregistrement suivant et écrit les données dans la structure passée.
|
bool DatabaseReadBind(
Paramètres
request
[in] Le handle d'une requête créée avec DatabasePrepare().
struct_object
[out] La référence sur une structure pour récupérer les données. La structure ne doit contenir que des types numériques et/ou chaînes de caractères (les tableaux ne sont pas autorisés) comme membres et ne peuvent pas être des descendants.
Valeur de Retour
Retourne true en cas de succès, sinon false. Pour obtenir le code d'erreur, utilisez GetLastError(), les réponses possibles sont :
- ERR_INVALID_PARAMETER (4003) — aucun nom de table spécifié (chaîne vide ou NULL) ;
- ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040) — erreur de conversion de la requête en UTF-8 ;
- ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) — erreur interne de la base de données ;
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) — handle invalide de la base de données ;
- ERR_DATABASE_EXECUTE (5124) — erreur d'exécution de la requête ;
- ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) — aucune table n'existe (ceci n'est pas une erreur, mais une fin normale).
Note
Le nombre de colonnes dans la structure struct_object ne doit pas être supérieur à DatabaseColumnsCount(). Si le nombre de colonnes de la structure struct_object est inférieur au nombre de champs dans l'enregistrement, une lecture partielle est effectuée. Les données restantes peuvent être récupérées explicitement en utilisant les fonctions correspondantes DatabaseColumnText(), DatabaseColumnInteger() et autres.
Exemple:
|
struct Person
