//--- paramètres de ressources graphiques

string ExtResName="Resource";

int ExtResWidth=100;

int ExtResHeight=100;

uint ExtResData[];

int ExtResSize=ExtResWidth*ExtResHeight;



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

ResetLastError();

//--- définit la taille du tableau de pixels

if(ArrayResize(ExtResData,ExtResSize)!=ExtResSize)

{

Print("ArrayResize() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- remplit le tableau de pixels avec une couleur transparente et crée une ressource graphique basée sur celle-ci

ArrayInitialize(ExtResData,0x00FFFFFF);

if(!ResourceCreate(ExtResName,ExtResData,ExtResWidth,ExtResHeight,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))

{

Print("ResourceCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

Print("Size of created recource array: ",ExtResData.Size());



//--- vérifie la ressource graphique créée.

//--- récupère l'heure et le prix de la barre actuelle

MqlTick tick={};

if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))

{

Print("SymbolInfoTick() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- Crée l'objet Bitmap en utilisant les coordonnées du dernier prix et de l'heure du tick

string obj_name="Bitmap";

if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP,0,tick.time,tick.bid))

{

Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- définit la largeur et la hauteur de l'objet bitmap créé égales à la largeur et à la hauteur de la ressource graphique.

//--- définit le point d'ancrage de l'objet en son centre.

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XSIZE,ExtResWidth);

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YSIZE,ExtResHeight);

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);

//--- spécifie la ressource graphique créée précédemment pour l'objet bitmap en tant que fichier image

//--- dans ce cas, afin d'indiquer le nom de la ressource graphique utilisée, il faut ajouter "::" avant son nom

ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"::"+ExtResName);



//--- définit la couleur GreenYellow avec une transparence de 200

uint clr=ColorToARGB(clrGreenYellow,200);

//--- remplit tout le tableau de pixels de la ressource graphique avec la couleur définie

ArrayInitialize(ExtResData,clr);

//--- dessine la grille en utilisant la couleur DodgerBlue

for(int x=0;x<ExtResWidth;x+=9)

LineVertical(x,0,ExtResHeight,ColorToARGB(clrDodgerBlue,200));

for(int y=0;y<ExtResHeight;y+=9)

LineHorizontal(0,ExtResWidth,y,ColorToARGB(clrDodgerBlue,200));

//--- met à jour les données de la ressource graphique

Update(ExtResName,ExtResData,ExtResWidth,ExtResHeight,true);



//--- attente de 3 secondes avant de supprimer la ressource et l'objet graphique

Print("Wait 3 seconds before deleting the resource and graphic object");

Sleep(3000);



//--- enregistre la ressource dans le fichier

ResetLastError();

if(!ResourceSave("::"+ExtResName,"ResourceSave\\"+ExtResName+".bmp"))

{

Print("ResourceSave() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- supprime la ressource et l'image de l'objet graphique

if(!ResourceFree("::"+ExtResName))

{

Print("ResourceFree() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

if(!ObjectDelete(0,obj_name))

{

Print("ObjectDelete() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}



//--- crée maintenant l'objet "Étiquette graphique" en utilisant les coordonnées du prix et de l'heure du dernier tick décalées vers la gauche de la largeur de l'image

//--- obtient les coordonnées de l'écran en utilisant le prix et l'heure du dernier tick précédemment reçus

int x=0,y=0;

if(!ChartTimePriceToXY(0,0,tick.time,tick.bid,x,y))

{

Print("ChartTimePriceToXY() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

obj_name="BitmapLabel";

if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP_LABEL,0,0,0))

{

Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- définit le point d'ancrage de l'objet en son centre.

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);

//--- fixe les coordonnées du prix et de l'heure du dernier tick, décalées vers la gauche de la largeur de l'image, sur l'objet étiquette graphique

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XDISTANCE,x-ExtResWidth);

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YDISTANCE,y);

//--- spécifie la ressource, préalablement enregistrée sous forme d'image BMP, pour l'objet d'étiquette graphique sous forme de fichier image

ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"\\Files\\ResourceSave\\"+ExtResName+".bmp");

//--- met à jour le graphique

ChartRedraw();



//--- attente de 3 secondes avant de supprimer l'objet étiquette graphique

Print("Wait 3 seconds before deleting the new graphic object");

Sleep(3000);

if(!ObjectDelete(0,obj_name))

Print("ObjectDelete() failed. Error code: ",GetLastError());

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Met à jour les données des ressources graphiques |

//+------------------------------------------------------------------+

void Update(const string res_name,const uint &pixel_data[],const uint width,const uint height,const bool redraw)

{

//--- laisser si aucune dimension n'est passée

if(width==0 || height==0)

return;

//--- met à jour les données des ressources et redessine le graphique

if(ResourceCreate(res_name,pixel_data,width,height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) && redraw)

ChartRedraw();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Dessine une ligne verticale |

//+------------------------------------------------------------------+

void LineVertical(int x,int y1,int y2,const uint clr)

{

int tmp;

//--- tri sur Y

if(y1>y2)

{

tmp=y1;

y1 =y2;

y2 =tmp;

}

//--- ligne en dehors des limites de l'image

if(y2<0 || y1>=ExtResHeight || x<0 || x>=ExtResWidth)

return;

//--- reste dans les limites de l'image

if(y1<0)

y1=0;

if(y2>=ExtResHeight)

y2=ExtResHeight-1;

//--- dessine la ligne

int index=y1*ExtResWidth+x;

for(int i=y1; i<=y2; i++,index+=ExtResWidth)

ExtResData[index]=clr;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Dessine une ligne horizontale |

//+------------------------------------------------------------------+

void LineHorizontal(int x1,int x2,int y,const uint clr)

{

int tmp;

//--- tri sur X

if(x1>x2)

{

tmp=x1;

x1 =x2;

x2 =tmp;

}

//--- ligne en dehors des limites de l'image

if(x2<0 || x1>=ExtResWidth || y<0 || y>=ExtResHeight)

return;

//--- reste dans les limites de l'image

if(x1<0)

x1=0;

if(x2>=ExtResWidth)

x2=ExtResWidth-1;

//--- dessine la ligne

ArrayFill(ExtResData,y*ExtResWidth+x1,(x2-x1)+1,clr);

}