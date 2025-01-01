ChartGetDouble

Retourne la valeur de la propriété correspondante du graphique indiqué. La propriété du graphique doit être du type double. Il y a 2 variantes de la fonction.

1. Retourne directement la valeur de la propriété.

double ChartGetDouble(

long chart_id,

ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

int sub_window=0

);

2. Retourne true ou false en fonction du succès de l'exécution de la fonction. En cas de succès, la valeur de la propriété est placée dans la variable transmise par référence comme dernier paramètre.

bool ChartGetDouble(

long chart_id,

ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

int sub_window,

double& double_var

);

Paramètres

chart_id

[in] L'identificateur du graphique. 0 signifie le graphique courant.

prop_id

[in] L'identificateur de la propriété du graphique. La valeur peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE.

sub_window

[in] Le numéro de la sous-fenêtre du graphique. Pour la première variante la valeur est égale à 0 par défaut (la fenêtre principale du graphique). La plupart des propriétés ne demandent pas l'indication du numéro de la sous-fenêtre.

double_var

[out] La variable du type double, acceptant la valeur de la propriété demandée.

Valeur de Retour

Une valeur de type double.

Pour la deuxième variante de l'appel, retourne true si la propriété donnée est supportée et que la valeur a été placée dans la variable double_var, sinon retourne false. Pour obtenir plus d'informations sur l'erreur, il est nécessaire d' appeler la fonction GetLastError().

Note

La fonction est synchrone, ce qui signifie qu'elle attend l'exécution de toutes les commandes qui ont été ajoutées dans la queue des évènements du graphique avant son appel.

Exemple :