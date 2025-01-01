TimeLocal
Renvoie l'heure locale de l'ordinateur sur lequel le terminal client est exécuté. Il existe 2 variantes de la fonction.
Appel sans paramètres
datetime TimeLocal();
Appel avec un paramètre du type MqlDateTime
datetime TimeLocal(
Paramètres
dt_struct
[out] Variable du type MqlDateTime.
Valeur de Retour
Valeur du type datetime
Note
Si la variable du type MqlDateTime a été transmise comme paramètre, elle est remplie de façon correspondante.
Pour utiliser les compteurs et la minuterie à haute précision, il faut utiliser la fonction GetTickCount() qui retourne la valeur en millisecondes.
Lors des tests dans le Testeur de Stratégie, TimeLocal() est toujours égal à l'heure du serveur simulée TimeCurrent().
Exemple :
void OnStart()