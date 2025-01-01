DocumentationSections
TimeLocal

Renvoie l'heure locale de l'ordinateur sur lequel le terminal client est exécuté. Il existe 2 variantes de la fonction.

Appel sans paramètres

datetime  TimeLocal();

Appel avec un paramètre du type MqlDateTime

datetime  TimeLocal(
   MqlDateTime&  dt_struct      // variable du type de la structure
   );

Paramètres

dt_struct

[out]  Variable du type MqlDateTime.

Valeur de Retour

Valeur du type datetime

Note

Si la variable du type MqlDateTime a été transmise comme paramètre, elle est remplie de façon correspondante.

Pour utiliser les compteurs et la minuterie à haute précision, il faut utiliser la fonction GetTickCount() qui retourne la valeur en millisecondes.

Lors des tests dans le Testeur de Stratégie, TimeLocal() est toujours égal à l'heure du serveur simulée TimeCurrent().

Exemple :

void OnStart()
  {
//--- déclare la variable MqlDateTime à remplir avec les données d'heure locale du PC
   MqlDateTime tm={};
   datetime    time1=TimeLocal( );   // première forme d'appel : heure locale du PC
   datetime    time2=TimeLocal(tm); // deuxième forme d'appel : heure locale de l'ordinateur avec le remplissage de la structure MqlDateTime
   
//--- affiche le résultat de l'heure locale du PC et du remplissage de la structure avec les données correspondantes dans le journal
   PrintFormat("Local time: %s\n- Year: %u\n- Month: %02u\n- Day: %02u\n- Hour: %02u\n- Min: %02u\n- Sec: %02u\n- Day of Year: %03u\n- Day of Week: %u (%s)",
               (string)time1tm.yeartm.montm.daytm.hourtm.mintm.sectm.day_of_yeartm.day_of_weekEnumToString((ENUM_DAY_OF_WEEK)tm.day_of_week));
  /*
  Résultat :
   Local time2024.04.18 19:44:09
   - Year2024
   - Month04
   - Day18
   - Hour19
   - Min44
   - Sec09
   - Day of Year108
   - Day of Week4 (THURSDAY)
  */
  }