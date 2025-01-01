DocumentationSections
Référence MQL5Constantes, Enumérations et StructuresStructures de DonnéesStructure des Données Historiques 

MqlRates

Cette structure stocke les informations des prix, des volumes et du spread.

struct MqlRates
  {
   datetime time;         // Début de la période
   double   open;         // Prix d'ouverture
   double   high;         // Le prix le plus haut de la période
   double   low;          // Le prix le plus bas de la période
   double   close;        // Prix de clôture
   long     tick_volume;  // Volume des ticks
   int      spread;       // Spread
   long     real_volume;  // Volume des trades
  };

Exemple :

void OnStart()
  {
   MqlRates rates[];
   int copied=CopyRates(NULL,0,0,100,rates);
   if(copied<=0)
      Print("Erreur lors de la copie des prix ",GetLastError());
   else Print("Copiés ",ArraySize(rates)," barres");
  }

Voir aussi

CopyRates, Accéder aux séries temporelles