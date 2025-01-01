DocumentationSections
ResourceSave

Sauvegarde la ressource dans le fichier spécifié.

bool  ResourceSave(
   const string  resource_name      // le nom de la ressource
   const string  file_name          // le nom du fichier
   );

Paramètres

resource_name

[in]  Le nom de la ressource doit commencer par "::".

file_name

[in]  Le nom du fichier relativement au dossier MQL5\Files.

Valeur de Retour

true — si en cas du succès, autrement - false. Pour en savoir plus sur l'erreur, il faut appeler la fonction GetLastError().

Note

La fonction réenregistre toujours le fichier. En cas de nécessité, crée également tous les sous-répertoires intermédiaires.

Exemple :

//--- paramètres de ressources graphiques
string ExtResName="Resource";
int    ExtResWidth=100;
int    ExtResHeight=100;
uint   ExtResData[];
int    ExtResSize=ExtResWidth*ExtResHeight;
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   ResetLastError();
//--- définit la taille du tableau de pixels
   if(ArrayResize(ExtResData,ExtResSize)!=ExtResSize)
     {
      Print("ArrayResize() failed. Error code: ",GetLastError());
      return;
     }
//--- remplit le tableau de pixels avec une couleur transparente et crée une ressource graphique basée sur celle-ci
   ArrayInitialize(ExtResData,0x00FFFFFF);
   if(!ResourceCreate(ExtResName,ExtResData,ExtResWidth,ExtResHeight,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))
     {
      Print("ResourceCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
      return;
     }
   Print("Size of created recource array: ",ExtResData.Size());
 
//--- vérifie la ressource graphique créée.
//--- récupère l'heure et le prix de la barre actuelle
   MqlTick tick={};
   if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))
     {
      Print("SymbolInfoTick() failed. Error code: ",GetLastError());
      return;
     }
//--- Crée l'objet Bitmap en utilisant les coordonnées du dernier prix et de l'heure du tick
   string obj_name="Bitmap";
   if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP,0,tick.time,tick.bid))
     {
      Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
      return;
     }
//--- définit la largeur et la hauteur de l'objet bitmap créé égales à la largeur et à la hauteur de la ressource graphique.
//--- définit le point d'ancrage de l'objet en son centre.
   ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XSIZE,ExtResWidth);
   ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YSIZE,ExtResHeight);
   ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);
//--- spécifie la ressource graphique créée précédemment pour l'objet bitmap en tant que fichier image
//--- dans ce cas, afin d'indiquer le nom de la ressource graphique utilisée, il faut ajouter "::" avant son nom
   ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"::"+ExtResName);
   
//--- définit la couleur GreenYellow avec une transparence de 200
   uint clr=ColorToARGB(clrGreenYellow,200);
//--- remplit tout le tableau de pixels de la ressource graphique avec la couleur définie
   ArrayInitialize(ExtResData,clr);
//--- dessine la grille en utilisant la couleur DodgerBlue
   for(int x=0;x<ExtResWidth;x+=9)
      LineVertical(x,0,ExtResHeight,ColorToARGB(clrDodgerBlue,200));
   for(int y=0;y<ExtResHeight;y+=9)
      LineHorizontal(0,ExtResWidth,y,ColorToARGB(clrDodgerBlue,200));
//--- met à jour les données de la ressource graphique
   Update(ExtResName,ExtResData,ExtResWidth,ExtResHeight,true);
   
//--- attente de 3 secondes avant de supprimer la ressource et l'objet graphique
   Print("Wait 3 seconds before deleting the resource and graphic object");
   Sleep(3000);
 
//--- enregistre la ressource dans le fichier
   ResetLastError();
   if(!ResourceSave("::"+ExtResName,"ResourceSave\\"+ExtResName+".bmp"))
     {
      Print("ResourceSave() failed. Error code: ",GetLastError());
      return;
     }
//--- supprime la ressource et l'image de l'objet graphique
   if(!ResourceFree("::"+ExtResName))
     {
      Print("ResourceFree() failed. Error code: ",GetLastError());
      return;
     }
   if(!ObjectDelete(0,obj_name))
     {
      Print("ObjectDelete() failed. Error code: ",GetLastError());
      return;
     }
 
//--- crée maintenant l'objet "Étiquette graphique" en utilisant les coordonnées du prix et de l'heure du dernier tick décalées vers la gauche de la largeur de l'image
//--- obtient les coordonnées de l'écran en utilisant le prix et l'heure du dernier tick précédemment reçus
   int x=0,y=0;
   if(!ChartTimePriceToXY(0,0,tick.time,tick.bid,x,y))
     {
      Print("ChartTimePriceToXY() failed. Error code: ",GetLastError());
      return;
     }
   obj_name="BitmapLabel";
   if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP_LABEL,0,0,0))
     {
      Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
      return;
     }
//--- définit le point d'ancrage de l'objet en son centre.
   ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);
//--- fixe les coordonnées du prix et de l'heure du dernier tick, décalées vers la gauche de la largeur de l'image, sur l'objet étiquette graphique
   ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XDISTANCE,x-ExtResWidth);
   ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
//--- spécifie la ressource, préalablement enregistrée sous forme d'image BMP, pour l'objet d'étiquette graphique sous forme de fichier image
   ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"\\Files\\ResourceSave\\"+ExtResName+".bmp");
//--- met à jour le graphique
   ChartRedraw();
   
//--- attente de 3 secondes avant de supprimer l'objet étiquette graphique
   Print("Wait 3 seconds before deleting the new graphic object");
   Sleep(3000);
   if(!ObjectDelete(0,obj_name))
      Print("ObjectDelete() failed. Error code: ",GetLastError());
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Met à jour les données des ressources graphiques                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void Update(const string res_name,const uint &pixel_data[],const uint width,const uint height,const bool redraw)
  {
//--- laisser si aucune dimension n'est passée
   if(width==0 || height==0)
      return;
//--- met à jour les données des ressources et redessine le graphique
   if(ResourceCreate(res_name,pixel_data,width,height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) && redraw)
      ChartRedraw();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Dessine une ligne verticale                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void LineVertical(int x,int y1,int y2,const uint clr)
  {
   int tmp;
//--- tri sur Y
   if(y1>y2)
     {
      tmp=y1;
      y1 =y2;
      y2 =tmp;
     }
//--- ligne en dehors des limites de l'image
   if(y2<0 || y1>=ExtResHeight || x<0 || x>=ExtResWidth)
      return;
//--- reste dans les limites de l'image
   if(y1<0)
      y1=0;
   if(y2>=ExtResHeight)
      y2=ExtResHeight-1;
//--- dessine la ligne
   int index=y1*ExtResWidth+x;
   for(int i=y1i<=y2i++,index+=ExtResWidth)
      ExtResData[index]=clr;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Dessine une ligne horizontale                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void LineHorizontal(int x1,int x2,int y,const uint clr)
  {
   int tmp;
//--- tri sur X
   if(x1>x2)
     {
      tmp=x1;
      x1 =x2;
      x2 =tmp;
     }
//--- ligne en dehors des limites de l'image
   if(x2<0 || x1>=ExtResWidth || y<0 || y>=ExtResHeight)
      return;
//--- reste dans les limites de l'image
   if(x1<0)
      x1=0;
   if(x2>=ExtResWidth)
      x2=ExtResWidth-1;
//--- dessine la ligne
   ArrayFill(ExtResData,y*ExtResWidth+x1,(x2-x1)+1,clr);
  }

Voir aussi

Ressources, ObjectCreate(), PlaySound(), ObjectSetString(), OBJPROP_BMPFILE