datetime ExtBarTimeOpen;



//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- règle le compteur sur 1 seconde

EventSetTimer(1);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

Comment("");

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- récupère l'heure d'ouverture de la barre courante

ExtBarTimeOpen=time[rates_total-1];

//--- retourne la valeur de prev_calculated pour le prochain appel

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Timer function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTimer()

{

//--- définit l'heure d'ouverture de la barre précédente

static datetime bar_open_time=ExtBarTimeOpen;

//--- compte le nombre de secondes écoulées depuis l'ouverture de la barre

static int seconds=int(TimeCurrent()-ExtBarTimeOpen);

//--- si l'heure d'ouverture précédente n'est pas égale à l'heure actuelle, alors c'est une nouvelle barre

//--- écrit la nouvelle heure d'ouverture comme la précédente et met les secondes à zéro

if(bar_open_time!=ExtBarTimeOpen)

{

bar_open_time=ExtBarTimeOpen;

seconds=0;

}

//--- augmente et ajuste le nombre de secondes écoulées depuis l'ouverture de la barre

seconds++;

if(seconds>PeriodSeconds(PERIOD_CURRENT))

seconds=0;

//--- heure d'ouverture de la barre au format yyyy.mm.dd hh:mi

string bar_time_open=TimeToString(ExtBarTimeOpen);

//--- heure actuelle au format yyyy.mm.dd hh:mi:ss

string time_current=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS);

//--- nombre de secondes restantes avant l'ouverture d'une nouvelle barre

int sec_left=PeriodSeconds(PERIOD_CURRENT)-seconds;

//--- temps restant jusqu'à ce que la barre actuelle se ferme, sous la forme hh:mm:ss

string time_left=TimeToString(sec_left,TIME_MINUTES|TIME_SECONDS);

//--- crée la chaîne de sortie

string txt=StringFormat("Opening time of the current bar: %s

"+

"Time Current: %s

"+

"Seconds have passed since the bar opened: %d

"+

"Approximately seconds left before bar closes: %d

"+

"Time remaining until bar closes: %s",bar_time_open,time_current,seconds,sec_left,time_left);

//--- affiche l'heure d'ouverture de la barre et l'heure actuelle,

//--- le nombre de secondes écoulées depuis l'ouverture de la barre actuelle et restant jusqu'à sa fermeture et

//--- le temps restant jusqu'à la fermeture de la barre actuelle dans le commentaire

Comment(txt);

/*

result on M1:

Opening time of the current bar: 2024.02.22 18:06

Time Current: 2024.02.22 18:06:24

Seconds have passed since the bar opened: 25

Approximately seconds left before bar closes: 35

Time remaining until bar closes: 00:00:35



result on M5:

Opening time of the current bar: 2024.02.22 18:05

Time Current: 2024.02.22 18:07:28

Seconds have passed since the bar opened: 149

Approximately seconds left before bar closes: 151

Time remaining until bar closes: 00:02:31



result on H1:

Opening time of the current bar: 2024.02.22 18:00

Time Current: 2024.02.22 18:08:13

Seconds have passed since the bar opened: 494

Approximately seconds left before bar closes: 3106

Time remaining until bar closes: 00:51:46



result on D1:

Opening time of the current bar: 2024.02.22 00:00

Time Current: 2024.02.22 18:11:01

Seconds have passed since the bar opened: 65462

Approximately seconds left before bar closes: 20938

Time remaining until bar closes: 05:48:58

*/

}