Le trading est effectué en envoyant des ordres pour ouvrir des positions avec la fonction OrderSend(), mais aussi pour placer, modifier ou supprimer des ordres en attente. Chaque ordre fait référence au type de l'opération demandée. Les opérations de trading sont décrites dans l'énumération ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS.
ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS
|
Identificateur
|
Description
|
Place un trade pour une exécution immédiate avec les paramètres spécifiés (ordre au marché)
|
Place un trade pour une exécution dans des conditions spécifiées (ordre en attente)
|
Modifie les valeurs du Stop Loss et du Take Profit d'une position ouverte
|
Modifie les paramètres d'un ordre placé précedemment
|
Supprime l'ordre en attente placé précedemment
|
Ferme une position par une position opposée
Exemple de l'opération de trading TRADE_ACTION_DEAL pour ouvrir une position Buy :
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber de l'
Exemple de l'opération de trading TRADE_ACTION_DEAL pour ouvrir une position Sell :
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber de l'
Exemple de l'opération de trading TRADE_ACTION_DEAL pour fermer des positions :
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber de l'expert
Exemple de l'opération de trading TRADE_ACTION_PENDING pour placer un ordre en attente :
|
#property description "Exemple de placement d'ordres en attente"
Exemple de l'opération de trading TRADE_ACTION_SLTP pour modifier les valeurs des Stop Loss et Take Profit d'une position ouverte :
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber de l' expert
Exemple de l'opération de trading TRADE_ACTION_MODIFY pour modifier les niveaux de prix d'ordres en attente :
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber de l'expert
Exemple de l'opération de trading TRADE_ACTION_REMOVE pour supprimer des ordres en attente :
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber de l'expert
Exemple de trade TRADE_ACTION_CLOSE_BY pour des positions fermées par des positions opposées :
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber de l' expert