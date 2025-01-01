#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber de l' expert

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ferme toutes les positions par des positions opposées |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- déclare et initialise la demande de trade et son résultat

MqlTradeRequest request;

MqlTradeResult result;

int total=PositionsTotal(); // nombre de positions ouvertes

//--- boucle sur toutes les positions ouvertes

for(int i=total-1; i>=0; i--)

{

//--- paramètres de l'ordre

ulong position_ticket=PositionGetTicket(i); // ticket de la position

string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL); // symbole

int digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS); // ticket de la position

ulong magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); // MagicNumber de la position

double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); // volume de la position

double sl=PositionGetDouble(POSITION_SL); // Stop Loss de la position

double tp=PositionGetDouble(POSITION_TP); // Take Profit de la position

ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); // type de la position

//--- affiche les informations de la position

PrintFormat("#%I64u %s %s %.2f %s sl: %s tp: %s [%I64d]",

position_ticket,

position_symbol,

EnumToString(type),

volume,

DoubleToString(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),digits),

DoubleToString(sl,digits),

DoubleToString(tp,digits),

magic);

//--- si le MagicNumber correspond

if(magic==EXPERT_MAGIC)

{

for(int j=0; j<i; j++)

{

string symbol=PositionGetSymbol(j); // symbole de la position opposée

//--- si les symboles de la position initiale et de la position opposée correspondent

if(symbol==position_symbol && PositionGetInteger(POSITION_MAGIC)==EXPERT_MAGIC)

{

//--- définit le type de la position opposée

ENUM_POSITION_TYPE type_by=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE);

//--- sortie si les types de la position initiale et de la position opposée correpondent

if(type==type_by)

continue;

//--- remise à zéro de la demande et de son résultat

ZeroMemory(request);

ZeroMemory(result);

//--- définition des paramètres de l'opération

request.action=TRADE_ACTION_CLOSE_BY; // type de l'opération de trading

request.position=position_ticket; // ticket de la position

request.position_by=PositionGetInteger(POSITION_TICKET); // ticket de la position opposée

//request.symbol =position_symbol;

request.magic=EXPERT_MAGIC; // MagicNumber de la position

//--- affiche des informations sur la cloture par une position opposée

PrintFormat("Close #%I64d %s %s by #%I64d",position_ticket,position_symbol,EnumToString(type),request.position_by);

//--- envoie la demande

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend erreur %d",GetLastError()); // en cas d'impossibilité d'envoyer la demande, affiche le code d'erreur



//--- information sur l'opération

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}

}

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+