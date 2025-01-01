TimeLocal

Renvoie l'heure locale de l'ordinateur sur lequel le terminal client est exécuté. Il existe 2 variantes de la fonction.

Appel sans paramètres

datetime TimeLocal();

Appel avec un paramètre du type MqlDateTime

datetime TimeLocal(

MqlDateTime& dt_struct

);

Paramètres

dt_struct

[out] Variable du type MqlDateTime.

Valeur de Retour

Valeur du type datetime

Note

Si la variable du type MqlDateTime a été transmise comme paramètre, elle est remplie de façon correspondante.

Pour utiliser les compteurs et la minuterie à haute précision, il faut utiliser la fonction GetTickCount() qui retourne la valeur en millisecondes.

Lors des tests dans le Testeur de Stratégie, TimeLocal() est toujours égal à l'heure du serveur simulée TimeCurrent().

Exemple :