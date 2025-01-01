SignalInfoSetDouble

Définit la valeur de la propriété de type double des paramètres de copie du signal.

bool SignalInfoSetDouble(

ENUM_SIGNAL_INFO_DOUBLE property_id,

double value

);

Paramètres

property_id

[in] Identifiant des paramètres de copie du signal. La valeur peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_SIGNAL_INFO_DOUBLE.

value

[in] La valeur de la propriété des paramètres de copie du signal.

Valeur de Retour

Retourne vrai si la propriété a été modifiée, sinon retourne faux. Pour en savoir plus au sujet de l'erreur, appeller la fonction GetLastError().