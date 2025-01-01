Référence MQL5Signaux de TradingSignalInfoSetDouble
- SignalBaseGetDouble
- SignalBaseGetInteger
- SignalBaseGetString
- SignalBaseSelect
- SignalBaseTotal
- SignalInfoGetDouble
- SignalInfoGetInteger
- SignalInfoGetString
- SignalInfoSetDouble
- SignalInfoSetInteger
- SignalSubscribe
- SignalUnSubscribe
SignalInfoSetDouble
Définit la valeur de la propriété de type double des paramètres de copie du signal.
bool SignalInfoSetDouble(
Paramètres
property_id
[in] Identifiant des paramètres de copie du signal. La valeur peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_SIGNAL_INFO_DOUBLE.
value
[in] La valeur de la propriété des paramètres de copie du signal.
Valeur de Retour
Retourne vrai si la propriété a été modifiée, sinon retourne faux. Pour en savoir plus au sujet de l'erreur, appeller la fonction GetLastError().