Copie la chaîne par un symbole à l'endroit spécifié du tableau du type ushort ushort. La fonction retourne le nombre d'éléments copiés.
|
int StringToShortArray(
Paramètres
text_string
[in] La chaîne de caractères à copier.
array[]
[out] Le tableau du type ushort (analogue du type wchar_t).
start=0
[in] La position du début de la copie. La valeur par défaut est 0.
count=-1
[in] Le nombre d'éléments du tableau à copier. Définit la longueur de la chaîne du résultat. La valeur par défaut est -1, ce qui signifie la copie jusqu'à la fin du tableau ou jusqu'au 0 terminal. Le 0 terminal sera aussi copié dans le tableau. Dans ce cas, la taille du tableau dynamique peut être augmentée en cas de nécessité pour correspondre à la taille de la chaîne de caractères. Si le tableau est plus grand que la longueur de la chaîne de caractères, la taille du tableau n'est pas diminuée.
Valeur de Retour
Le nombre d'éléments copiés.
Exemple :
|
//+------------------------------------------------------------------+
Voir aussi
ShortArrayToString, StringToCharArray, Utilisation de la page de code