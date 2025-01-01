DocumentationSections
Référence MQL5Fonctions de ConversionTimeToString 

TimeToString

Convertit une valeur contenant de temps en secondes passéées depis le 01.01.1970 dans une chaîne de caractères au format "yyyy.mm.dd hh:mi"

string  TimeToString(
   datetime  value,                           // nombre
   int       mode=TIME_DATE|TIME_MINUTES      // format de sortie
   );

Paramètres

value

[in] Le temps en secondes depuis le 1er janvier 1970.

mode=TIME_DATE|TIME_MINUTES

[in]  Le mode de la sortie de données. Peut être l'une des valeurs suivantes, ou une combinaison de ces valeurs :
TIME_DATE sous la forme "yyyy.mm.dd" ,
TIME_MINUTES sous la forme de "hh:mi" ,
TIME_SECONDS sous la forme de "hh:mi:ss".

Valeur de Retour

La chaîne de caractères.

 

Exemple :

datetime ExtBarTimeOpen;
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- règle le compteur sur 1 seconde
   EventSetTimer(1);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   Comment("");
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//--- récupère l'heure d'ouverture de la barre courante
   ExtBarTimeOpen=time[rates_total-1];
//--- retourne la valeur de prev_calculated pour le prochain appel
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Timer function                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
  {
//--- définit l'heure d'ouverture de la barre précédente
   static datetime bar_open_time=ExtBarTimeOpen;
//--- compte le nombre de secondes écoulées depuis l'ouverture de la barre
   static int seconds=int(TimeCurrent()-ExtBarTimeOpen);
//--- si l'heure d'ouverture précédente n'est pas égale à l'heure actuelle, alors c'est une nouvelle barre
//--- écrit la nouvelle heure d'ouverture comme la précédente et met les secondes à zéro
   if(bar_open_time!=ExtBarTimeOpen)
     {
      bar_open_time=ExtBarTimeOpen;
      seconds=0;
     }
//--- augmente et ajuste le nombre de secondes écoulées depuis l'ouverture de la barre
   seconds++;
   if(seconds>PeriodSeconds(PERIOD_CURRENT))
      seconds=0;
//--- heure d'ouverture de la barre au format yyyy.mm.dd hh:mi
   string bar_time_open=TimeToString(ExtBarTimeOpen);
//--- heure actuelle au format yyyy.mm.dd hh:mi:ss
   string time_current=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS);
//--- nombre de secondes restantes avant l'ouverture d'une nouvelle barre
   int    sec_left=PeriodSeconds(PERIOD_CURRENT)-seconds;
//--- temps restant jusqu'à ce que la barre actuelle se ferme, sous la forme hh:mm:ss
   string time_left=TimeToString(sec_left,TIME_MINUTES|TIME_SECONDS);
//--- crée la chaîne de sortie
   string txt=StringFormat("Opening time of the current bar: %s\n"+
                           "Time Current: %s\n"+
                           "Seconds have passed since the bar opened: %d\n"+
                           "Approximately seconds left before bar closes: %d\n"+
                           "Time remaining until bar closes: %s",bar_time_open,time_current,seconds,sec_left,time_left);
//--- affiche l'heure d'ouverture de la barre et l'heure actuelle,
//--- le nombre de secondes écoulées depuis l'ouverture de la barre actuelle et restant jusqu'à sa fermeture et
//--- le temps restant jusqu'à la fermeture de la barre actuelle dans le commentaire
   Comment(txt);
   /*
   result on M1:
   Opening time of the current bar2024.02.22 18:06
   Time Current2024.02.22 18:06:24
   Seconds have passed since the bar opened25
   Approximately seconds left before bar closes35
   Time remaining until bar closes00:00:35
 
   result on M5:
   Opening time of the current bar2024.02.22 18:05
   Time Current2024.02.22 18:07:28
   Seconds have passed since the bar opened149
   Approximately seconds left before bar closes151
   Time remaining until bar closes00:02:31
 
   result on H1:
   Opening time of the current bar2024.02.22 18:00
   Time Current2024.02.22 18:08:13
   Seconds have passed since the bar opened494
   Approximately seconds left before bar closes3106
   Time remaining until bar closes00:51:46
   
   result on D1:
   Opening time of the current bar2024.02.22 00:00
   Time Current2024.02.22 18:11:01
   Seconds have passed since the bar opened65462
   Approximately seconds left before bar closes20938
   Time remaining until bar closes05:48:58
   */
  }

Voir aussi

StringToTime, TimeToStruct